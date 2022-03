28. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nadal nie ma porozumienia z Rosja ws. ewakuacji Mariupola. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja przygotowuje się do ataku bronią chemiczną. Pojawiły się również doniesienia o planach uniemożliwienia wyjazdu z Krymu. Rosyjskie wojska wczoraj wieczorem miały użyć amunicji fosforowej w pobliżu leżących na północny zachód od Kijowa miast Irpień i Hostomel. Nadchodzą też informacje, że w Czernihowie rosyjscy żołnierze sporządzają listy mieszkańców przeznaczonych do "ewakuacji" do Rosji. Najnowsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie znajdziesz w drugiej części naszej relacji z 23.03.2022 r.

Czernihów / DSNS / PAP/EPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie w sposób wirtualny udział w czwartkowym szczycie NATO

Zełenski wygłosił mocne przemówienie we francuskim parlamencie. "Francuskie przedsiębiorstwa muszą przestać być sponsorami rosyjskiej maszyny wojennej" - podkreślił

Wojska rosyjskie użyły amunicji fosforowej we wtorek wieczorem w pobliżu leżących na północny zachód od Kijowa miast Irpień i Hostomel - poinformował mer Irpienia

Podczas zaciętych walk w pobliżu Charkowa, na wschodzie kraju, ukraińskie oddziały odparły atak wojsk rosyjskich - poinformował w nocy portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze regionu.

W Czernihowie, na północy Ukrainy, rosyjscy żołnierze sporządzają listy mieszkańców przeznaczonych do "ewakuacji" do Rosji

Wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło dotąd 121 dzieci, a 167 zostało rannych.

Od początku rosyjskiej inwazji do Polski wjechało z Ukrainy 2,175 mln osób.

W wystąpieniu przed japońskim rządem powiedział, że Rosja przygotowuje się do ataku z użyciem broni chemicznej.

Polska wyrzuca 45 rosyjskich dyplomatów, którzy są podejrzani o szpiegostwo.

Ponad 250 tys. obywateli Ukrainy otrzymało od 16 marca numer PESEL. >>>PIERWSZA CZĘŚĆ RELACJI MINUTA PO MINUCIE Z ŚRODY 23 MARCA 2022r.<<<

18:46

44 proc. Ukraińców z powodu rosyjskiej inwazji rozłączyło się ze swoimi bliskimi - poinformował portal Suspilne, cytując dane z sondażu ośrodka Rating z 19 marca.

Najwięcej osób rozdzielonych przez wojnę jest na wschodzie Ukrainy - 54 proc., a najmniej na zachodzie kraju - 39 proc. Wśród młodzieży wskaźnik ten wynosi 50 proc.

Ponadto z badania wynika, że 19 proc. obywateli Ukrainy wyjechało ze swoich miejscowości. Tylko 58 proc. wie, że ich mieszkania ocalały, 10 proc. natomiast ma informacje o ich uszkodzeniu, a 9 proc. o całkowitym zniszczeniu. Pozostali nie wiedzą, co się dzieje z ich domami.

18:42

"Wydalenie 45 rosyjskich dyplomatów to jest bardzo mocny gest i mocne działanie dyplomatyczne Polski. Takiego wydalenia nie było nigdy" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była gościem Tomasza Terlikowskiego. "Z punktu widzenia formalnego nie jest to zerwanie stosunków dyplomatycznych" - zaznaczyła była ambasador Polski w Moskwie.



18:39

Rosja będzie domagać się od "nieprzyjaznych" krajów zapłaty w rublach za sprzedaż gazu - ogłosił Putin w wystąpieniu cytowanym przez agencję Reutera. Wypowiedź wywołała gwałtowny wzrost cen gazu w Europie i obawy, że takie posunięcie pogłębi kryzys energetyczny w regionie.

18:33

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w rosyjskim ostrzale kijowskiej dzielnicy Padół w środę - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Wróg kontynuuje ostrzał stolicy. Niedawno ostrzelano parking przed centrum handlowym w dzielnicy Padół. Jedna osoba zginęła, dwóch rannych hospitalizowano - napisał Kliczko, cytowany przez Ukrinform.

Wcześniej tego dnia Rosjanie ostrzelali dzielnicę swiatoszyńską i szewczenkowską.

18:11

Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału siedziby administracji w Charkowie na wschodzie Ukrainy - podaje Suspilne, powołując się na służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. Przeszukiwanie gruzów ostrzelanego 1 marca budynku trwa.

18:00

Premier Izraela Naftali Benet odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który przedstawił mu swoją ocenę negocjacji z Ukrainą. Tymczasem Kijów zwrócił się do Izraela o pomoc cybernetyczną, w tym Pegasusa - podają izraelskie media.

Putin przekazał też Benetowi ocenę "postępów operacji militarnej" sił rosyjskich na Ukrainie - podaje portal Times of Israel.

17:47

Z powodu aktywnych działań wojennych łączności komórkowej pozbawione są ukraińskie miasta Mariupol w obwodzie donieckim, Izium w obwodzie charkowskim i podkijowskie miejscowości Worzel, Irpień, Bucza i Hostomel - podała ukraińska Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji.

17:43

"Niektórzy wojskowi z Białorusi próbują kontaktować się z naszymi władzami i mówią, że w przypadku wysłania ich wojsk na Ukrainę, oddadzą się do niewoli" - poinformował rzecznik dowództwa sił lądowych Ukrainy Wołodymyr Fitio, cytowany przez agencję Ukrinform.

17:41

Wojska rosyjskie użyły amunicji fosforowej w pobliżu leżących na północny zachód od Kijowa miast Irpień i Hostomel - poinformował mer Irpienia Ołeksandr Markuszyn.



Podkreślił, że użycie tego uzbrojenia jest zakazane przez Konwencję Genewską.Dopuszczalne jest tylko w ograniczonych ilościach wyłącznie jako zasłona dymna czy do oświetlania pozycji przeciwnika.

17:30

Ponad dwa i pół tysiąca transportów z pomocą humanitarną zostało wysłanych od 24 lutego z Polski do Ukrainy.



Od początku rosyjskiej agresji do Polski wjechało z Ukrainy niemal 2 miliony 200 tysięcy osób. Wczoraj granicę przekroczyło 31 tysięcy uchodźców.

17:15

W Odessie do obrony miasta mieszkańcy przygotowują się w rytm piosenki Bon Jovi.

16:38

W Czernihowie, na północy Ukrainy, rosyjscy żołnierze sporządzają listy mieszkańców przeznaczonych do "ewakuacji" do Rosji. Osoby znajdujące się na listach mają być wywożone do miasta Lgow w obwodzie kurskim - podała na Facebooku rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa.

16:30

Rosyjski ambasador w Warszawie Siergiej Andriejew został wezwany "na dywanik" do polskiego MSZ. W związku z wyrzuceniem z Polski 45 rosyjskich dyplomatów zapowiedział "kroki odwetowe". Po wyjściu w rozmowie z dziennikarzami wygłosił szereg kłamstw i propagandowych haseł związanych z inwazją na Ukrainę.

16:10

Podejrzany dron został zestrzelony przez ukraińską policję w Jaworowie, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Na niebie zauważył go i zgłosił funkcjonariuszom jeden z mieszkańców.

15:55

W Moskwie odbyło się spotkanie rosyjskiego oligarchy Piotra Awena i kazachskiego miliardera Aleksandra Maszkiewicza - pisze wywiad w komunikacie.

Podczas spotkania Awen powiedział, że rosyjscy oligarchowie są bardzo zdenerwowani z powodu polityki Putina, a sankcje nałożone na Rosję i konkretnych biznesmenów przez wojnę na Ukrainie boleśnie uderzyły w aktywa rosyjskich miliarderów - twierdzi ukraiński wywiad.

Przedstawiciele wielkiego biznesu rosyjskiego poszukują sposobów wpływu na Putina albo na jego otoczenie z bloku siłowego - dodaje. Wywiad podkreśla, że jest to trudne ze względu na izolację Putina i to, że prawie nikogo do siebie nie dopuszcza. W pierwszej kolejności oligarchów, których uważa za niegodnych zaufania - czytamy.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego rosyjski wielki biznes jest gotowy na "najbardziej radykalne kroki". Pewni oligarchowie nawet omawiają opłacenie fizycznego usunięcia Putina - dodaje wywiad.

15:44

Rosyjskie wojska planują przejąć na cele mieszkalne obiekty socjalne Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, położone w mieście Enerhodar - poinformował ukraiński koncern Enerhoatom w komunikatorze internetowym Telegram.

"Są doniesienia, że pod hotele w Enerhodarze podjechała kolumna rosyjskich pojazdów wojskowych" - przekazał Enerhoatom.

