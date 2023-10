Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu "ukraińskich dronów" nad obwodem smoleńskim na zachodzie Rosji i Krajem Krasnodarskim na południu. Obrona przeciwlotnicza Ukrainy nocą z soboty na niedzielę strąciła 16 z 30 dronów bojowych, którymi Rosja zaatakowała kraj - poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Minutą ciszy rano w niedzielę, kiedy na Ukrainie obchodzony jest Dzień Obrońców i Obrończyń, uczczono poległych wojskowych i podziękowano walczącym w obronie kraju przed rosyjską agresją. Niedziela, 1 października 2023 r. to 586. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

09:09

Rosyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu "ukraińskich dronów" nad obwodem smoleńskim na zachodzie Rosji i Krajem Krasnodarskim na południu - pisze agencja Reutera.

Rosyjski resort obrony przekazał, że nad obwodem smoleńskim strącono trzy drony. Serwis Baza podaje, że mieszkańcy Smoleńska słyszeli dźwięki eksplozji. Baza informuje, że w Kraju Krasnodarskim doszło do wybuchu drona w okolicy międzynarodowego lotniska w Soczi. Na pewien czas wstrzymano loty.

09:01

Planowany przez rosyjskie ministerstwo finansów wzrost wydatków na obronność sugeruje, że Rosja przygotowuje się na wiele kolejnych lat walk na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, dokumenty, które najwyraźniej wyciekły z rosyjskiego ministerstwa finansów, sugerują, że rosyjskie wydatki na obronność mają wzrosnąć w 2024 roku do około 30 proc. całkowitych wydatków publicznych. Ministerstwo proponuje budżet obronny w wysokości 10,8 bln rubli, co odpowiada około 6 proc. PKB i stanowi wzrost o 68 proc. w stosunku do 2023 roku.

"Jest wysoce prawdopodobne, że Rosja może utrzymać ten poziom wydatków na obronność przez 2024 rok, ale tylko kosztem szerszej gospodarki. Pełne szczegóły dotyczące rosyjskich wydatków na obronę są zawsze niejawne, ale liczby te sugerują, że Rosja przygotowuje się na wiele kolejnych lat walk na Ukrainie" - napisano. Dodano, że w minioną środę zasugerował to też minister obrony Siergiej Szojgu, mówiąc, że jest przygotowany na kontynuację konfliktu do 2025 r.

08:45

Minutą ciszy o godz. 9 (8 w Polsce) w niedzielę, kiedy na Ukrainie obchodzony jest Dzień Obrońców i Obrończyń, uczczono poległych wojskowych i podziękowano walczącym w obronie kraju przed rosyjską agresją. Ukraińcy zatrzymali się na ulicach, oddając hołd obrońcom.

W niedzielę rano z odezwą do Ukraińców zwrócił się prezydent Wołodymyr Zełenski. "Trudne czasy zrobiły nas silniejszymi. A silni przybliżają czas zwycięstwa. Krok za krokiem. Dziś, jutro, codziennie, co minutę" - powiedział Zełenski, występując przed kijowską Złotą Bramą.

Codziennie przybliżając zwycięstwo, Ukraińcy mówią: "będziemy walczyć tak długo, jak będzie trzeba" - dodał. "Robiliśmy tak w pierwsze minuty 24 lutego, robimy tak przez tych wszystkich 585 dni i będziemy robić tak dalej" - zapewnił.

08:14

Obrona przeciwlotnicza Ukrainy nocą z soboty na niedzielę strąciła 16 z 30 dronów bojowych, którymi Rosja zaatakowała kraj - poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Uszkodzona została infrastruktura cywilna i przemysłowa.

Lokalne władze informują o uderzeniu w infrastrukturę cywilną w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. W Humaniu w obwodzie czerkaskim rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę przemysłową, w tym magazyn zboża. Jedna osoba została ranna. Trzy rakiety również trafiły w terytorium przedsiębiorstwa w Charkowie.

Wcześniej, w niedzielę rano, sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że łącznie rosyjskie wojska przeprowadziły poprzedniego dnia 8 ataków rakietowych i 99 lotniczych oraz 45 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Zaatakowano zarówno pozycje ukraińskich sił, jak i cywilne obiekty. Rosja wystrzeliła z południa ok. 40 dronów bojowych typu Shahed; 30 z nich strąciła ukraińska obrona przeciwlotnicza w obwodach odeskim, mikołajowskim i winnickim.

