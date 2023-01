10:46

"Kiedy widzimy, jakie straszne cierpienia wyrządzają Rosjanie na okupowanych terytoriach, to w kwestii czołgów istnieje również moralny obowiązek" - oświadczył szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Christoph Heusgen. Wezwał Niemcy do odegrania wiodącej roli w dostawach czołgów dla Ukrainy.

"Jeśli chcesz przewodzić, nie może to oznaczać, że zawsze robisz tylko to, co konieczne, jako ostatni" - powiedział Heusgen w wywiadzie dla agencji dpa. "Musimy iść naprzód i rzeczywiście przyjąć przywództwo" - dodał.

Według Heusgena Władimir Putin nie odstępuje ani na jotę od swojej polityki. "I wtedy trzeba po prostu powiedzieć: niestety, ten człowiek rozumie tylko język siły" - stwierdził szef Monachijskiej Konferencji bezpieczeństwa.

10:32

Każda próba zamykania oczu na rosyjskie zbrodnie pod płaszczykiem powrotu do normalnego funkcjonowania relacji gospodarczych to ogromny błąd. To właśnie taki model budowania nieprzemyślanych powiązań z Rosją w polityce energetycznej doprowadził do wojny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, komentując wypowiedź szefa MSZ Austrii.

Jak relacjonowały media, podczas poniedziałkowego spotkania z minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonną, szef MSZ Austrii Alexander Schallenberg zaapelował m.in. o złagodzenie europejskich restrykcji wobec Moskwy; skrytykował również Polskę za odmówienie zgody na przyjazd szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa na grudniowe posiedzenie rady ministerialnej OBWE w Łodzi.

"Polska podtrzymuje swoje zdanie w zakresie sankcji dla Rosji" - powiedział Müller, komentując te doniesienia.

10:06

Rosja prawdopodobnie rozważa rozmieszczenie na Ukrainie niewielkiej liczby swoich nowych czołgów podstawowych T-14 Armata. Jeśli jednak to zrobi, będzie to miało znaczenie głównie propagandowe - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej zaprezentowano zdjęcia satelitarne wykonane pod koniec grudnia, które pokazują czołgi T-14 na poligonie w południowej Rosji, który jest używany w przygotowaniach militarnych związanych z wojną na Ukrainie. Prorządowe media rosyjskie twierdziły, że T-14 są przygotowywane do rozmieszczenia.

"Jakiekolwiek rozmieszczenie T-14 będzie prawdopodobnie dla Rosji decyzją obarczoną wysokim ryzykiem. Trwający jedenaście lat program (produkcji czołgów) jest opóźniony, zmniejszono w nim planowaną liczebność i pojawiły się doniesienia o problemach z produkcją. Dodatkowym wyzwaniem dla Rosji jest dostosowanie łańcucha logistycznego do przewozu T-14, ponieważ jest on większy i cięższy od innych rosyjskich czołgów. Jeśli Rosja rozmieści T-14, to prawdopodobnie głównie w celach propagandowych. Produkcja wynosi prawdopodobnie zaledwie kilkadziesiąt sztuk, a dowódcy raczej nie zaufają temu pojazdowi w walce" - oceniono.

09:48

O przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 i włączenie się do międzynarodowej koalicji zwrócili się w apelu do państw zachodnich ministrowie obrony Ołeksij Reznikow i spraw zagranicznych Dmytro Kułeba - informuje agencja Interfax-Ukraina.

"Z zadowoleniem przyjmujemy odważną i podjętą w samą porę decyzję Wielkiej Brytanii o przekazaniu Ukrainie pierwszego szwadronu czołgów Challenger 2. Ale to nie wystarczy, by osiągnąć cele operacyjne. Dlatego zwracamy się do krajów, które posiadają na uzbrojeniu czołgi Leopard 2, w tym do Grecji, Danii, Hiszpanii, Kanady, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Finlandii, Szwecji" - napisali Kułeba i Reznikow w oświadczeniu opublikowanym na stronie MSZ.

