Prezydenci Ukrainy i Finlandii, Wołodymyr Zełenski i Alexander Stubb podpisali w Kijowie długoterminową umowę o bezpieczeństwie, która uwzględnia pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Finlandia pogłębi również współpracę z Ukrainą w dziedzinie polityki, finansów, pomocy humanitarnej i reform. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w środę w Brukseli, że Polska zgadza się na przekazanie przez NATO Ukrainie 100 miliardów euro. Ponad 100 000 osób zaciągnęło się do służby wojskowej na podstawie kontraktu - podało rosyjskie ministerstwo obrony w oświadczeniu, na które powołuje się Reuters. Podano, że większość z tych, którzy zgłosili się do wojska w ciągu ostatniego tygodnia, to osoby, które chcą pomścić ofiary ataku w Crocus City Hall. Siły rosyjskie mogą tymczasowo wstrzymać ataki na nasze obiekty energetyczne w celu uzupełnienia zasobów pocisków rakietowych; wróg posiada obecnie tylko ok. 950 precyzyjnych pocisków o zasięgu co najmniej 350 km - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Wadym Skibicki. Środa, 3 kwietnia 2024 r. to 770. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia wojenne na Ukrainie / Alena Solomonova / PAP/EPA

20:50

Podczas spotkania Koalicji Obywatelskiej w Krakowie premier Donald Tusk, pytany przez rolników o konkretne decyzje w ich sprawie, zadeklarował, że kwestia pomocy rolnikom jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań.



Nie wyobrażam sobie i nie zamierzam wyobrażać Polski bez silnego i zdrowego rolnictwa. Nie wyobrażam sobie też, żeby polski rolnik został pozostawiony sam sobie, w sytuacji, kiedy bez swojej winy jest narażony na konkurencję, do niedawna zupełnie bezkarną konkurencję tanich produktów rolnych z Ukrainy, Rosji, Białorusi - mówił Tusk.



Zaznaczył jednocześnie, że "nie będzie tym, który wbije nóż w plecy Ukrainie". Nie zablokuję granicy z Ukrainą w sytuacji, w której w ciągu tych miesięcy rozstrzygają się losy Ukrainy. Nie zrobię tego i nie pozwolę nikomu, żeby to zrobić. Ale jeśli chodzi o konkurencję zboża ukraińskiego, to ja coś robię - podkreślił.

20:02

Węgry zdecydowanie sprzeciwiają się wzmocnieniu roli koordynacyjnej NATO w zakresie transferu broni na Ukrainę i szkolenia ukraińskich żołnierzy - powiedział w Brukseli minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.



Polityk przekazał pozostałym państwom Sojuszu, że jego kraj nie będzie uczestniczył w zadaniach wynikających ze zwiększonej roli koordynacyjnej NATO i nie zapewni im wsparcia finansowego.



Na terytorium Węgier nie mogą mieć miejsca żadne działania (...), które wynikałyby ze zwiększonej roli koordynacyjnej NATO w zakresie szkoleń i transferów broni - zaznaczył Szijjarto.



18:50

Jens Stoltenberg powiedział, że Rosja posiada obecnie więcej broni i amunicji niż Ukraina. Podkreślił, że państwa NATO jako sojusznicy Ukrainy są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i zagwarantowanie, by Ukraina otrzymała potrzebne wyposażenie i amunicję, aby móc nadal odpierać rosyjskiego najeźdźcę.



To pilne, aby amerykański Kongres podjął konkretne decyzje w sprawie wsparcia Ukrainy i uzyskał dla nich większość - ocenił.

Chodzi o nierozwiązaną kwestię pakietu pomocowego, zawierającego 95 mld USD na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu. W lutym amerykański Senat przyjął pakiet, lecz spiker Izby Reprezentantów, Republikanin Mike Johnson dotąd nie poddał go pod głosowanie.

17:11

Ukraińcy nadal wykazują ogromną determinację w obronie swojego kraju, ale zaczyna im brakować amunicji - alarmował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po zakończeniu pierwszego dnia spotkania ministrów spraw zagranicznych Sojuszu.



Ukraińcom zaczyna brakować nie odwagi, lecz amunicji. Musimy teraz przyspieszyć nasze działania mające na celu zapewnienie (temu krajowi - PAP) trwałego wsparcia. Dyskutowaliśmy o tym, jak umieścić nasze wsparcie na mocniejszej i trwalszej podstawie na przyszłość. Wszyscy sojusznicy zgodzili się, że Ukrainę należy wspierać w tym krytycznym momencie. Mamy wspólny cel - zapewnił Stoltenberg.



