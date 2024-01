Rosjanie coraz częściej używają na froncie broni chemicznej, naruszając w ten sposób międzynarodowe konwencje. Kreml bada w ten sposób reakcję świata - poinformował w najnowszym raporcie amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według strony ukraińskiej, siły rosyjskie zaczęły używać granatów RG-VO zawierających chloroacetofenon, gaz łzawiący używany do tłumienia zamieszek.

ISW cytuje przedstawiciela ukraińskiego Sztabu Generalnego Andrija Rudyka, zajmującego się zbieraniem informacji na temat broni i sprzętu wojskowego używanego przez wroga. Według niego, siły rosyjskie zaczęły używać granatów RG-VO zawierających chloroacetofenon, gaz łzawiący używany do tłumienia zamieszek (znanego również jako RCA) w grudniu 2023 r. Tylko w tamtym miesiącu Rosjanie użyli go co najmniej 81 razy.

Rudyk stwierdził, że taki gaz rozpylony w ziemiance lub zamkniętym pomieszczeniu zabija w ciągu pięciu minut, a dochodzenie wykazało, że użyte przez Rosjan granaty RG-VO zostały wyprodukowane w 2023 roku, najprawdopodobniej w Rosji.





Mianowany przez rosyjskie władze gubernator Krymu Siergiej Aksjonow podpisał dekret wprowadzający "szczególny tryb" przemieszczania się między okupowanym Krymem, a również będącą pod rosyjską kontrolą częścią obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - podał w piątek portal Ukrainska Prawda.

Rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie są częstym celem ataków sił ukraińskich.

Zgodnie z czwartkowym dekretem "szczególny tryb" przemieszczania się ma na celu "wykrycie zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności, obiektów wojskowych i innych na terytorium Krymu".

Wszystkie osoby i pojazdy mają być kontrolowane przez funkcjonariuszy rosyjskiej straży granicznej, zabroniono przekraczać granicę w innych miejscach.