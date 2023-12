Dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk potwierdził we wtorek na Telegramie, że Ukraina dokonała ataku na portowe miasto Teodozja na okupowanym Krymie, w wyniku czego zniszczony został rosyjski okręt desantowy "Nowoczerkask". Opublikowany w poniedziałek późnym wieczorem na stronie parlamentu Ukrainy projekt ustawy o mobilizacji przewiduje obniżenie dolnej granicy wieku osób podlegających temu obowiązkowi z 27 do do 25 lat. Wtorek jest 671. dniem wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 26.12.2023 r.