Dziś sojusznicy zgodzili się pójść dalej w planowaniu większej roli NATO w koordynacji wsparcia i szkoleń. Plany te przybiorą konkretne kształty w nadchodzących tygodniach - zapowiedział.

16:20

Co najmniej 285 ukraińskich dzieci wywiezionych podczas wojny przez siły rosyjskie z Donbasu, trafiło do rosyjskiej bazy sierot, które można adoptować - wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy portali Ważnyje Istorii i Wiorstka.



Dziennikarzom udało się potwierdzić tożsamość dzieci i nawiązać kontakt z nimi oraz z pracownikami internatów, gdzie mieszkają.



Pierwsze profile dzieci z Donbasu pojawiły się w bazie w październiku 2022 r., tydzień po zajęciu przez siły rosyjskie terenów obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie oraz chersońskiego i zaporoskiego na południu.

Ukraińskie dzieci proponowano do adopcji lub objęcia opieką w co najmniej 15 rosyjskich obwodach, przede wszystkim orłowskim, niżnonowogrodzkim i rostowskim. Nie informowano przy tym, że pochodzą z Donbasu.



Rosjanie mogli adoptować co najmniej 214 wywiezionych z Ukrainy dzieci, których rodzice umarli lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich. 71 dzieci, których rodzice znajdują się w łagrze, mają ograniczone prawa rodzicielskie lub ich miejsce pobytu jest nieznane, można było tylko wziąć pod opiekę.

15:45

Ukraiński wywiad wojskowy HUR planuje w pierwszej połowie tego roku przeprowadzić trzeci atak na Most Kerczeński, łączący okupowany Krym z Rosją - powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Guardian" jeden z jego agentów.



Zapowiedział, że zniszczenie mostu jest "nieuniknione" i dodał: Zrobimy to w pierwszej połowie 2024 roku. Zapewnił też, że szef HUR Kyryło Budanow ma już "większość środków do realizacji tego celu", a plan został już zatwierdzony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



"The Guardian" zaznacza, że sposób przeprowadzenia ewentualnego ataku jest niejasny i istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy HUR jest w stanie przeprowadzić operację specjalną przeciwko tak dobrze bronionemu i oczywistemu celowi. Dziennik zwraca uwagę, że po dwóch poprzednich atakach Rosja podjęła szeroko zakrojone działania w celu ochrony mostu, wzmacniając obronę przeciwlotniczą i umieszczając przy nim barkę, która ma służyć jako wabik dla nadlatujących pocisków kierowanych.

15:04

Prezydenci Ukrainy i Finlandii, Wołodymyr Zełenski i Alexander Stubb podpisali w środę w Kijowie długoterminową umowę o bezpieczeństwie, która uwzględnia pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Finlandia pogłębi również współpracę z Ukrainą w dziedzinie polityki, finansów, pomocy humanitarnej i reform.



Prezydent Finlandii Alexander Stubb i ja podpisaliśmy dziś umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i długoterminowym wsparciu. To ważny dokument, który pokazuje gotowość Finlandii do dalszego wspierania Ukrainy w walce z rosyjską agresją - napisał ukraiński przywódca w mediach społecznościowych.



Zełenski dodał, że Finlandia pomoże w odbudowie ukraińskiego sektora energetycznego, ocenie szkód środowiskowych, wzmocnieniu ochrony granic i infrastruktury krytycznej oraz leczeniu ukraińskich żołnierzy.

13:42

Dyskutujemy o zinstytucjonalizowaniu wsparcia dla Ukrainy w ramach NATO, by było ono bardziej przewidywalne i mniej zależne od krótkoterminowych, dobrowolnych ofert pomocy - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.



Stoltenberg podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli był pytany o jego propozycję utworzenia funduszu w wysokości 100 mld dolarów, z którego byłoby finansowane wsparcie dla Ukrainy. Opisała ją jako pierwsza we wtorek agencja Bloomberg.



Z zadowoleniem przyjmuję, że sojusznicy zgadzają się, by utrzymać i uczynić ją (pomoc) bardziej solidną. Dlatego dyskutujemy teraz o tym, jak zinstytucjonalizować to wsparcie w ramach NATO, by było ono bardziej przewidywalne - powiedział Stoltenberg. W jego ocenie wsparcie dla Ukrainy powinno być mniej zależne od krótkoterminowych, dobrowolnych ofert pomocy. Jak dodał, im szybciej przekonamy Rosję, że nie jest w stanie wygrać tej wojny, tym szybciej dojdzie do podpisania umowy pokojowej.



13:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w Kijowie, że Rosja planuje dodatkowo zmobilizować 300 tysięcy żołnierzy.



