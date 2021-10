Do silnej eksplozji doszło po południu w pobliżu meczetu Eid Gah, drugiego co do wielkości w Kabulu. Na skutek wybuchu zginęło co najmniej 8 osób - przekazała stacja BBC. Agencja AP, powołująca się na talibskie ministerstwo spraw wewnętrznych, informuje z kolei o 5 ofiarach śmiertelnych zamachu. Był to pierwszy duży zamach bombowy w Afganistanie od wycofania się z kraju sił zachodnich.

