Nadal nie ma porozumienia z Rosja ws. ewakuacji Mariupola. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie w sposób wirtualny udział w czwartkowym szczycie NATO, by rozmawiać o wojnie z Rosją. "Mamy informacje, że Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa, zwłaszcza na południu miasta" - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Prowokacją i nieprzyjaznymi działaniami nazwał rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko twierdzenia KGB Białorusi, jakoby ukraińscy dyplomaci w tym kraju byli "agentami wywiadu". Najnowsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie znajdziesz w naszej relacji z 23.03.2022 r.

/ Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy / PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie w sposób wirtualny udział w czwartkowym szczycie NATO

Rosyjski oligarcha Aliszer Usmanow utrzymuje, że nie jest już właścicielem licznych aktywów w Wielkiej Brytanii, które jej rząd zamierzał zamrozić w ramach nałożonych na niego sankcji

Mamy informacje, że Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa, zwłaszcza na południu miasta - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Podczas zaciętych walk w pobliżu Charkowa, na wschodzie kraju, ukraińskie oddziały odparły atak wojsk rosyjskich - poinformował w nocy portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze regionu.

Wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło dotąd 121 dzieci, a 167 zostało rannych.

Od początku rosyjskiej inwazji do Polski wjechało z Ukrainy 2,175 mln osób.

Ukraiński oligarcha Rinat Achmetow powiedział w rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal", że kontrolowane przez niego zakłady metalurgiczne w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy nie wznowią działalności w warunkach rosyjskiej okupacji. Przed inwazją Rosji na Ukrainę było tam zatrudnionych około 40 tys. mieszkańców Mariupola.

"Oba przedsiębiorstwa są kontrolowane przez stronę ukraińską, ale produkcja jest obecnie wstrzymana. Rosyjskie wojska obracają Mariupol w gruzy, zabijają mieszkańców, bombardują też zakłady przemysłowe. W żadnym wypadku nie będą one (Azowstal i Mariupolski Kombinat Metalurgiczny - red.) pracowały w warunkach okupacyjnych" - podkreślił Achmetow.

Czernihów będzie teraz jednym z najgorętszych punktów na wojennej mapie w Ukrainie.Miasto jest praktycznie otoczone. Po zbombardowaniu przez Rosjan mostu na trasie do Kijowa - zostało teraz odcięte od głównej drogi zaopatrzenia, także od dostępu do pomocy humanitarnej. Mogą pojawić się trudności z ewakuacją ludności cywilnej. W okolice miasta Rosjanie ściągają ciężką artylerię.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk skrytykował rząd niemiecki za brak odpowiedzi na ostatnie prośby Ukrainy o dostawy broni. "To bardzo frustrujące, że przez trzy tygodnie rząd niemiecki nie udzielił żadnej odpowiedzi na naszą listę pilnie potrzebnej broni defensywnej" - powiedział Melnyk gazecie "Bild".

Noc w okolicach miasta Sumy. Cała noc trwał ostrzał i walki. Części pożarów nadal nie udało się ugasić.

Żaryn: szef ABW przekazał do MSZ listę 45 osób, pracujących w Polsce pod tzw. przykryciem dyplomatycznym, ale de facto prowadzących działalność wywiadowczą. Wniósł o pilne wydalenie tych osób z Polski.

Żołnierze rosyjscy ostrzałem rakietowym zaatakowali znajdującą się w obwodzie charkowskim Łozowę. W mieście uszkodzono 20 domów, szkołę i przedszkole. Ośmiu cywilów odniosło obrażenia minionej nocy.

Przygotowywany jest most powietrzny z wykorzystaniem niemieckich samolotów i polskich lotnisk dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą dotrzeć do konkretnych państw - przekazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w TVP Info.

Władze Białorusi zaprzeczają, że jej wojska zamierzają wziąć udział w inwazji na Ukrainę. Ukraińskie media cytują oświadczenie w tej sprawie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksandra Wolfowicza, który przekonywał, że siły Białorusi są gotowe do obrony kraju, ale tylko na własnym terytorium.