Mogę powiedzieć, że Rosja przygotowuje dodatkową mobilizację 300 tys. żołnierzy; termin wyznaczono na 1 czerwca - oświadczył Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Szef państwa przekazał te doniesienia podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, który przebywa z wizytą w Kijowie.

11:57

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w środę w Brukseli, że Polska zgadza się na przekazanie przez NATO Ukrainie 100 miliardów euro.

Popieramy wysiłki sekretarza generalnego NATO na rzecz Ukrainy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, zarówno jeśli chodzi o ustanowienie misji, tak żeby wykorzystać zdolności sztabowe i szkoleniowe sojuszu, jak i jeśli chodzi o wsparcie finansowe i wojskowe dla Ukrainy - oświadczył Sikorski, który bierze udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO.

10:21

Ruch partyzancki ATESH dokonał rekonesansu w Zatoce Cemeskiej. "Nasi agenci nadal monitorują rosyjską Flotę Czarnomorską. Okupanci przenieśli znaczną liczbę okrętów wojennych z Krymu do Noworosyjska. Ponadto podczas rekonesansu w Zatoce Cemeskiej znaleziono wiele statków towarowych, które są wykorzystywane nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych" - czytamy w oświadczeniu.

Telegram

10:02

Trzy osoby cywilne zginęły w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach charkowskim i chersońskim, na północnym wschodzie i południu Ukrainy; nieopodal Kupiańska śmierć ponieśli 58-letni ojciec i jego 11-letni syn - powiadomiły w środę regionalne władze z Charkowa i Chersonia.

Dwaj członkowie jednej rodziny zginęli we wsi Nowoosynowe, gdzie rosyjski pocisk artyleryjski trafił w dom prywatny. Chłopiec został przewieziony do szpitala, jednak lekarze nie zdołali uratować mu życia. Siły wroga zaatakowały we wtorek z powietrza, a także z wyrzutni artyleryjskich i moździerzy co najmniej kilkanaście miejscowości na Charkowszczyźnie - poinformował szef władz tego obwodu Ołeh Syniehubow.

09:58

Siły rosyjskie mogą tymczasowo wstrzymać ataki na nasze obiekty energetyczne w celu uzupełnienia zasobów pocisków rakietowych; wróg posiada obecnie tylko ok. 950 precyzyjnych pocisków o zasięgu co najmniej 350 km - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Wadym Skibicki.

Rosjanie chcą utrzymać zapasy tych rakiet na poziomie około 900 sztuk. Dlatego w sytuacji, gdy uda im się zgromadzić więcej pocisków, rozpoczynają ostrzały obiektów infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Jeśli natomiast zasoby agresora zmniejszają się i zbliżają do liczby 900, ataki ustają - wyjaśnił we wtorek Skibicki w rozmowie z portalem RBK-Ukraina.

Przypuszczamy, że (przeciwnik) zdoła przeprowadzić jeszcze kilka zmasowanych ostrzałów, np. dwa lub trzy, a później znowu będzie zmuszony zrobić przerwę, aby zgromadzić (więcej) rakiet i dronów typu Shahed. Mogą jednak utrzymywać się wówczas ataki o charakterze lokalnym - przewiduje przedstawiciel HUR.

07:44

W nocy 3 kwietnia Rosja uderzyła w obwód doniecki trzema przeciwlotniczymi rakietami kierowanymi S-300, a także użyła czterech dronów Shahed-136/131. Wszystkie bezzałogowce zostały zniszczone przez siły obrony powietrznej - podała ukraińska armia.

07:27

Rosyjski MON podał, że większość osób, które w ostatnim tygodniu zaciągnęła się do wojska stwierdziło, że robi to, by pomścić ofiary strzelaniny w sali koncertowej pod Moskwą, w której 22 marca zginęły co najmniej 144 osoby.

Odpowiedzialność za zamach wzięła grupa bojowników tzw. Państwa Islamskiego, ale Rosja twierdzi, że sprawcy byli powiązani z Ukrainą, czemu Kijów wielokrotnie zaprzeczał.

07:20

Sekretarz stanu USA Antony Blinken omówił z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu wsparcie dla Ukrainy, sytuację na Bliskim Wschodzie i wyzwania związane z Chinami - podał Departament Stanu. Obaj mieli zgodzić się w sprawie konieczności uniknięcia rozszerzenia się konfliktu w Strefie Gazy.

Jak poinformował amerykański resort spraw zagranicznych, Blinken i Macron "potwierdzili mocne wsparcie dla walki Ukrainy o wolność przeciwko rosyjskiej agresji".