"Jeżeli będzie twardy opór, to będziemy gotowi do podjęcia również niestandardowych działań, nawet jeżeli ktoś się będzie o to obrażał, ale nie wyprzedzajmy faktów. Starajmy się doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej państw wspólnie z nami skutecznie na Niemcy oddziaływały" - powiedział w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 wiceszef MSZ Paweł Jabłoński na pytanie Tomasza Weryńskiego o polską reakcję na ewentualny opór Niemiec w kwestii przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Jak dodał Paweł Jabłoński, "na tym też polega dyplomacja, że czasami nasi partnerzy nie zawsze chcą pewne działania wykonać, jeśli są poddawani różnego rodzaju perswazjom, presji, to czasami potrafią zmienić zdanie, co już kilka razy się zdarzyło".

Paweł Jabłoński / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jabłoński: Będziemy gotowi na niestandardowe działania w kwestii Leopardów Pancerne przeciąganie liny trwa od miesięcy i Niemcy jak na razie skutecznie grają na przeczekanie. Teraz jednak, kiedy być może zbliża się kluczowy moment wojny w Ukrainie, światowa elita zjechała do bazy w Ramstein, aby tam spróbować przekonać Niemców do włączenia się w pomoc przekazując Leopardy 2, czyli zdecydowanie lepsze czołgi, niż te poradzieckie, które m.in. w sporej liczbie przekazała Polska. Ci jak na razie sprytnie odbijają piłeczkę w stronę Amerykanów, że owszem - przekażą czołgi, ale wtedy, gdy USA zdecydują się na wysłanie Abramsów na Ukrainę. Jak skończy się ten przygnębiający serial? Czy szumnie zapowiadana piątkowa konferencja w bazie Ramstein przyniesie istotne wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów? Czy Polska i inne kraje użytkujące niemieckie Leopardy 2 będą również mogły podzielić się z broniącą się armią, aby czym prędzej pogonić Rosjan? Odpowiedzi na te, i inne pytania, w rozmowie 7 pytań o 7:07. Zobacz również: Paweł Jabłoński: Mówienie o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji to fatalny, strategiczny błąd

Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. Opracowanie: Paweł Kmiecik , Malwina Zaborowska