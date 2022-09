Do ponad 2240 wzrosła liczba zatrzymanych w Rosji uczestników protestów przeciw wojnie i mobilizacji. Demonstracje odbywają się od dnia ogłoszenia zaciągu do wojska 21 września. Szacunki dotyczące zatrzymań przedstawiła organizacja OWD-Info. Dochodzi do podpaleń komend wojskowych i budynków administracyjnych.