Nie damy się spuścić ze smyczy i wciągnąć w jakiekolwiek konflikty zbrojne - stwierdził Wolfowicz zastrzegając, że Białoruś będzie się bronić.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 23 marca to według ukraińskich danych: około 15,6 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 517 czołgów, 1578 bojowych pojazdów opancerzonych, 267 systemów artyleryjskich, 80 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 47 systemów obrony przeciwlotniczej, 101 samolotów, 124 śmigłowce, 1008 pojazdów kołowych, cztery jednostki pływające, 70 cystern i 42 bezzałogowce.

Do MSZ wezwany został w środę ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew, około 40 rosyjskich dyplomatów może zostać wydalonych z Polski - wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP.

Tylko tej nocy obwód charkowski został ostrzelany 32 razy.

Jeszcze dzisiaj otwartych zostanie dziewięć korytarzy humanitarnych do ewakuacji cywilów z ukraińskich miast. Na liście ponownie nie ma oblężonego przez Rosjan Mariupola.

Ukraińscy obrońcy zabili pułkownika Szarowa, dowódcę 810. Brygady Morskiej armii rosyjskiej. Dowodził piechotą, która miała szturmować Odessę. Oddział został rozbity w okolicach Mikołajowa i Mariupola.

Widać, że pomysł misji pokojowej uzyskał poważny odzew. Jest dyskutowany na poziomie NATO, Stany Zjednoczone w tę dyskusję się włączają - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk w Polsat News.



"Takie spotkanie się nie odbędzie, dlatego że moim zdaniem Putin w ogóle nie traktuje Zełenskiego jako jakiegokolwiek partnera, z którym miałby ochotę o czymkolwiek rozmawiać, a przede wszystkim dlatego, że te rozmowy pokojowe to jest kompletna lipa. Rosja pod hasłami neutralności Ukrainy chce wywalczyć tak naprawdę upokarzającą kapitulację" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, pytany o to, czy dojdzie do spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy oraz o rozmowy negocjacyjne pomiędzy tymi państwami.

Borodzianka - mała miejscowość w obwodzie kijowskim po rosyjskich ostrzałach.

Co najmniej 4 osoby odniosły obrażenia w porannym ataku na Kijów. Są też poważne zniszczenia.

Odessa przygotowuje się do ataku od strony morza.

Polska mogłaby wprowadzić embargo na węgiel z Rosji, ale efekt byłby symboliczny, a sankcje wprowadza się nie po to, żeby to był "strzał na wiwat", tylko konkretne uderzenie w rosyjską gospodarkę. Dlatego domagamy się decyzji na poziomie unijnym - mówił w środę wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk w TVP Info.

Duma Państwowa powołała komisję ds. ingerencji obcych państw w wewnętrzne sprawy Rosji.

"Pole bitwy na północy Ukrainy pozostaje w dużej mierze statyczne, a siły rosyjskie prawdopodobnie są w okresie przegrupowania przed wznowieniem działań ofensywnych na dużą skalę. Siły rosyjskie starają się otoczyć siły ukraińskie na wschodzie kraju, nacierając z kierunku Charkowa na północy i Mariupola na południu. Siły rosyjskie nadal próbują ominąć Mikołajów i zmierzają na zachód w kierunku Odessy" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego ministerstwa obrony.

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,175 mln osób - poinformowała w środę Straż Graniczna.

Doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział, że podczas wizyty w Europie prezydent USA Joe Biden ogłosi nowe sankcje przeciwko Rosji i omówi długoterminowe rozmieszczenie wojsk w Europie. Dodał, że amerykański prezydent ogłosi też nową inicjatywę ws. pomocy humanitarnej.

