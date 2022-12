15:54

Nie żyje rosyjski oligarcha Dmitrij Zelenow. 50-latek zasłabł i spadł ze schodów. Mężczyzna w ostatnim czasie krytykował rosyjską inwazję na Ukrainę. To kolejna tajemnicza śmierć rosyjskiego oligarchy.

15:51

W okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim Rosjanie rozstawiają betonowe zapory przeciwczołgowe, tzw. zęby smoka - napisał w niedzielę w Telegramie mer miasta Iwan Fedorow, sugerując, że okupanci przygotowują się do walk w mieście.

"Na co się przygotowujecie, okupanci? Już drugi dzień w samym centrum na razie jeszcze okupowanego Melitopola raszyści (tak Ukraińcy nazywają rosyjskich najeźdźców - PAP) rozstawiają betonowe stożki. Zapewne w ciągu minionego tygodnia tak poczuli zapach 'rożna', że już przygotowują się do walk ulicznych" - napisał Fedorow, publikując fotografię betonowych przeszkód na jednej z ulic miasta.

15:19

Rosyjski rząd rozpoczął nową kampanię reklamową, która ma zachęcić Rosjan do zaciągania się do wojska. Propagandowe filmiki, które można zobaczyć w mediach społecznościowych, odwołują się do patriotyzmu Rosjan, moralności. Narratorzy przekonują, że wojsko może dać wielu mężczyznom awans społeczny.

W jednym z filmów widzimy młodego mężczyznę, który zamiast imprezować wybiera się na front. Po powrocie zaskakuje wszystkich kupując sobie samochód za pieniądze zarobione na kontrakcie w armii.

13:50

Choinka, której lampki świecą się przy napędzaniu koła rowerowego, zdobi główny dworzec kolejowy Kijowa - poinformował szef stołecznej kolei Ołeksandr Kamyszyn. W komunikacie na Twitterze podkreślił, że choince nie przeszkodzi blackout wywołany ostrzałami.

"Wojna? Blackout? Brak choinki? Nie zgadniecie, co wymyśliliśmy" - napisał Kamyszyn. Pod komentarzem zamieścił nagranie wideo, na którym widać wysoką choinkę stojącą w reprezentacyjnej hali głównego dworca kolejowego. Kamera pokazuje następnie, że lampki choinkowe zapalają się, gdy nieopodal mężczyzna ćwiczy na rowerku treningowym.

13:11

Dziś zobaczymy wspólne zwycięstwo i święto ludzkiego ducha. Różne kraje i narodowości decydują, kto z nich jest silniejszy w sprawiedliwej grze (fair play) - a nie w grze z ogniem, na zielonej murawie, a nie na polu bitwy. Każdy ojciec chciałby wysłać swojego syna na mecz piłki nożnej, każda matka chciałaby, aby syn wrócił z wojny - powiedział Wołodymir Zełenski nawiązując do dzisiejszego finałowego meczu MŚ w piłce nożnej.



Przekonywał, że Ukraina najbardziej potrzebuje teraz pokoju. Podkreślił, że władze przedstawiły formułę pokojową i proponują międzynarodowy szczyt na temat pokoju, ponieważ - jak podkreślił - "w wojnie nie może być mistrzów ani remisu".



Po mistrzostwach stadiony pustoszeją. Po wojnie pustoszeją miasta. Oto, dlaczego wojna powinna przegrać, a mistrzem powinien zostać pokój, tak jak tutaj i teraz, w Katarze. Mistrzostwa świata, a nie wojna światowa - to jest możliwe - powiedział Zełenski.

12:21

Zapowiadana wizyta Władimira Putina w Mińsku ma na celu dalsze wciąganie armii białoruskiej w wojnę przeciw Ukrainie, w tym walkę na lądzie - ocenił dowódca ukraińskich Sił Połączonych (czyli armii i oddziałów ochotniczych) generał Serhij Najew.



Generał, którego cytuje portal Ukraińska Prawda zaznaczył, że wizyta zaplanowana na 19 grudnia odbywa się krótko po naradzie gospodarza Kremla z dowództwem armii rosyjskiej. Na tej naradzie Putin "rozważał propozycje dowództwa wojskowego w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Od razu potem zaplanował spotkanie z władzami Białorusi, które odbędzie się niebawem" - powiedział Najew.

11:43

Urzędnik administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena przyznał niedawno członkom Kongresu, że Ukraina ma potencjał militarny do odzyskania okupowanego od 2014 roku przez Rosjan Krymu. Niektórzy politycy obawiają się jednak, że jakakolwiek ofensywa na dużą skalę, która zagrozi władzy Rosjan na półwyspie, może skłonić prezydenta Rosji Władimira Putina do użycia broni jądrowej - donosi portal amerykańskiej telewizji NBC News.

11:30

Siły Zbrojne Ukrainy przy pomocy ukraińskiego podziemia zaatakowali kwaterę Rosjan w mieście Szczastia w obwodzie ługańskim. Zginęło co najmniej 16 najeźdźców, a około 40 zostało rannych - podaje "Ukraińska Prawda".

11:00

Co najmniej cztery osoby zginęły na Ukrainie w ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów rosyjskich, których celem były obszary zamieszkane i obiekty infrastruktury - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na raporty władz regionalnych.



Z doniesień tych wynika, że 17 grudnia ostrzeliwanych było osiem obwodów Ukrainy. Bilans czterech ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej dotyczy stanu na godz. 9 rano w niedzielę (godz. 8 w Polsce).



Trzy osoby zginęły w obwodzie chersońskim, gdzie wojska rosyjskie ostrzeliwują miejscowości położone wzdłuż prawego brzegu Dniepru. Wśród ofiar są mieszkańcy Chersonia i leżącej na przedmieściach tego miasta miejscowości Stepaniwka. W ataku uszkodzony został budynek szpitala, szkoły i cerkwi. Sześć osób zostało rannych.



Jedna osoba zginęła w obwodzie donieckim. Wojska rosyjskie ostrzeliwały tam rejon miejscowości Kurachowe, celem ataków były obiekty infrastruktury. Sytuacja w regionie jest napięta, stopniowo przywracane są dostawy prądu i łączność.

10:25

Choinka z siatek maskujących, nazwana "choinką niezłomnych", zastąpi w tym roku w Mikołajowie, mieście na południu Ukrainy, tradycyjną choinkę świąteczną. Siatki są dziełem wolontariuszy, którzy szyją je także na potrzeby armii walczącej na froncie.

09:32

Nowo utworzone w rosyjskich siłach zbrojnych "brygady twórcze", których rolą ma być podnoszenie morale żołnierzy walczących na Ukrainie, raczej nie zdołają tego zrobić, bo nie odpowiedzą one na powody niskiego morale - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Dodało, że 14 grudnia rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło utworzenie dwóch "brygad twórczych na linii frontu", których zadaniem jest podniesienie morale żołnierzy uczestniczących w "specjalnej operacji wojskowej". Rosyjskie media donoszą, że w ich szeregach znajdą się śpiewacy operowi, aktorzy i cyrkowcy. Jest to następstwem niedawnej kampanii rosyjskiego ministerstwa obrony, zachęcającej społeczeństwo do przekazywania instrumentów muzycznych żołnierzom.

Muzyka wojskowa i zorganizowana rozrywka dla rozmieszczonych żołnierzy mają długą historię w wielu siłach zbrojnych, ale w Rosji są silnie splecione z koncepcją ideologicznej edukacji politycznej z czasów sowieckich. Słabe morale prawie na pewno nadal stanowi istotną słabość w dużej części sił zbrojnych Rosji. Jednak troski żołnierzy skupiają się przede wszystkim na bardzo wysokich wskaźnikach ofiar, słabym przywództwie, problemach z wynagrodzeniem, brakiem sprzętu i amunicji oraz brakiem jasności co do celów wojny. Jest mało prawdopodobne, by starania brygad twórczych znacząco złagodziły te obawy - oceniono.

09:00

W Kijowie przywrócono ogrzewanie - poinformował w mediach społecznościowych mer miasta. Po piątkowym, jednym z największych rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę od początku wojny - część mieszkańców wciąż nie ma prądu i wody:



Są duże problemy z zaopatrzeniem w wodę. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie i obwodzie kijowskim. W Winnicy, we Lwowie i okolicach tych miast - podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



07:22

ISW powołuje się też na doniesienia portalu The Moscow Times o zaleceniach Kremla, dotyczących nagłaśniania aktywności publicznej Putina. Według tych doniesień władze poleciły szefom rosyjskich regionów i wielkich firm państwowych, by przygotowali "pozytywną agendę" wydarzeń, w których gospodarz Kremla mógłby uczestniczyć. Urzędnicy kremlowscy twierdzą - według The Moscow Times - że dobrobyt Rosjan słabnie, a rośnie zmęczenie wojną, wobec czego Putin powinien być postrzegany jako przynoszący "dobre wiadomości". Zaprezentowano więc np. jego udział w otwarciu fermy drobiu.



Zabiegi te mają przypomnieć Rosjanom, że Putin nie jest tylko liderem wojskowym okresu wojny, ale też przywódcą cywilnym mającym bliskie relacje z narodem - ocenia ośrodek. Uważa jednak, że w sytuacji, gdy społeczeństwo nie ma możliwości bliższej interakcji z Putinem, dotyczącej sytuacji w kraju i na froncie, to jego wizerunek nie ulegnie znaczącej poprawie.

07:07

W najnowszej publikacji ISW analizuje przekazane przez Kreml informacje o najnowszej aktywności publicznej Putina. Kreml podał w sobotę, że Putin spędził dzień w sztabie wojskowym, gdzie spotkał się z dowódcami i wysłuchał raportów na temat "specjalnej operacji wojskowej", jak nazywana jest inwazja na Ukrainę. Z opublikowanych kadrów wynika, że w spotkaniu wziął udział m.in. minister obrony Siergiej Szojgu i kierujący obecnie inwazją gen. Siergiej Surowikin.



Kreml prawdopodobnie nagłośnił spotkanie, by zaprezentować Putina jako dogłębnie zaangażowanego w planowanie i prowadzenie wojny na Ukrainie - oceniają analitycy. Dodają, że nastąpiło to po fali wyraźnej krytyki roli Putina w dowodzeniu działaniami wojennymi ze strony twardogłowych zwolenników wojny. Spotkanie w sztabie miało też "zrehabilitować wizerunek ministerstwa obrony" Rosji i przedstawić resort jako "zorganizowany, zjednoczony i skuteczny" - zauważa think tank.



16:20

W ramach swojego pakietu pomocowego Wielka Brytania dostarczyła Siłom Zbrojnym Ukrainy bardzo precyzyjne pociski Brimstone 2. Pomoc ta odegrała decydującą rolę w powstrzymaniu natarcia Rosji - poinformowało brytyjskie ministerstwo na Twitterze.

Ministerstwo załączyło wideo z załadunku pocisków do samolotu transportowego RAF.