Wskutek ataków są zabici i ranni cywile. Uszkodzone zostały domy mieszkalne i inna infrastruktura cywilna - czytamy w porannym komunikacie sztabu.

07:34

Kreml nie precyzuje, które dokładnie ukraińskie terytoria zostały według Rosji anektowane - zauważa w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rok po aneksji przedstawiciele rosyjskiego rządu i władz okupacyjnych wciąż są w tej sprawie zdezorientowani - oceniają eksperci.

30 września, w tzw. dzień "zjednoczenia" ukraińskich anektowanych terytoriów z Rosją, Władimir Putin powtórzył szablonowe frazesy na temat rzekomej legalności referendów aneksyjnych, roli Zachodu w rozpoczęciu wojny oraz jedności między Rosją i okupowanymi terytoriami ukraińskimi - wskazują analitycy.

Tego dnia przedstawiciele okupacyjnych władz rosyjskich opublikowali w mediach społecznościowych mapy przedstawiające rozbieżny zakres anektowanych terytoriów: jedna z map obejmowała cały Krym i całe terytoria obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego, zaś inna praktycznie ograniczała się do terenu sięgającego obecnych linii frontu.

Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że wojna będzie kontynuowana, dopóki "odwieczne rosyjskie terytoria nie zostaną wyzwolone". To niejasne stwierdzenie Miedwiediewa i rozbieżne mapy opublikowane przez okupacyjne władze świadczą o tym, że Kreml jeszcze nie sprecyzował, które terytoria rzekomo anektował czy planuje anektować - piszą analitycy ISW.

07:22

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał obywateli, by 1 października, gdy obchodzony jest Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy, zatrzymali się na ulicy i uczcili pamięć poległych minutą ciszy.

W wieczornym wystąpieniu wideo Zełenski wezwał obywateli, by o godz. 9 rano (godz. 8 w Polce), "gdziekolwiek by nie byli, zatrzymali się na minutę". "Uczcimy ciszą pamięć naszych poległych obrońców i obrończyń i pomyślimy o tych, którzy teraz walczą, pełnią zadania bojowe i trwają na stanowisku" - powiedział Zełenski.

Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy obchodzony jest od 2014 r. jako święto państwowe, ale w tym roku odbędzie się w nowym terminie: został przeniesiony z 14 października na 1 października.

07:11

Polscy wolontariusze dostarczyli kolejne samochody terenowe dla ukraińskich żołnierzy walczących przeciwko armii Rosji w okolicach Robotynego w obwodzie zaporoskim. Toczą się tam jedne z najcięższych walk trwającej kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy. Dzięki tym autom Ukraińcy niszczą ruskich - podkreśla w rozmowie z PAP inicjator akcji.

Pięć specjalnie przygotowanych i wyposażonych aut przywiozła na tzw. odcinek melitopolski grupa Mateusza "Exena" Wodzińskiego. Jeszcze jedno pojechało pod Bachmut. Polacy przekazują samochody bezpośrednio żołnierzom na froncie.

07:00

W rosyjskim Jekaterynburgu ułaskawiono za udział w inwazji na Ukrainę dwóch członków bandy, która przed laty dokonała 14 zabójstw - podał niezależny portal Meduza. Dwaj mężczyźni odbywali wieloletnie wyroki i zaciągnęli się do najemniczej Grupy Wagnera, po czym pojechali na front.

Jeden z nich, Anton Potasznikow, już wrócił z wojny do Jekaterynburga. Drugi, Jegor Drownikow, również ułaskawiony po podpisaniu kontraktu z Grupą Wagnera, po wyjeździe na front został zabity w obwodzie donieckim.

Jak informuje Meduza, obaj należeli do tzw. bandy Fedorowicza, która w latach 2006-2012 dokonała 14 zabójstw i pięciu prób zabójstwa. Członkowie bandy byli też sądzeni za grabieże, porwania, oszustwa i akty przemocy seksualnej. Wszyscy w połowie zeszłej dekady otrzymali długoletnie wyroki. Potasznikow został skazany na 24 lata pozbawienia wolności, Drownikow - na 22 lata.

Po napaści na Ukrainę w rosyjskich więzieniach Grupa Wagnera werbowała na front kryminalistów, obiecując im żołd i ułaskawienie. Media niezależne informujące o sytuacji w Rosji wskazują, że wśród powracających z półrocznej służby ułaskawionych więźniów są kryminaliści skazani za najcięższe zbrodnie, w tym morderstwa.