Celem porannego ataku w Kijowie były domy w rejonach rejon szewczenkiwskim oraz światoszyńskim. Pod ostrzałem znalazły się wielopiętrowe budynki oraz centra handlowe. Rosjanie użyć mieli wyrzutni rakietowych Grad - nad Kijowem unosi się słup czarnego dymu

Najnowsze zdjęcia satelitarne Mariupola. Około 100 tys. mieszkańców nie może opuścić miasta. Żyją pod ciągłą groźbą ostrzału, bez wody, jedzenia i lekarstw.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie uszkodzonych zostało 548 placówek edukacyjnych, z których 72 zniszczono kompletnie. Wśród uszkodzonych budynków znalazło się 220 szkół i 155 przedszkoli.

Wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło dotąd 121 dzieci, a 167 zostało rannych - poinformowała ukraińska prokuratura generalna.

W obwodzie kijowskim zginęło bądź zostało rannych 61 dzieci, w charkowskim - 41, w donieckim - 40, w czernihowskim - 31.

Władze obwodu ługańskiego potwierdziły o poranku, że w bloku mieszkalnym, który wieczorem ostrzelali Rosjanie - zginęła dwójka dzieci i jedna osoba dorosła. Rakieta zrzucona na budynek uderzyła w niego na wysokości piątego piętra po czym eksplodowała.

Producent antywirusów Kaspersky od lat jest oskarżany o niebezpieczne związki z rosyjskimi służbami i wojskiem. Zapewnia, że nie ma "żadnych powiązań" z Kremlem, ale tego, że w jego open space'ach i w gabinetach kierownictwa nie ma agentów FSB, zagwarantować nie może - pisze w środę "Gazeta Wyborcza".

08:03

Łóżka w europejskich szpitalach dla najbardziej potrzebujących Ukraińców i dostęp dla dzieci do cyfrowej platformy edukacyjnej - to część unijnej odpowiedzi na napływ uciekinierów z Ukrainy - podaje "Rzeczpospolita".

Rosyjscy żołnierze okupujący elektrownię jądrową w Czarnobylu "splądrowali i zniszczyli" laboratorium posiadające radioaktywne próbki - podała stacja BBC, cytując komunikat ukraińskiej państwowej agencji zarządzania strefą wykluczenia w Czarnobylu.

Centralne Laboratorium Analityczne, które przetwarzało odpady nuklearne, pracowało z "wysoce aktywnymi próbkami oraz próbkami izotopów promieniotwórczych, które teraz są w rękach wroga" - podkreśliła agencja na Facebooku.

"W jednej z wiosek rejonu browarskiego w pobliżu Kijowa Rosjanin włamał się do prywatnego domu, zabił właściciela i, pijany, wielokrotnie zgwałcił wraz z towarzyszem żonę zabitego cywila, grożąc jej i jej dziecku" - wskazała prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa.

Rosyjskiego żołnierza oskarża się o złamanie norm prowadzenia konfliktów zbrojnych. Ogłoszono, że jest on poszukiwany, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu. To pierwsza taka sprawa na Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji.

Przed Teatrem Narodowym w Pradze mieszkańcy miasta zapalili znicze, układając je w napis "dzieci". W ten sposób wyrazili swój przeciw wobec okrucieństw, jakich dopuszczają się Rosjanie wobec mieszkańców Mariupola.

/ Martin Divisek / PAP/EPA

"Na terytorium Federacji Rosyjskiej trwa ukryta mobilizacja w celu uzupełnienia strat kadrowych zgrupowania oddziałów okupacyjnych operujących w wojnie na terytorium Ukrainy. Komisariaty wojskowe próbują przyciągnąć byłych żołnierzy do służby i podpisać odpowiednie umowy, preferowane są osoby, które mają już doświadczenie bojowe" - czytamy w komunikacie sztabu generalnego ukraińskiego wojska.

Całkowicie działalność w Rosji wstrzymał jeden z największych francuskich banków Credit Agricole. Jak napisano w oświadczeniu - to wyraz solidarności z Ukrainą.

Z czernichowskiej alei gwiazd usunięto gwiazdę rosyjskiej piosenkarki Ani Lorak.

