"Nie mogę wezwać zagranicznych wojsk do walki na wojnie" - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał, że w Rosji doszło do eksplozji rurociągu, którym transportowano paliwo do tankowców w porcie Azow. Sześć osób zginęło w Charkowie w wyniku rosyjskich ostrzałów, a dziesięć osób zostało rannych - poinformował mer Charkowa, Ihor Terechow. Podkreślił, że drony rosyjskie uderzyły w zabudowania mieszkalne. W związku z rosyjskimi uderzeniami rakietowymi na obiekty na terenie Ukrainy w nocy poderwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieraliśmy w naszej relacji.

Zniszczona stacja benzynowa po ataku na Charków

22:39

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że popiera inicjatywy szkoleniowe lub misje straży granicznej obcych państw na Ukrainie, ale nie może wzywać innych krajów do wysyłania wojsk na wojnę. Mówił o tym w sobotę podczas informacyjnego telemaratonu.



"Chcę wyjaśnić moją postawę. Nie mogę dziś publicznie powiedzieć: "Tak, przybywajcie, armie świata, przybywajcie na Ukrainę i walczcie". Ponieważ Rosja poniesie ten "hype" (szum) w świat, zacznie ostrzegać społeczeństwo innych krajów, że nie mogą wysyłać swoich dzieci na wojnę, że to nie jest ich wojna, i zacznie rozbijać jedność krajów europejskich i NATO. Dlatego jest to dla nas ryzykowne" - tłumaczył prezydent.

22:12

Ukraina oczekuje pozytywnej decyzji Kongresu USA w sprawie zatwierdzenia pakietu pomocowego na dużą skalę - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas informacyjnego telemaratonu "Zjednoczone wiadomości".



Prezydent podkreślił, że pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych jest niezwykle ważna dla Ukrainy.



Rozumiemy, kiedy Rosjanie mogą przeprowadzić kontrofensywę. Więc tutaj jest odpowiedź, kiedy krytyczne jest uzyskanie odpowiedniej ilości broni. Bez tych pieniędzy nie będziemy w stanie uzyskać takich ilości. I nadal wierzę, że będziemy w stanie uzyskać pozytywny wynik głosowania w Kongresie Stanów Zjednoczonych - powiedział Zełenski.

21:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oczekuje, że 80-100 krajów weźmie udział w pierwszym inauguracyjnym Szczycie Pokoju w Szwajcarii, którego data zostanie ustalona w najbliższych dniach - poinformował o tym podczas informacyjnego telemaratonu "Zjednoczone wiadomości".



Spodziewamy się, że weźmie w nim udział 80-100 krajów. Wierzymy, że będzie to najpotężniejszy szczyt, Szczyt Pokoju. Bardzo ważny szczyt, na którym spotkamy się z naszymi partnerami i na którym, jak sądzę, zbudujemy mapę dalszych kroków w celu zakończenia wojny - przekazał Zełenski.



Zapytany, czy Chiny planują wziąć udział w szczycie, prezydent powiedział, że nie ma jeszcze konkretnej listy krajów.



20:50

Ukraina potrzebuje 25 systemów Patriot z 6-8 bateriami każdy, aby w pełni chronić swoje terytorium przed atakami powietrznymi wroga - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas ogólnoukraińskiego informacyjnego telemaratonu "Zjednoczone wiadomości".



Nie powiem, ile mamy systemów Patriot. Powiem tylko, że aby całkowicie zabezpieczyć Ukrainę, pożądane jest, aby w przyszłości Ukraina miała 25 systemów Patriot z 6-8 bateriami każdy - poinformował prezydent.



18:04

Rosjanie wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) do rozpowszechniania w internecie prorosyjskiej propagandy na Zachodzie - podaje szwedzki nadawca publiczny SVT. Dziennikarze tej telewizji znaleźli fałszywą kopię również własnej strony z wiadomościami.



Informacje szwedzkiej telewizji publicznej publikowane są pod nazwą "SVT Nyheter", natomiast jako "Nyheter SVT" ktoś udostępnia materiały z kanału SVT oraz innych szwedzkich mediów, m.in. gazety "Expressen". Są one generowane bez udziału człowieka, mają błędy językowe i gramatyczne - podkreśla SVT.



Według dziennikarzy fałszywe serwisy z wiadomościami w internecie stają się jednak coraz bardziej doskonałe i trudne do analizy dzięki wykorzystaniu takich narzędzi AI jak ChatGPT, a liczba takich stron rośnie. Trend potwierdza ekspertka McKenzie Sadeghi z amerykańskiej firmy zajmującej się zwalczaniem dezinformacji NewsGuard. Kiedy zaczęliśmy śledzić te witryny w maju 2023 r., zidentyfikowaliśmy ich 43. Do 21 lutego 2024 roku było 713 stron z niewiarygodnymi informacjami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję - zaznacza McKenzie w rozmowie z SVT.

14:05

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał w sobotę, że w Rosji doszło do eksplozji rurociągu, którym transportowano paliwo do tankowców w porcie Azow - leżącym nad Donem, niedaleko Morza Azowskiego. HUR podkreślił, że załadunek paliw "wstrzymano na czas nieokreślony".

Do eksplozji rurociągu w rejonie portowego miasta Azow, leżącego w obwodzie rostowskim, doszło w nocy z piątku na sobotę - podał HUR w komunikacie na stronie internetowej. Rurociągiem transportowano produkty naftowe do tankowców w rejonie portu morskiego. Azow leży nad Donem, około 7 km od ujścia rzeki do Morza Azowskiego.

HUR nie poinformował o zakresie zniszczeń, ale zapewnił, że załadunek tankowców wstrzymano na czas nieokreślony. Podkreślił też, że rurociąg był wykorzystywany w celach wojskowych.

14:03

"Ukraina w NATO po kapitulacji; to scenariusz, jakiego boi się Europa", ale jest rozważany w przypadku, gdyby Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA w tym roku - pisze włoski dziennik "La Repubblica" w korespondencji z Brukseli. Zastrzega, że to hipoteza, o której oficjalnie nikt nie mówi.

Według korespondenta rzymskiej gazety "wszystkim znana jest" ta "idea transakcji, popierana przez Stany Zjednoczone" w przypadku porażki prezydenta Joe Bidena, który będzie ubiegał się o reelekcję w tym roku.

Jak wyjaśnia, to pomysł rozwiązania, by zakończyć wojnę: "terytoria w zamian za bezpieczeństwo".

Włoski dziennik następująco opisuje ten scenariusz: Ukraina miałaby "zrezygnować z regionów okupowanych przez Rosję, ale z gwarancją natychmiastowego przystąpienia do NATO".

14:00

Presja związana z ukraińskimi atakami powietrznymi powoduje, że rosyjska obrona powietrzna coraz częściej przypadkowo strzela do własnych samolotów, co dowodzi słabej świadomości sytuacyjnej i koordynacji wojsk rosyjskich - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

28 marca na jednym z krymskich kanałów w serwisie Telegram podano, że rosyjski samolot Su-27 operujący nad Krymem został zestrzelony przez własne siły. Rosyjski gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew oświadczył, że nastąpiła awaria techniczna, a pilot przeżył - przypomniano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu.

Jak dodano, 24 marca Ukraina przeprowadziła ataki przeciwko celom w Sewastopolu oraz przeciwko Flocie Czarnomorskiej, co niemal na pewno spowodowało, że lokalna rosyjska obrona powietrzna była w stanie podwyższonej gotowości. Już poprzednio pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o podobnych przypadkach ostrzału własnych sił, zazwyczaj po okresach ukraińskich działań wymierzonych w wojska rosyjskie na nielegalnie okupowanych terytoriach.



12:38

10:01

W obwodzie zaporoskim Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków rakietowych w ciągu ostatniej doby zginęły 4 osoby, a 23 są ranne - poinformował szef władz obwodowych Iwan Fedorow. Rosyjskie wojska trafiły co najmniej 5 pociskami w Zaporoże - dodał.

08:39

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła dwa pociski manewrujące Ch-101/Ch-555, pocisk manewrujący Kalibr i 28 z 32 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę w nocy z piątku na sobotę - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.

07:30

Sześć osób zginęło w Charkowie w wyniku rosyjskich ostrzałów, a dziesięć osób zostało rannych - poinformował mer Charkowa, Ihor Terechow. Podkreślił, że drony rosyjskie uderzyły w zabudowania mieszkalne.

W Charkowie uszkodzone zostały wielopiętrowe bloki mieszkalne i akademiki, a także budynki administracyjne, stacja benzynowa i samochody.

07:20

W związku z rosyjskimi uderzeniami rakietowymi na obiekty na terenie Ukrainy w nocy poderwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce.

"Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - przekazano o poranku.