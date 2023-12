Awdijiwka i Marjinka to cele najaktywniejszych rosyjskich ataków na froncie - powiadomił rano sztab generalny armii ukraińskiej. W rejonie Awdijiwki ukraińskie wojska odparły skutecznie 35 ataków, a pod Marjinką - 24. Sobota to 654. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 09.12.2023 roku.

Zniszczenia w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

09:32

Wojska rosyjskie zajęły w piątek awdijiwską oczyszczalnię ścieków, która znajduje się około 5 km na północny zachód od miejscowości - potwierdza amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w raporcie.

Think tank podaje również, powołując się na źródła rosyjskie, że w czwartek i piątek wojska rosyjskie przybliżyły się do miejscowości Nowokałynowe (13 km na północny wschód od Awdijiwki), a także w okolice zakładów koksochemicznych na północny zachód od miejscowości i do strefy przemysłowej na południowy wschód od niej.

Siły rosyjskie mają się też - według niektórych źródeł - umacniać w Stepowym (3 km na północny wschód od Awdijiwki).

09:00

Blisko połowa republikanów uważa, że USA udzielają Ukrainie zbyt dużej pomocy; opinię taką podziela tylko 16 proc. demokratów - wynika z sondażu ośrodka Pew Research Center, który cytuje "Washington Post".

48 proc. republikanów i wyborców niezależnych skłaniających się ku Partii Republikańskiej ocenia, że Waszyngton "za dużo" daje Ukrainie.

20 proc. ankietowanych republikanów oraz 39 proc. demokratów uważa, że pomoc ta jest na właściwym poziomie.

Tylko 13 proc. republikanów i wyborców niezależnych skłaniających się ku Partii Republikańskiej deklaruje, że wsparcie dla Kijowa jest za małe. Opinię taką podziela 24 proc. demokratów.

Proponowany przez Biały Dom projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał w środę wystarczającej większości w Senacie, by był dalej procedowany. Przeciwko zagłosowali wszyscy republikanie. Na przyjęcie odpowiedniej ustawy przed końcem roku nie ma jednak wiele czasu, bo Izba Reprezentantów rozpoczyna świąteczną przerwę już 14 grudnia, choć może zostać ona przedłużona.



08:55

Awdijiwka i Marjinka to cele najaktywniejszych rosyjskich ataków na froncie - powiadomił rano sztab generalny armii ukraińskiej.

W rejonie Awdijiwki ukraińskie wojska odparły skutecznie 35 ataków, a pod Marjinką - 24 - przekazał sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie.

W ciągu doby, jak podano, doszło w sumie do 95 starć bojowych. Walki toczyły się także na kierunku Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, a także na kierunkach szachtarskim i zaporoskim.

Przeciwnik przeprowadził 28 ataków rakietowych i 27 lotniczych (w tę liczę wchodzą także ataki dronów - PAP). Rosjanie przeprowadzili też 59 ostrzałów przy użyciu wyrzutni wieloprowadnicowych. Oprócz tego rosyjska artyleria ostrzelała ponad 100 miejscowości.

Ataki Rosjan wymierzone były w cele cywilne. W ich wyniku są ranni i zabici.