15:36

Nie chowajcie głowy w piasek, by szukać zysków finansowych w Rosji - zaapelował w wystąpieniu we francuskim parlamencie - za pośrednictwem łączy wideo - prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski oskarżyl francuskie przedsiębiorstwa, które odmawiają wstrzymania dzialaności w Rosji, o finansowanie inwazji na Ukrainę, w tym o zabijania dzieci.

15:35

Po tygodniach inwazji Mariupol i inne ukraińskie miasta, na które napadła Rosja przypomina Verdun z czasów I wojny światowej - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając przed francuskim parlamentem. Siły rosyjskie niszczą wszystko, co stanie na ich drodze, dzielnice mieszkaniowe, szkoły, szpitale - podkreślił.

Tego, co obecnie dzieje się na Ukrainie Europa nie widziała od 80 lat, w rosyjskich atakach na Ukrainie giną ocaleni z Holokaustu - mówił Zełenski w transmitowanym przez wideo przemówieniu.

15:30

Dwa kolejne rosyjskie samoloty wojskowe zostały zestrzelone w południowo-wschodniej części obwodu charkowskiego - poinformowało na Facebooku ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych "Wschód".



Według najnowszych danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosja straciła od początku inwazji 101 samolotów i 124 śmigłowce bojowe.

15:28

W Iwanówce, w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy rosyjscy żołnierze pozwolili jechać samochodom zaminowaną drogą. W wybuchu zginęły co najmniej trzy osoby - informuje rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa.

15:25

Władze Przemyśla, które od niemal miesiąca niosą pomoc setkom tysięcy uchodźców z Ukrainy, chcą zbudować specjalne miasteczka dla nich. W miasteczkach znalazłby się stałe schronienia dla kilku tysięcy osób - mówi prezydent miasta Wojciech Bakun.

O pomoc w finansowaniu takich miasteczek władze Przemyśla chcą poprosić organizacje charytatywne z całego świata, a także polski rząd.



15:13

Komisja Europejska zaproponowała niemal 3 i pół miliarda euro w formie szybkich zaliczek na wsparcie krajów, które przyjmują najwięcej uchodźców z Ukrainy - informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion.

14:57

Kijów nie pozostawi bez należnej reakcji ograniczenia liczby swoich dyplomatów w ambasadzie w Mińsku i likwidacji konsulatu w Brześciu - oświadczył Ołeh Nikołenko, rzecznik MSZ Ukrainy, cytowany przez Interfax-Ukraina.

"Traktujemy takie działania Białorusi jako kolejny, niczym niesprowokowany nieprzyjazny krok wobec Ukrainy. Ukraina nie pozostawi działań Białorusi bez należnej odpowiedzi, o której poinformujemy" - powiedział Nikołenko agencji Interfax-Ukraina.

14:49

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ostrzegł Rosję: ewentualne użycie broni chemicznej na Ukrainie będzie miało daleko idące konsekwencje. W czwartek w Brukseli odbędzie się nadzwyczajny szczyt NATO z udziałem prezydenta USA Joe Bidena.

14:45

14:41

"Rosja otworzyła antyeuropejski front budżetowy. Putin zapowiedział transfer płatności za gaz w rublach i odmowę blokowanie płatności w dolarach i euro. Wywoła to awarie operacyjne i wywrzenpresję na opinię publiczną. To drugi krok do eskalacji" - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak.

14:34

Plac targowy w Charkowie został doszczętnie zniszczony w rosyjskim ostrzale.

14:31

Inwazja na Ukrainę może wywołać globalny kryzys żywnościowy. Ukraina jest jednym z głównych światowych eksporterów zbóż.

14:28

14:26

Szef NATO przekazał, że przywódcy na szczycie w Brukseli zajmą się rolą Chin w kryzysie na Ukrainie. Wskazał, że istnieją obawy o to, że Chiny mogą wesprzeć materialnie rosyjską inwazję.

14:22

Ponad 250 tys. obywateli Ukrainy otrzymało od 16 marca numer PESEL - podał w środę Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Dzięki PESEL-om Ukraińcy mogą w Polsce kontynuować naukę, podjąć pracę, a także korzystać z usług polskiej e-administracji - dodano.



14:20

Koncern Nestle ogłosił w środę, że ogranicza działalność w Rosji. Jak ogłosiła firma, zawiesiła już działalność szeregu swoich marek i wszelkie kampanie reklamowe, wstrzymała większość importu i eksportu, zawiesiła też inwestycje kapitałowe w Rosji.

