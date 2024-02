09:27

Brak amunicji może zmusić wojska ukraińskie do podjęcia trudnych decyzji, dotyczących priorytetów na niektórych obszarach frontu - wyboru, gdzie porażki terytorialne będą najmniej dotkliwe - ocenił w sobotę w raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański ośrodek analizuje, że niedobory amunicji artyleryjskiej i opóźnienia w zachodniej pomocy w zakresie dostaw broni powodują niepewność w planach operacyjnych Ukrainy. Zdaniem ISW siły rosyjskie wykorzystują niedobór amunicji na Ukrainie i niezdolność do przeprowadzenia wystarczających przeciwuderzeń.

ISW powołuje się na grupę ukraińskich analityków Frontelligence Insight, która stwierdziła, że w wyniku braków w zapasach ukraińskiej amunicji siły rosyjskie miały możliwość w okresie od końca 2022 r. do początku 2023 r. utworzenia stacjonarnych stanowisk artyleryjskich. Obecnie robią to samo, co sugeruje, że siły ukraińskie po raz kolejny doświadczają niedoborów amunicji artyleryjskiej.

Amerykański think tank przytacza opinię wywiadu ukraińskiego, który twierdzi, że Ukraińcy są zdolni do przeprowadzania ograniczonych ataków na rosyjską artylerię, ale generalnie brakuje im amunicji do prowadzenia skutecznego ognia przeciwartyleryjskiego.

Według wywiadu brak amunicji pozwala rosyjskiej artylerii na znaczne niszczenie obszarów zaludnionych i uniemożliwia obronę tych terenów przez siły ukraińskie.

Portal Ukraińska Prawda przytacza wypowiedź rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, który w piątek poinformował, że siły rosyjskie utrzymują "inicjatywę strategiczną" na całej linii frontu na Ukrainie, co stanowi wyraźne odejście od wcześniejszych komunikatów, które mówiły o "aktywnej obronie" Rosjan.

09:22

Paweł Kowal, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM, był pytany m.in. o kolejne unijne pieniądze dla Ukrainy, gdzie szerzy się korupcja. Najważniejszą sprawą dla każdego polskiego obywatela jest bezpieczeństwo. Żeby to bezpieczeństwo utrzymać, Ukraińcy muszą dać radę na froncie. Żeby dali radę na froncie, muszą dostać pieniądze na funkcjonowanie państwa - mówił Kowal.

Na pewno wojna sprzyja zachowaniom korupcyjnym, ale z drugiej strony widzę, że akurat służby antykorupcyjne ukraińskie bardzo skutecznie z tym walczą - dodał.

08:16

Niewykluczone, że projekt nowelizacji wydłużającej legalność pobytu Ukraińców w Polsce trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu - powiedział PAP wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Dodał, że w najbliższym czasie resort zajmie się szerszą nowelizacją tzw. ustawy pomocowej.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany wynikają z decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

07:25

Będziemy walczyć o każde ukraińskie dziecko wywiezione przez Rosję - oznajmiła w rozmowie PAP ukraińska rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk. Niemal dwa lata po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej ukraińskie dzieci nadal są uprowadzane przez rosyjskie siły okupacyjne.

"Rosjanie się nie zatrzymują, nadal wywożą dzieci. Oczywiście obecnie nie jest to tak masowe, jak było na samym początku, bo dzieci już prawie tam (na okupowanych terytoriach) nie ma" - powiedziała rzeczniczka, z którą PAP rozmawiała w Rydze, gdzie obradowała międzynarodowa konferencja na temat wywożenia przez Rosję dzieci z Ukrainy.

07:23

Piłkarze tylko trzech klubów ukraińskiej ekstraklasy nie podlegają obecnie poborowi do Sił Zbrojnych Ukrainy. Dotyczy to Szachtara oraz kijowskich drużyn Dynama i Obołonu - podał portal sport.ua.

Wymieniona trójka uznawane jest za przedsiębiorstwa kluczowe dla funkcjonowania gospodarki i ochrony życia ludności w szczególnym okresie.

Władze trzech innych klubów, Dnipro-1, Zoria Ługańsk i FK Mynaj, pracują obecnie nad uzyskaniem wspomnianego statusu.

07:20

Ukraińskie władze poinformowały Biały Dom o zamiarze zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerija Załużnego - podał "Washington Post". Waszyngton miał - według gazety - powstrzymać się od prób wpływania na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Dziennik, powołując się na wtajemniczone źródła, podaje, że przedstawiciele Białego Domu ani nie poparli, ani nie sprzeciwili się dymisji, twierdząc że jest to suwerenna decyzja Ukrainy.

Doniesienia o rychłym zwolnieniu Załużnego oraz konflikcie generała z prezydentem krążyły w mediach od jakiegoś czasu, zaś brytyjski "Financial Times" już we wtorek pisał, że Zełenski podjął decyzję w tej sprawie.