Rosyjscy najeźdźcy wciąż zabijają cywilów w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy; we wtorek zginęły trzy osoby, w tym 14-letni chłopak - przekazał szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko, cytowany w środę przez agencję Ukrinform.



To była niespokojna noc m.in. w obwodzie rówieńskim, dokładnie w samym mieście Równe, 150 km w linii prostej od polskiej granicy. Jak poinformował szef lokalnej administracji Vitalij Koval trzy rakiety trafiły w jednostkę wojskową. Ukraińskim żołnierzom udało się za to zestrzelić jeden rosyjski samolot i jednego drona. Na razie nie ma informacji o rannych ani ofiarach tego ataku.

Znów słychać odgłosy wybuchów w Kijowie. Wcześniej ogłoszono tam kolejny alarm powietrzny.

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy - wynika z badania sondażowego przekazanego PAP. Na zmianę zatrudnienia odważyłaby się nieco ponad jedna czwarta.

W Trościańcu w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy rosyjscy najeźdźcy zastrzelili na ulicy kobietę; w środę w mieście wybuchł duży pożar, trwają walki uliczne - podała agencja Ukrinform, cytując szefa władz obwodowych Dmytro Żywyckiego.

"Niestety oni (rosyjscy najeźdźcy - przyp. red.) strzelają do ludzi. Kobieta, która po prostu jeździła rowerem po mieście, została zastrzelona" - powiedział Żywycki w nagraniu zamieszczonym na Telegramie. Podkreślił, że na ulicach miasta jest bardzo niebezpiecznie.

Pół roku temu swoje biuro w Warszawie zaczęła budować skandynawska agencja lobbingowa reprezentująca interesy Gazpromu. Spółka twierdzi jednak, że po ataku Rosji na Ukrainę kontrakt został zerwany - informuje środowa "Gazeta Polska Codziennie".

Rosyjscy żołnierze zniszczyli i rozkradli nowoczesne laboratorium w Czarnobylu warte 6 milionów euro. Takie informacje podała w środę ukraińska agencja zawiadująca czarnobylską strefą. Ośrodek zajmował się m.in. badaniami odpadów popromiennych.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła we wtorek sześć rosyjskich samolotów, jeden śmigłowiec, pięć dronów i pięć rakiet; liczba strąconych wrogich samolotów przekroczyła 100 - podała agencja Ukrinform, cytując dowództwo sił powietrznych Ukrainy.

Na zdjęciach satelitarnych lotniska w miejscowości Czornobajiwka nie widać już rosyjskich śmigłowców #Russian. Jak podaje NEXTA, na tym lotnisku ukraińskie siły zbrojne osiem razy ostrzeliwały sprzęt okupantów.

Rynek innowacyjnych spółek oraz ich finansowania może się w Polsce załamać - ostrzegają eksperci. Wszystko przez wojnę za wschodnią granicą i kończące się programy publicznego wsparcia - pisze środowa "Rzeczpospolita".

Władze USA przygotowują ustawę blokującą rosyjskie rezerwy złota - przekazuje Ukraińska Prawda.

Co piąta firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce musiała ograniczyć działalność w związku z wojną w Ukrainie i sankcjami m.in. na Rosję. Tyle samo firm boi się, że będą zmuszona zlikwidować biznes - wynika z badania. Najbardziej skutków konfliktu obawia się branża transportu i logistyki.

Okładka znanego na całym świecie magazynu VOGUE w Portugalii w niebiesko-żółtej kolorystyce. Modelki są ubrane na żółto, a z tyłu jest niebieskie tło. Na dole okładki znajdują się natomiast napisy "pokój", "miłość", "zostań z Ukrainą" i "człowieczeństwo".

Portal Euromaidan Press podaje, że 200 Białorusinów walczy obecnie po stronie ukraińskiej z Rosją.

Premier Portugalii Antonio Costa opowiedział się za działaniami państw UE na rzecz jak najszybszego uniezależnienia się Unii od paliw z Rosji.

