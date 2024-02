W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny. W stolicy Ukrainy w nocy było słychać wybuchy. Do eksplozji doszło w różnych częściach miasta. Mer miasta zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Czwartek to 722. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji zbieramy w naszej relacji z 15.02.2024 roku.

05:22 W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny. W stolicy Ukrainy w nocy było słychać wybuchy. Do eksplozji doszło w różnych częściach miasta. Mer Kijowa zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. 05:15 W tym roku na zakup dronów bojowych planujemy wydać 36 mln euro — poinformował minister obrony Litwy Arvydas Anuszauskas na Facebooku. Szef resortu podkreślił, że jego kraj jest jedynym wśród państw bałtyckich, w którym siły obrony powietrznej posiadają jednostkę bezzałogowych systemów powietrznych.



Litwa jest jedynym państwem wśród krajów bałtyckich, w którym siły obrony powietrznej posiadają jednostkę bezzałogowych systemów powietrznych współpracujących z dronami Centrum Wsparcia Wywiadu, a w armii sformowano jednostki wykorzystujące bezzałogowe systemy powietrzne - czytamy w komunikacie ministra.



Już na początku wojny na Ukrainie w 2022 r. została zawarta umowa na zakup dronów bojowych Switchblade 600, która zostanie zrealizowana w roku bieżącym - informuje minister. 05:11 Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zaprezentował w Niszu rosyjski system antydronowy Repellent, zakupiony na potrzeby serbskiej armii - poinformowała serbska redakcja Radia Wolna Europa. Rosyjski system do walki elektronicznej dysponuje zasięgiem do ok. 30 km. Prezydent Vuczić zapowiedział jego dostarczenie w styczniu, zaznaczając, że Belgrad "już dawno za niego zapłacił". Zapowiedział dalsze inwestycje w wyposażenie serbskich sił zbrojnych, zwłaszcza w artylerię. Radio Wolna Europa przypomniało, że ze względu na zakupy uzbrojenia w Chinach i Rosji Serbia była wielokrotnie krytykowana przez Unię Europejską.



Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Belgrad nie zawarł jednak nowych kontraktów na dostawy broni z Rosji. Część uzgodnionych wcześniej zakupów nie dotarła do Serbii ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę.