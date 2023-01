Rosja się przegrupowuje, mobilizuje nowych żołnierzy i uzupełnia wyposażenie. To nie czas, by zwolnić. Patrzą na nas Ukraińcy, patrzy na nas Kreml i patrzy na nas historia. Dlatego chcemy działać i nie będziemy wahać się we wsparciu Ukrainy w walce z imperialną agresją Rosji - powiedział przed spotkaniem w Ramstein sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

11:03

Wierzę, że nasze zjednoczenie w walce przeciwko Rosji będzie tylko silniejsze z każdym kolejnym spotkaniem grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy w Ramstein - oświadczył za pośrednictwem łącza internetowego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jestem wam wdzięczny za naszą jedność, za ten dialog i format współpracy. Rezultaty widzimy na polu bitwy na Ukrainie - powiedział ukraiński przywódca, zwracając się do sojuszników zgromadzonych w amerykańskiej bazie wojskowej w Niemczech.

Zełenski podkreślił, że należy jak najszybciej i jak najmocniej przeciwstawić się rosyjskiej agresji, ponieważ "terror nie pozwala na dyskusje".

10:51

W piątek po południu w niemieckiej bazie Ramstein dojdzie do bezpośredniego spotkania wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z nowym ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem - wynika ze źródeł PAP. Tematem rozmów będzie m.in. kwestia dostarczenia czołgów na Ukrainę.

Kolejne spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy (Ukraine Defense Contact Group) odbywa się w gronie 50 państw. Osią sporu wśród krajów Zachodu jest kwestia dostarczanie Ukrainie czołgów bojowych, których oczekuje Kijów.

Jak wskazuje AP, wahania co do wysłania czołgów na Ukrainę zachwiały koalicją. Niemcy stoją w obliczu rosnącej presji, by dostarczyć czołgi Leopard 2 do Kijowa lub przynajmniej utorować drogę innym krajom - takim jak Polska - do dostarczenia niemieckich Leopardów z ich własnych zapasów.

10:33

Zachodnie czołgi dla Ukrainy nie zmienią niczego i nie zatrzymają Rosji w osiągnięciu swoich celów, a dodadzą jedynie problemów Ukraińcom - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow cytowany przez agencję Reutera. Moskwa twierdzi, że międzynarodowa społeczność pożałuje "złudzenia", że Ukraina może odnieść sukces na polu bitwy.

Jak informuje Reuters, zdaniem Kremla konflikt w Ukrainie rozwija się, a Rosja nie widzi szans na poprawę relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem Pieskowa, stosunki z USA są na "historycznie niskim poziomie w połowie przez Bidena".

Rzecznik Kremla stwierdził również, że obawy Rosji muszą zostać wysłuchane, aby zapobiec eskalacji. Widzimy pośrednie i bezpośrednie zaangażowanie NATO - dodał.

10:22

Najemnicza Grupa Wagnera ma na Ukrainie do 50 tys. ludzi i stała się kluczowym elementem rosyjskiej kampanii, a jej rejestracja jako podmiotu prawnego prawdopodobnie ma na celu zmaksymalizowanie zysków jej właściciela - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej napisało, że 27 grudnia 2022 r. rosyjski rejestr państwowy wykazał, iż paramilitarna Grupa Wagnera formalnie zarejestrowała się jako podmiot prawny. Grupa zadeklarowała swoją podstawową działalność jako "doradztwo w zakresie zarządzania" i nie wspomniała o usługach bojowych.

Wskazano, że nie jest jeszcze jasne, w jakim stopniu podmiot "CzWK Centrum Wagnera" będzie wykorzystywany do administrowania paramilitarną działalnością Wagnera i przypomniano, że prywatne firmy wojskowe pozostają w Rosji nielegalne, pomimo przedłużającej się dyskusji na temat reformy prawa, zaś właściciel Wagnera, Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie częściowo finansował organizację poprzez zawyżone kontrakty rządowe przyznane jego innym firmom.

10:10

Ukraińskie siły zbrojne przypomniały na Facebooku, że 20 stycznia jest Dniem Pamięci Obrońców Portu Lotniczego w Doniecku.

09:54

Wysocy rangą przedstawiciele Kremla kontynuują spotkania z kierownictwem Białorusi. To działania, które mogą stwarzać warunki do wznowienia rosyjskiego ataku z terytorium Białorusi, jednak nie musi koniecznie tak być i nie dojdzie do tego w najbliższych tygodniach - ocenia ISW, odnotowując, że w czwartek doszło do kolejnej rozmowy telefonicznej ministrów obrony obu krajów. W jej trakcie omawiano dwustronną współpracę wojskową, zastosowanie środków odstraszania strategicznego oraz "postępy w przygotowaniach" Regionalnego Zgrupowania Wojsk. Nie podano jednak bardziej szczegółowych informacji.

Tego samego dnia w Mińsku był minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow - odbył on spotkania z Alaksandrem Łukaszenką i nowym szefem dyplomacji białoruskiej Siarhiejem Alejnikiem.

ISW ocenia, że scenariusz ponownego ataku z Białorusi na początku roku jest mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę obecną aktywność rosyjskiej armii na terytorium tego kraju. Jako "bardziej prawdopodobny" think tank ocenia ewentualny atak pod koniec roku, np. jesienią.

09:30

Wszystko wskazuje na to, że dzisiejsze spotkanie w Ramstein nie będzie przełomowe. Ukraina potrzebuje znacznie więcej, niż te deklaracje, które słyszeliśmy i które możemy podejrzewać, że dzisiaj padną. Problem jest zawsze ten sam, co 24 lutego: Za mało i za wolno (pomocy dla Ukrainy - przyp. red.) - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk dodając jednak: "Armia ukraińska jest w stanie prowadzić wojnę obronną dzięki dostawom broni z Zachodu. Bez tego Ukrainy już by dzisiaj nie było".

09:06

Nexta opublikowała nagranie, na którym widać obronę ukraińskich żołnierzy w rejonie Bachmutu: