Wtorek to 685. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 09.01.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Uszkodzony przez rosyjski atak rakietowy budynek szkoły w rejonie Charkowa / Yevhen Titov / PAP 05:45 W ciągu ostatnich kilku dni dokonaliśmy więcej postępów niż przez ostatnie kilka tygodni - powiedział lider demokratów w Senacie Chuck Schumer, opisując na pierwszym posiedzeniu Senatu w nowym roku stan negocjacji dotyczących odblokowania środków koniecznych do dalszego wspierania Ukrainy. Schumer stwierdził też, że choć jest optymistą, to ostateczne zawarcie porozumienia wciąż nie będzie łatwe. Przyjęcie nowego pakietu środków na pomoc dla Ukrainy jest konieczne, bo administracja wyczerpała dostępne środki na uzupełnianie broni przekazywanej Ukrainie. Schumer przestrzegł, że choć do zgody jest bliżej, niż wcześniej, sfinalizowanie umowy nie będzie łatwe i będzie wymagała dalszych kompromisów. Nawet jeśli dojdzie do porozumienia w Senacie, nie jest pewne, czy zostanie ono przyjęte przez Izbę Reprezentantów, gdzie większość mają republikanie. Jak donosi portal Punchbowl News, politycy tej partii w Izbie sygnalizują, że nie zgodzą się na znaczące ustępstwa i że jeśli dostaną projekt z Senatu, będą dążyli do dalszego zaostrzania restrykcji imigracyjnych.

05:43 Kanclerz Niemiec Olaf Scholz skrytykował kraje UE za "niewystarczające" dostawy broni dla Ukrainy. Wezwał sojuszników do zwiększenia wsparcia militarnego dla tego kraju. Występując na konferencji prasowej w Berlinie Scholz po raz kolejny zapewnił, że Niemcy będą wspierać Ukrainę "tak długo jak to będzie konieczne". Scholz oświadczył, że "niezależnie od tego jak duże jest wsparcie Niemiec, nie będzie ono wystarczające w dłuższej perspektywie dla zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa". Kanclerz wyraził przekonanie, że na nadzwyczajnym szczycie Unii, planowanym na 1 lutego, kraje członkowskie uchwalą pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro. Reuter przypomina, że na grudniowym szczycie UE nie zdołano tego dokonać ze względu na sprzeciw Węgier. 05:41 Rosja utrzymuje przewagę nad Ukrainą w wojnie elektronicznej (EW) - pisze brytyjski dziennik "Financial Times". Jak wyjaśnia dziennik, obie strony zainwestowały znaczne środki w systemy EW mogące zneutralizować armie dronów drugiej strony, ale Moskwa utrzymuje przewagę, gdyż skupiła się na tych zdolnościach jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji na Ukrainę prawie dwa lata temu, a wojska ukraińskie dopiero nadrabiają zaległości. "FT" pisze, że zarówno Ukraina, jak i Rosja wykorzystują dziesiątki tysięcy dronów miesięcznie i coraz częściej sięgają po tanie, dostępne komercyjnie modele. "FT" wskazuje, że wszechobecność dronów na polu bitwy jest jednym z powodów, dla których długo oczekiwana kontrofensywa Ukrainy w zeszłym roku nie przyniosła żadnych znaczących korzyści terytorialnych i dlatego wojna lądowa jest obecnie w dużej mierze statyczna. Każda grupa czołgów lub pojazdów opancerzonych może zostać wykryta i zniszczona w ciągu kilku minut.

Magdalena Partyła