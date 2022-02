Prezydent Rosji Władimir Putin uznał "za konieczne uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej" i podpisał dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie. Wcześniej w ponad półgodzinnym orędziu telewizyjnym mówił, że współczesna Ukraina to sztuczny twór, której architektem był Lenin. "Współczesna Ukraina została stworzona przez Rosję, bardziej precyzyjnie przez bolszewików, Rosję komunistyczną" - oświadczył. Dodał, że przez rozpad Związku Radzieckiego Rosja została okradziona.

Prezydent Rosji Władimir Putin / ALEXEI NIKOLSKY / KREMLIN POOL / SPUTNIK / PAP/EPA

WKRÓTCE WIĘCEJ NA TEN TEMAT. ARTUKUŁ JEST W TRAKCIE AKTUALIZACJI.

Czy Ukrainie grozi wojna z Rosją? Najważniejsze informacje zebraliśmy dla Was w naszym raporcie dnia. <<< ZOBACZ TUTAJ >>>

/ Grafika RMF FM





Władimir Putin udzielił w swoim wystąpieniu swoistej lekcji historii. W wieczornym orędziu transmitowanym z Kremla przekonywał, że "współczesna Ukraina" to sztuczny twór, a jej "architektem" był Lenin.

"Rosja została okradzione przez rozpad Związku Radzieckiego w 1991 roku" - stwierdził prezydent Putin. Nawiązując do wydarzeń historycznych oświadczył, że to były przywódca komunistyczny Władimir Lenin był "autorem i architektem" Ukrainy.

"Zacznijmy od faktu, że ten proces rozpoczął się tuż po rewolucji w 1917 roku" - kontynuował.

"Po II wojnie światowej Stalin dołączył do Ukrainy ziemie należące do Polski, Rumunii i Węgier. Potem w 1954 roku Chruszczow (Nikita Chruszczow - I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w latach 1953-1964 i premier ZSRR w latach 1958-1964. Pochodził z ukraińskiej, chłopskiej rodziny - red.) z jakiegoś powodu zabrał Rosji Krym i podarował Ukrainie - tak powstał ukraińska republika radziecka" - mówił przywódca Rosji.

Według Władimira Putina, obecnie władzę na Ukrainie przejęli ekstremiści.

Co więcej, jego zdaniem, Ukraina może pozyskać broń jądrową. "Sytuacja dla Rosji wtedy zmieni się, nie możemy na to nie reagować" - oświadczył.

Putin oświadczył, że NATO przekształciło Ukrainę w "teatr wojny", a wspólne ćwiczenia NATO i Ukrainy są wymierzone przeciwko Rosji. Kraj ten miał obiecane, że NATO nie będzie rozszerzane na wschód, ale obietnice te nie zostały dotrzymane.

Zachodowi zarzucił oszustwo w związku ze zbliżeniem się przez ostatnie lata wojsk NATO blisko granic Rosji. Tłumaczył, że systemy rakietowe rozmieszczane w bazach wojskowych, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze, mogą stanowić zagrożenie dla Rosji. Według Władimira Putina decyzja o uruchomieniu szkoleń dla ukraińskiej armii na terenie Ukrainy, które prowadziła Wielka Brytania, jest już misją wojskową.

W sprawie Ukrainy prezydent Rosji mówi też o braku tradycji państwowości oraz o fatalnej kondycji ukraińskiej gospodarki.

Mocne słowa Putina - reakcja Kijowa

Według nieoficjalnych informacji, pochodzących z kręgów zbliżonych do władzy, na Ukrainie rozważane jest wprowadzenie stanu wyjątkowego lub wojennego.

Prezydent Ukrainy poinformował na Twitterze, że zamierza rozmawiać z prezydentem Francji Emanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

We Kijowie zwołano też posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Wielu Ukraińców w mediach społecznościowych przyznaje, że to smutny dzień i zadaje retoryczne pytanie do zachodu: co z sankcjami?

Artykuł jest kontynuowany.