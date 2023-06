Rosja produkuje miesięcznie do 30 pocisków manewrujących Kalibr i kilka Iskanderów - ocenia ukraiński wywiad. "Istnieje realna możliwość, że Ukraina odbije okupowany przez Rosję Krym jeszcze w tym roku" - stwierdził brytyjski minister obrony Ben Wallace. Rosjanie przygotowują prowokację w zakładach chemicznych Krymski Tytan w Armiańsku na okupowanym Krymie - ostrzegł lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Armia ukraińska ostrzelała pozycje wojsk rosyjskich w porcie w okupowanym Berdiańsku na południu Ukrainy - podał portal Ukraińska Prawda. Portal powołał się m.in. na informacje od urzędników lojalnych wobec władz ukraińskich. Wiemy, że nie będziemy członkiem NATO, dopóki nie skończy się wojna z Rosją - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze informacje dotyczące 464. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji na żywo z 02.06.2023 r.

23:42

Rosja produkuje miesięcznie do 30 pocisków manewrujących Kalibr i kilka Iskanderów - przekazał w piątek Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany przez Radio Swoboda.

Rosja zwiększyła potencjał uderzeniowy, osłabiając intensywność ostrzałów rakietowych w marcu i kwietniu - powiedział Jusow portalowi Donbas Realii. Widzieliśmy, że po tzw. zimowej rakietowej kampanii terrorystycznej był kilkumiesięczny okres, kiedy ostrzały i ataki rakietowe miały mniej intensywny charakter - podkreślił Jusow.

Przedstawiciel wywiadu zaznaczył, że rosyjskie siły mają duże zapasy amunicji do systemów S-300. Jak ocenił, stanowi to duże zagrożenie dla cywilów zamieszkujących terytorium przyfrontowe.

Ale ta fala ataków, którą teraz obserwujemy, jest skończona. I nie ma wątpliwości, że jest to histeryczna próba wstrzymania przygotowań Ukraińców do wyzwalania swoich terytoriów - powiedział Jusow.

22:30

Istnieje realna możliwość, że Ukraina odbije okupowany przez Rosję Krym jeszcze w tym roku, bo rosyjskim wojskom zabraknie sprzętu - ocenił brytyjski minister obrony Ben Wallace w opublikowanym w piątek wywiadzie dla "The Washington Post".

Widzimy na polu bitwy, że "jeśli uderzysz siły rosyjskie w złym miejscu, to one faktycznie się załamują. Możesz wysyłać młodych ludzi na śmierć w dziesiątkach tysięcy, co właśnie robią, ale nie możesz wyczarować czołgów i systemów uzbrojenia, których potrzebują" - powiedział Wallace, który jest wymieniany jako jeden z kandydatów do objęcia funkcji nowego sekretarza generalnego NATO.

21:17

Ukraina zasługuje na to, by mieć poważne i solidarne gwarancje bezpieczeństwa; jestem przekonany, że również o tym będziemy rozmawiali na lipcowym szczycie NATO w Wilnie - podkreślił w piątek w Toronto premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Polska jest rzecznikiem "stosunkowo szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO".

20:06

Potrzeba minimum 200 samolotów, żeby zabezpieczyć niebo nad całym krajem - mówi generał dr hab. Jan Rajchel. Pilot i były komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie był gościem naszego cotygodniowego programu Rzut na mapę. Według generała szkolenia na samolotach F-16 zaczęły się kilka miesięcy temu, co umożliwiłoby wysłanie ich do ochrony ukraińskiego nieba jeszcze w tym roku. A to będzie miało kluczowe znaczenie dla starć wojsk lądowych.

19:49

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w rosyjskim ataku z użyciem bomb lotniczych w obwodzie charkowskim - poinformował gubernator tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy Ołeh Syniehubow.

Rosyjskie wojska ostrzelały dwoma kierowanymi bombami lotniczymi miejscowość Kiwszariwka w rejonie kupiańskim.

Uszkodzono budynek mieszkalny. W ataku zginęły dwie osoby, a ranne zostały cztery, w tym trzyletni chłopiec.

19:05

Ukraina jest gotowa kontynuować eksport zboża przez Morze Czarne w ramach "planu B" bez udziału Rosji, jeśli Moskwa zerwie obecną umowę zbożową - powiedział minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski agencji Reutera.

Solski podkreślił, że Rosja już zablokowała transport z ukraińskiego portu Piwdennyj nad Morzem Czarnym, pomimo istnienia umowy, i pozwala tylko jednemu statkowi dziennie eksportować ukraińską żywność.

Reuters przypomina stanowisko Rosji, która zapowiedziała, że przepuści więcej statków, jeśli wszystkie strony umowy zbożowej zgodzą się odblokować tranzyt rosyjskiego amoniaku rurociągiem przez terytorium Ukrainy do Piwdennego.

18:37

Jako partnerzy i sojusznicy Kanada i Polska współpracują, aby przeszkolić członków sił zbrojnych Ukrainy; cieszymy się z tak silnego partnera w Europie Środkowej, jakim jest Polska - mówił w Toronto premier Kanady Justin Trudeau podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim.

Kanadyjski premier podkreślił, że spotkanie z polskim premierem Morawieckim było bardzo owocne; dodał, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim "brutalnej inwazji na Ukrainę ze strony Kremla". Podkreślił, że Polska ponosi ogromne wysiłki, aby pomagać milionom Ukraińców, którzy uciekli z kraju na początku wojny.



18:36

W opublikowanym w ostatnich dniach przez węgierski rząd krótkim nagraniu wideo wzywającym do pokoju na Ukrainie przedstawiono mapę tego państwa bez Krymu - zauważył portal Telex.

"Dziesiątki tysięcy osieroconych dzieci, setki tysięcy zniszczonych domów, ponad 10 milionów ludzi zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Wojna trwa i może przerodzić się w wojnę globalną" - przestrzega półminutowy film z wojennymi obrazami.

W pewnym momencie na krótko pojawia się zaznaczono na czerwono mapa Ukrainy, jednak granice państwa nie obejmują Krymu, który został nielegalnie anektowany przez Rosję w 2014 roku.

Końcowy obraz przedstawia zdjęcie ze mszy świętej na placu Lajosa Kossutha w Budapeszcie podczas kwietniowej wizyty papieża Franciszka na Węgrzech. Podpis mówi: "Czas na pokój!".

18:33

Legion "Wolność Rosji" twierdzi, że uderzył w miejsce koncentracji rosyjskich wojsk w mieście Szebiekino.