Francuska sieć banków Credit Agricole całkowicie zawiesza swoją działalność w Rosji - podaje NEXTA.

Duży pożar w Trościańcu w obwodzie sumskim nie może zostać ugaszony z powodu ostrzału i walk ulicznych - poinformował szef sumskiej administracji obwodowej Dmitrij Żiwicki. Zaapelował także do wszystkich mieszkańców miasta o zamknięcie okien i pozostanie w schronach.

Ukraińskie wojsko zniszczyło już ponad sto samolotów wroga - podaje agencja Ukrinform.

W nagraniu wideo, opublikowanym w nocy z wtorku na środę, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował "wszystkim międzynarodowym siłom" za wsparcie jego kraju. Podkreślił, że potrzebne są kolejne, bardziej dotkliwe restrykcje wobec Rosji.

Ukraińskie władze nie spodziewają się, że białoruskie wojsko przyłączy się teraz do inwazji na Ukrainę - poinformowała we wtorek wieczorem agencja Unian, cytując wypowiedź doradcy ukraińskiego prezydenta. Prawdopodobieństwo, że rządzący Białorusią Alaksandr Łukaszenka zdecyduje się wziąć udział w wojnie wynosi od 15 do 20 procent - oświadczył Ołeksij Arestowicz.

Łukaszenka jest bliskim sojusznikiem prezydenta Rosji Władimira Putina. Chociaż rosyjskie siły wojskowe wykorzystują terytorium Białorusi do ataków na Ukrainę, Białoruś nie bierze czynnego udziału w wojnie, mimo ponawianych wezwań z Moskwy - zauważa niemiecka agencja DPA.

Władze w Kijowie twierdzą, że około 60 procent białoruskich żołnierzy jest przeciwnych udziałowi w wojnie w sąsiednim kraju. Jeśli jednak otrzymają taki rozkaz, przekroczą granicę. Niektórzy z nich będą nawet walczyć - dodał Arestowicz.

Podczas zaciętych walk w pobliżu Charkowa, na wschodzie kraju, ukraińskie oddziały odparły atak wojsk rosyjskich - poinformował w nocy z wtorku na środę portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze regionu. Siły rosyjskie użyły m.in. śmigłowców szturmowych typu Ka-52. Nasi żołnierze bronią swoich pozycji - zapewnił szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Bardzo trudna sytuacja panuje w oblężonym mieście Izium, położonym o około 100 kilometrów od Charkowa. Nie ma już żadnego połączenia z miastem. Wszystkie propozycje zmierzające do utworzenia korytarza humanitarnego zostały odrzucone przez stronę rosyjską.

Premier Kanady Justin Trudeau na Twitterze: Za chwilę lecimy do Brukseli. W ciągu najbliższych kilku dni spotkamy się z przywódcami UE, G7 i NATO - by bronić demokracji, bronić Ukraińców i wciąż koordynować naszą reakcję na brutalny atak Rosji. Bądźcie czujni.



Wołodymyr Zełenski potwierdził, że zaprosił papieża Franciszka do złożenia wizyty na Ukrainie. Wierzę, że uda nam się zorganizować tę ważną wizytę - powiedział ukraiński prezydent w opublikowanym w nocy z wtorku na środę nagraniu wideo.



Jak poinformował wcześniej ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz, Wołodymyr Zełenski powiedział papieżowi przez telefon, że jest on "najbardziej oczekiwanym gościem" w jego kraju.



Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin przekazał, że nie potrafi powiedzieć, czy papież Franciszek wybierze się na Ukrainę.



Dotychczasowe rosyjskie próby podporządkowania sobie ukraińskiej ludności w okupowanych miastach nie powiodły się i zapewne Rosja będzie się uciekać do coraz bardziej represyjnych środków - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraińska ludność cywilna w miastach okupowanych przez Rosję nadal protestuje przeciwko rosyjskiej kontroli. Rosyjskie próby podporządkowania sobie ludności poprzez manipulowanie mediami, szerzenie propagandy i instalowanie marionetkowych, prokremlowskich przywódców jak dotychczas nie powiodły się. Rosja prawdopodobnie zareaguje na te niepowodzenia stosowaniem coraz bardziej gwałtownych i represyjnych działań w celu tłumienia oporu ludności ukraińskiej" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, zabiegając m.in. o zawieszenie broni na Ukrainie - poinformował wieczorem dziennik "Le Mond" na swej stronie internetowej, powołując się na Pałac Elizejski.

To była już ósma rozmowa Macrona z Putinem od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego. Francuski prezydent zabiegał o zgodę Putina na zawieszenie broni, ale bezskutecznie.

"Na razie nie ma porozumienia, ale prezydent (Macron) pozostaje przekonany o konieczności kontynuowania wysiłków (...) Nie ma innego wyjścia jak zawieszenie broni i negocjacje w dobrej wierze Rosji z Ukrainą. Prezydent Francji stoi u boku Ukrainy" - cytuje francuski dziennik komunikat Pałacu Elizejskiego.

"Le Figaro" poinformował, że Kreml zakomunikował jedynie, że rozmowa odbyła się "z inicjatywy strony francuskiej" i dotyczyła "sytuacji na Ukrainie, w tym trwających negocjacji" między przedstawicielami Rosji i Ukrainy.



Rozmowy z Rosją w celu zakończenia wojny są trudne, a czasem konfrontacyjne, ale "krok po kroku idziemy naprzód" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy nagraniu wideo.

Wieczorem na miejscowość Równe spadły kolejne rakiety. Wieczorem Rosjanie przeprowadzili trzy ataki rakietowe.

Na razie nie ma informacji o ofiarach.



Główny europejski dostawca danych meteorologicznych odciął Rosję od swoich systemów. Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych uznała, że dane - obejmujące niemal natychmiastowe pomiary prędkości i kierunku wiatru, światła słonecznego, opadów i innych czynników - mogą okazać się kluczowe w planowaniu ataku bronią biologiczną lub chemiczną na Ukrainie.



Prowokacją i nieprzyjaznymi działaniami nazwał rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko twierdzenia KGB Białorusi, jakoby ukraińscy dyplomaci w tym kraju byli "agentami wywiadu".



"Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na takie nieprzyjazne działania Białorusi" - napisał na Facebooku Nikołenko, podaje RBK-Ukraina.

Rosyjscy sabotażyści zatrzymani w Kijowie.

Rosyjski oligarcha Aliszer Usmanow utrzymuje, że nie jest już właścicielem licznych aktywów w Wielkiej Brytanii, które jej rząd zamierzał zamrozić w ramach nałożonych na niego sankcji - podała stacja BBC.



Aktywa te, w tym dwie nieruchomości - dom w Londynie, którego wartość BBC oszacowała na 82 mln funtów, i posiadłość w pobliskim hrabstwie Surrey - oraz jacht, zostały przekazane nieodwołalnym funduszom powierniczym. To fundusze, których nie można rozwiązywać po ich ustanowieniu, ani zwykle nawet zmieniać ich warunków.



Mamy informacje, że Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa, zwłaszcza na południu miasta - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. W niektórych obszarach, kontrolowanych przez Rosjan Ukraińcy przejmują inicjatywę i bardzo dobrze radzą sobie w walkach - mówił Kirby, odpowiadając na pytanie, czy Ukraina może wygrać tę wojnę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie w sposób wirtualny udział w czwartkowym szczycie NATO, by rozmawiać o wojnie z Rosją - poinformował jego rzecznik Serhij Nykyforow.

Ukraina będzie tam brać aktywny udział. Jaki, dokładnie na razie nie wskazujemy. Co najmniej będzie to wystąpienie prezydenta, a maksimum - pełnowartościowy udział, oczywiście w formacie wideo - przekazał Nykyforow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak dodał, wkrótce będą znane szczegóły dotyczące formatu.