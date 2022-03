„Doniecka Republika Ludowa rozważy przyłączenie do Rosji, gdy przejmie kontrolę nad całym obwodem donieckim” – miał powiedzieć lider samozwańczej republiki Denis Puszylin w rozmowie z Doniecką Agencją Informacyjną DAN. W Donbasie, czyli obwodach donieckim i ługańskim, cały czas toczą się ciężkie walki.

Lider samozwańczej republiki stwierdził, że DLR rozważy przyłączenie do Rosji / SERGEI ILNITSKY/POOL / PAP/EPA

Jeśli chodzi o Federację Rosyjską, jeśli chodzi o plany i marzenia, to były one jasno nakreślane od 2014 roku - powiedział Puszylin.

­Ale teraz głównym celem jest to, żebyśmy dotarli do konstytucyjnych (obwodowych) granic republik. Później ustalimy, co z tą kwestią (dołączeniem do Rosji - przyp. RMF FM) - dodał.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że podniesienie kwestii przyłączenia Donieckiej Republiki Ludowej do Rosji nastąpiło dwa dni po tym, jak władze wspieranej przez Rosję separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej przekazały, że są skłonne przeprowadzić referendum w sprawie przyłączenia regionu do Rosji.

Myślę, że w niedługim czasie na terytorium republiki będzie przeprowadzone referendum, w ramach którego lud skorzysta ze swego konstytucyjnego prawa i wypowie się na temat wejścia w skład Federacji Rosyjskiej. Z jakiegoś tam powodu, jestem głęboko przeświadczony, że tak właśnie będzie - stwierdził Leonid Pasecznik, przywódca samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej.

Skutkiem referendum najpewniej byłaby aneksja obwodu ługańskiego przez Rosję. Powtórzyłby się więc w pewnym sensie scenariusz z Krymu w 2014 roku.

Ostrzegawcze sygnały wysyłane przez samozwańcze republiki pasują do spekulacji o planach ograniczenia rosyjskiej inwazji właśnie do Donbasu.

Warto przypomnieć, że w obwodzie donieckim znajduje się Mariupol - jeden z najważniejszych portów Ukrainy. Rosjanie dewastują miasto, z którego wyjechała połowa mieszkańców. Ci, którzy zostali, żyją w warunkach katastrofy humanitarnej.

Czym są separatystyczne republiki?

Samozwańcze republiki: doniecka i ługańska położone są na terenie wschodniej Ukrainy i obejmują swoim terenem część ukraińskich obwodów: donieckiego i ługańskiego.

Początek istnienia republik datuje się na kwiecień 2014 roku. Wtedy to rosyjscy separatyści, inspirowani przez Moskwę, przystąpili do szturmu na ukraińskie władze lokalne. W Doniecku zajęli budynek rady miasta i wkrótce przejęli kontrolę nad administracją. Na zajętych terenach ogłoszono powstanie Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Powstanie samozwańczych tworów "przypieczętowano" w maju 2014 roku. W obu republikach 11 maja zorganizowano referenda niepodległościowe, a następnego dnia ogłoszono niepodległość republik. Referenda nie zostały zaakceptowane jako wiążące przez społeczność międzynarodową.

Wkrótce podpisano też powstanie Federacyjnej Republiki Noworosji, w skład której weszły nowe republiki. Kolejne porozumienia w Mińsku doprowadziły do formalnego zawieszenia broni, a także działalności nowej federacyjnej republiki.

Na arenie międzynarodowej obie republiki uznawane są przez siebie nawzajem, a także przez Osetię Południową, która sama nie jest w pełni uznawana. 21 lutego 2022 roku Doniecką oraz Ługańską Republikę Ludową w obwodowych granicach uznała Rosja. Rosja, uznając DRL i ŁRL, uznała wszystkie dokumenty, w tym i konstytucję, gdzie są określone granice tych republik - powiedział w lutym prezydent Rosji Władimir Putin, uściślając, że chodzi o terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Separatystycznych republik nie uznaje Ukraina.