"Gwarantujemy, że będziemy wykorzystywać tę broń odpowiedzialnie i wyłącznie w celu obrony integralności terytorialnej Ukrainy w uznanych międzynarodowo granicach" - podkreślili ministrowie.

09:29

Francja rozważa przekazanie Ukrainie czołgów Leclerc w ramach międzynarodowej pomocy w wojnie z Rosją - podał portal Politico za anonimowym źródłem we francuskich władzach.

"Ta kwestia jest skomplikowana i nie została jeszcze rozstrzygnięta w Paryżu. Ale myślimy o tym" - powiedziało źródło. "Zobaczymy, jaka decyzja zapadnie na najbliższym posiedzeniu rządów Francji i Niemiec".

Francusko-niemieckie rozmowy są zaplanowana na niedzielę. Międzynarodowe wysiłki na rzecz przekazania Ukrainie czołgów mogą zależeć od Niemiec, ale one czekają z kolei na ruch Stanów Zjednoczonych, który nie następuje - skomentowało Politico.

09:13

"Nie rozumiem, z kim i o czym rozmawiać. Nie jestem pewien, czy ten prezydent, który czasem pojawia się (w telewizji) przy użyciu blue boxu, to w ogóle jest on. Nie do końca rozumiem, czy on jest żywy. Nie wiem, kto podejmuje decyzje, jaka grupa osób. Kiedy mówimy, rozmowy pokojowe, to niezupełnie rozumiem - z kim" - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas Śniadania Ukraińskiego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Trzy lata robiliśmy wszystko, by poprzez dyplomację wyzwolić nasze ziemie" - mówił Zełenski, występując za pośrednictwem łącza wideo. Dodał, że Rosja powinna "kogoś znaleźć, a potem coś zaproponować".

Zełenski apelował do Zachodu o dostawy broni. "Naszym celem jest wyzwolenie naszych terytoriów. Krym to jest nasza ziemia, nasze góry, nasze morze. Dajcie nam swoją broń i my odzyskamy to, co jest nasze" - mówił prezydent Ukrainy.

08:44

W perspektywie krótkoterminowej Ukraina potrzebuje maksymalnego wsparcia militarnego. Nie tylko dlatego, że jesteśmy w trakcie wojny, ale również z tego względu, że wsparcie militarne jest obecnie głównym bodźcem w warunkach wojennej gospodarki - powiedział w Polskim Domu w Davos doradca prezydenta Ukrainy Oleksandr Rodnianski.

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podkreślił wagę zabezpieczenia przestrzeni powietrznej Ukrainy, gdyż rosyjskie ataki rakietowe, wymierzone przede wszystkim w infrastrukturę energetyczną, mają destruktywny wpływ na ukraińską gospodarkę. Jego zdaniem dopiero po ustaniu działań wojennych będzie można położyć nacisk na takie sprawy, jak m.in. umacnianie instytucji, rozwój wolności gospodarczej itd.

08:38

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w komentarzu na Telegramie powiedział dziś, że "porażka mocarstwa nuklearnego w wojnie konwencjonalnej może wywołać wojnę nuklearną". Odniósł się w ten sposób do inwazji Rosji na Ukrainę - informuje Reuters.

08:14

Rosyjskie władze nasilają narrację, w której wojna przeciwko Ukrainie jest porównywana do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (II wojny światowej), by zwiększyć poparcie dla długotrwałego konfliktu zbrojnego i mobilizacji - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank analizuje przemówienie Władimira Putina podczas obchodów rocznicy przerwania blokady Leningradu w 1943 roku.

07:48

Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin będzie dziś naciskał nowego niemieckiego ministra Borisa Pistoriusa w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2 - podaje Reuters.

