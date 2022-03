Ostre słowa prezydenta Ukrainy w czasie wystąpienia – za pośrednictwem łączy wideo – we francuskim parlamencie. „Francuskie przedsiębiorstwa muszą przestać być sponsorami rosyjskiej maszyny wojennej i wstrzymać finansowanie morderstw dzieci i gwałtów kobiet na Ukrainie!” – zaapelował Wołodymir Zelenski!

Prezydent Ukrainy przemawiał za pośrednictwem łącza wideo / PAP/EPA/YOAN VALAT /

Wśród sponsorów rosyjskiej maszyny wojennej Zełenski wymienił takie francuskie przedsiębiorstwa jak koncern samochodowy Renault, nosić supermarketów Auchan i wielką sieć z artykułami budowlano-dekoracyjnymi Leroy Merlin. Wymienione firmy - w przeciwieństwie np. do amerykańskich i brytyjskich koncernów - odmawiają wstrzymania działalności w Rosji.

Zełenski zaapelował do dyrekcji tych przedsiębiorstw, by zmieniły postawę. Zwrócił się również z apelem do Francji oraz do Unii Europejskiej o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy - w tym dostaw broni.

Tym razem jednak, w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych wystąpień, Zełenski nie położył nacisku na potrzeby samolotów bojowych - wymienił je wraz z czołgami, wyrzutniami rakiet i innymi typami uzbrojenia.

Podkreślił, że Ukraińcy walczą nie tylko swoją wolność - jego zdaniem walka o wolność toczy się dziś także w Paryżu, Berlinie, Warszawie, Madrycie czy Rzymie.

Wołodymir Zełenski podkreślił, że perspektywa przyjęcia do Unii Europejskiej jest dla Ukrainy niezmiernie ważna.

"Mariupol przypomina dziś Verdun"

Zełenski podkreślił podczas przemówienia we francuskim parlamencie, że tego, co dzieje się na Ukrainie "Europa nie widziała od 80 lat, w rosyjskich atakach na Ukrainie giną ocaleni z Holokaustu".

Rosjanie wszystko palą - podkreślił prezydent Ukrainy, opisując zbrodnie wojenne popełnione przez armię rosyjską na Ukrainie, która nie rozróżnia żołnierzy i cywilów, "niszczy wszystko w kraju i niesie terror".

Zełenski na początku swojego wystąpienia we francuskim parlamencie przywołał bombardowanie 9 marca szpitala pediatrycznego i szpitala położniczego w Mariupolu. Były kobiety przygotowujące się do porodu. Jedna kobieta straciła dziecko, a druga doznała urazu w miednicy, inna straciła życie - opisywał prezydent.

Ruiny Mariupola są jak ruiny Verdun w czasie I wojny światowej - stwierdził Zełenski, prosząc w czasie swojego przemówienia deputowanych i senatorów o powstanie i uczczenie minutą ciszy tysięcy Ukraińców i Ukrainek, którzy polegli w wojnie.