14:18

Zagrożenie atakiem chemicznym przez Rosję jest realne - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden przed wylotem do Brukseli. Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza.

14:11

Izraelski aktywista oznakował auta rosyjskich dyplomatów. Litera "Z" widnieje na rosyjskich czołgach uczestniczących w inwazji na Ukrainę.

14:08

Dyrektor Chersońskiego Obwodowego Teatru Muzyczno-Dramatycznego i deputowany do rady obwodu chersońskiego Ołeksandr Knyha został porwany przez rosyjskich żołnierzy - przekazało w środę Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy.

14:02

Wysłannik prezydenta Rosji ds. zrównoważonego rozwoju Anatolij Czubajs zrezygnował ze swojego stanowiska i opuścił Rosję w związku z agresją na Ukrainę - podały w środę agencje Bloomberg i Reutera, powołując się na źródła bliskie politykowi. Czubajs jest znany przede wszystkim jako architekt rosyjskiej transformacji po upadku ZSRR.

13:58

Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie programu, w ramach którego na zapewnienie dostępu do podstawowych produktów, w tym żywności, Ukraina będzie mogła dostać 330 mln euro w formie pożyczek. KE wyraziła też gotowość do powołania m.in. zespołu negocjacyjnego w celu wspólnych zakupów gazu na poziomie unijnym.

13:54

Łukaszenka zamknął konsulat Ukrainy w Brześciu. Jego pracownicy zostali odesłani z Białorusi.

13:51

Putin zlecił Gazpromowi, żeby za gaz dostarczany do Europy przyjmował opłaty w rublach.

13:47

Dwukrotny mistrz olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata w pływaniu Rosjanin Jewgienij Ryłow został objęty przez światową federację (FINA) dochodzeniem po udziale w wiecu poparcia dla Władimira Putina na stadionie Łużniki. Z tego powodu stracił już kontrakt sponsorski.

13:45

Mamy 105 tys. dzieci w polskich szkołach, z czego zdecydowanie ponad 10 tys. dzieci w oddziałach przygotowawczych - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że według szacunków w Polsce jest 650-700 tys. dzieci uchodźców ukraińskich, co pokazuje, że większość nie zapisała się do polskich szkół.

13:36

Mieszkańcy Połtawy na kolanach powitali zmarłego ukraińskiego żołnierza Wiktora Suszkowa. Oddał życie, walcząc z rosyjskim okupantem pod Ochtyrką. Ukraińcy w całym kraju klęczą, kiedy ciała żołnierzy wracają do rodzinnych miejscowości.

13:26

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Die Zeit", że w rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przestrzegł go przed użyciem broni biologicznej lub chemicznej na Ukrainie.

"Rosyjskie twierdzenia, że Ukraina rozwija broń B i C (biologiczną i chemiczną - red.) lub że USA chcą użyć takiej broni na Ukrainie, nie są prawdą i wydają mi się ukrytą groźbą, że sam Putin rozważa jej zastosowanie. Dlatego ważne było dla mnie, aby powiedzieć (Putinowi) bardzo wyraźnie i bezpośrednio: ‘to byłoby niedopuszczalne i niewybaczalne’. Nikt nie powinien nawet o tym myśleć" - wskazał szef niemieckiego rządu.

13:20

Agencja Reutera rezygnuje z umieszczania treści pochodzących z rosyjskiej agencji TASS w swojej ofercie dla klientów biznesowych. Decyzja ma związek ze sposobem przedstawiania inwazji na Ukrainę w rosyjskich mediach - poinformowało w środę kierownictwo Reutersa.

13:18

"Obrazy z atakami na ludność cywilną to inscenizacja. Ukraina stanowiła zagrożenie dla Rosji. Bez ataku rosyjskiego Ukraina zaatakowałaby po kilku dniach" - to tezy, które przedstawił ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce po wyjściu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

13:07

W centrum Moskwy nieznany sprawca rzucił koktajlem Mołotowa w mur Kremla.

13:03

Ukraińcy wykazują się niebywałą odwagą i powstrzymują ataki Rosjan na wielu frontach - ocenił były zastępca dowódcy sił NATO w Europie generał Adrian Bradshaw na antenie radia BBC 4. Bradshaw ostrzegł, że wojska rosyjskie prawdopodobnie nie odpuszczą zdobycia Mariupola, który dzieli ich od połącznia drogą lądową z anektowanym w 2014 roku Półwyspem Krymskim.

13:01

Aktywna faza rosyjskiej inwazji załamie się do kwietnia - ocenił w środę doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz. Wskazał, że ofensywna Rosji została powstrzymana w wielu regionach Ukrainy. "Rosjanie stracili już 40 proc. swoich atakujących wojsk" - dodał.

12:52

12:48

Rzecznik MSZ: Rosja jest naszym sąsiadem, ale agresja na Ukrainę dowodzi, że to państwo nieprzyjazne, a wręcz wrogie wobec Polski.

12:46

Ukraińskie siły zbrojne okrążyły Rosjan w Buczy, Irpieniu i Hostomlu - informuje Ilia Ponomarenko z "The Kyiv Independent".

12:41

Minister ds. rodziny Anne Spiegel chce lepiej chronić kobiety i dzieci, które uciekły przed wojną z Ukrainy do Niemiec, przed niebezpieczeństwem stania się ofiarami handlarzy ludźmi . "Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić im bezpieczeństwo" - powiedziała.

12:35

Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą na określonych terenach operację stabilizacyjną, powstrzymując natarcie wroga, a na pewnych kierunkach zmuszają go do odwrotu - podał sztab generalny ukraińskiego wojska w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

12:30

"Dostałem notę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydaleniu 45 naszych pracowników ambasady i misji handlowej" - poinformował ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew. Dodał, że on pozostaje w naszym kraju, a ambasada będzie nadal działać.

12:27

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował w środę na swojej stronie internetowej imienną listę "856 rosyjskich zbrodniarzy wojennych".

"Wszyscy odpowiedzialni za te zbrodnie będą pociągnięci do odpowiedzialności i postawieni przed sądem" - dodano.

12:19

Pieskow: "Rosyjscy żołnierze nie strzelają do cywilów, a pomagają im". Tak sytuację w Mariupolu skomentował rzecznik Kremla.

12:06

Niektóre pododdziały rosyjskich wojsk zawracają i wycofują się, odmawiają udziału w walkach. Odnotowaliśmy już drugi przypadek zorganizowanej dezercji Rosjan w naszym regionie - poinformował w środę przewodniczący administracji wojskowej obwodu sumskiego Dmytro Żywycki.

"Około 300 okupantów odmówiło wykonywania rozkazów. Żołnierze opuścili teren operacji wojskowej wraz z 70 jednostkami sprzętu" - poinformowano w oświadczeniu ukraińskiej armii.

12:01

Od rozpoczętej 24 lutego przez Rosję wojny przeciw Ukrainie rosyjskich dyplomatów wydalono dotąd ze Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Czarnogóry i ONZ.

11:58

Wznowiona została działalność policji w Irpieniu.

11:56

Papież Franciszek w liście do wszystkich biskupów napisał, że wojna na Ukrainie powoduje "coraz boleśniejsze cierpienia udręczonej ludności" . "W tej mrocznej godzinie Kościół jest usilnie wzywany, by wstawiać się u Księcia Pokoju i być blisko tych, którzy ponoszą konsekwencje tego konfliktu" - dodał.

11:46

Rośnie napięcie na linii Warszawa-Moskwa. O 11:00 rosyjski ambasador w Polsce Siergiej Andriejew pojawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie został powiadomiony o wydaleniu 45 Rosjan podejrzewanych o szpiegostwo. W Moskwie tamtejsze MSZ już zapowiada adekwatne kroki odwetowe. Gościem Bogdana Zalewskiego w radiu RMF24 był były minister spraw zagranicznych, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski.

11:39

Prezes Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) Peter Maurer w czwartek w Moskwie spotka się z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem - poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na rzecznika MKCK i rosyjski resort dyplomacji. Podano, że rozmowa ma być poświęcona wojnie na Ukrainie.

Reuters przypomina, że Maurer w tym tygodniu przebywał już z wizytą na Ukrainie, gdzie - jak przekazano oficjalnie - doglądał kwestii pomocy humanitarnej.

11:34

Premier Włoch Mario Draghi powiedział w środę w parlamencie, że w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy niezbędna jest europejska koordynacja i odpowiednie finansowe zaangażowanie. Podkreślił, że prezydent Rosji Władimir Putin nie jest zainteresowany rozejmem.

11:30

Zełenski oświadczył, że Rosja przygotowuje się do kolejnych ataków ze strefy wykluczenia wokół okupowanej przez wojska rosyjskie elektrowni atomowej w Czarnobylu. Nie przedstawił na to żadnych dowodów i nie podał dodatkowych szczegółów dotyczących tych ataków - zauważa Reuters.