06:19

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę USA odmawiały dostarczenia Kijowowi broni zdolnej do skutecznego uderzenia na Krym, gdzie są tysiące rosyjskich żołnierzy i liczne rosyjskie bazy wojskowe. Obecnie Waszyngton zdaje się łagodzić to stanowisko - pisze "New York Times".

Według gazety zmiana w postawie administracji w Waszyngtonie wynika z przekonania, że jeśli Ukraina dowiedzie Moskwie, że jej kontrola nad Krymem może być zagrożona, wzmocni to pozycję Kijowa w ewentualnych przyszłych negocjacjach. Ponadto osłabły obawy, że Kreml dokona odwetu przy użyciu taktycznej broni jądrowej, choć eksperci i urzędnicy waszyngtońscy zastrzegają, że takie ryzyko wciąż pozostaje.

Jak zauważył "NYT" USA i ich sojusznicy z NATO "rozluźniają kajdany", które sami sobie nałożyli i zaczęli dostarczać Ukrainie Javeliny i Stingery, systemy obrony powietrznej Patriot, opancerzone pojazdy bojowe, a nawet niektóre zachodnie czołgi. Omawiają też z Kijowem użycie m.in. wozów bojowych Bradley, co pozwoliłoby zachwiać kontrolą Putina nad drogą zaopatrzenia łącząca Krym z Rosją poprzez okupowane przez Rosjan miasta Melitopol i Mariupol.

06:00

To, czy Niemcy zdecydują się w końcu na przekazanie swoich czołgów, jest kwestią wagi krytycznej i może zmienić sytuację na Ukrainie - powiedział w wywiadzie dla CNN premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że Niemcy zwlekają z pomocą, bo wielu polityków "nadal osadzonych jest w poprzedniej epoce".

05:05

Biały Dom uważa, że każdy kraj powinien podjąć własną decyzję w sprawie pomocy Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre, komentując doniesienia, że Niemcy nie zezwolą na eksport swoich czołgów Leopard na Ukrainę, o ile swoich czołgów nie wyślą tam USA.

"Prezydent (Joe Biden) uważa, że każdy kraj powinien sam podjąć suwerenną decyzję o tym, jaką pomoc w zakresie bezpieczeństwa i jakiego rodzaju sprzęt jest gotowy dostarczyć Ukrainie" - oświadczyła Jean-Pierre. Dodała, że "solidarność narodów" we wspieraniu Ukrainy jest oczywista, jednak "jest to decyzja każdego kraju". Jednocześnie rzeczniczka Białego Domu przypomniała, że USA są "największym dostawcą" uzbrojenia i pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

W środę źródła rządowe w Berlinie poinformowały, iż kanclerz Olaf Scholz postawił warunek dostawy niemieckich czołgów Leopard 2 na Ukrainę - podejmie taką decyzję, jeśli Waszyngton również zdecyduje się na dostawę swoich czołgów Abrams.

05:02

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly poinformowała, że MSZ w Ottawie wezwało ambasadora Rosji w Kanadzie w związku z rosyjskimi atakami na ludność cywilną na Ukrainie, w tym z atakiem w Dnieprze, w którym zginęło co najmniej 45 osób.

MSZ wezwało ambasadora, by "wyraźnie przekazać, że nie akceptujemy czystej brutalności niedawnych rosyjskich ataków na ludność cywilną w Dnieprze i potępić antysemickie komentarze ministra Rosji Siergieja Ławrowa" - powiedziała Joly.

05:01

Stany Zjednoczone przygotowują kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy, który ma być jednym z największych i ma zawierać bojowe wozy opancerzone Stryker, a także dodatkową artylerię i amunicję - poinformowało "Politico".

Według "Politco" USA przygotowują się do ogłoszenia nowego pakietu pomocowego w piątek, kiedy Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy spotka się w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech.

Według dwóch rozmówców "Politico" pakiet może zawierać kilka ośmiokołowych bojowych wozów opancerzonych Stryker, a także wystrzeliwane z ziemi bomby o małej średnicy, produkowane przez Boeinga.