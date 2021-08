Samolot z ewakuowanymi Polakami i współpracownikami z Kabulu wylądował na lotnisku w Warszawie - wynika z danych serwisu Flightradar24.

Samolot Boeing Dreamliner 787 wystartował z międzynarodowego portu lotniczego Nawoi w Uzbekistanie o godz. 20.49 czasu lokalnego (17.49 czasu polskiego).



Na pokładzie było około 50 Afgańczyków, którzy przez lata współpracowali z Polską podczas misji wojskowej.



Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik deklaruje, że rząd zrobi wszystko, aby ewakuowani Afgańczycy mogli rozpocząć nowe życie w naszym kraju.

W Kabulu cały czas, wraz z rodzinami na ewakuacje czeka kolejnych blisko 40 afgańskich współpracowników polskiego wojska, którzy nie zdążyli wejść na pokład samolotu.







We wtorek wieczorem na lotnisku wojskowym pod Pragą wylądował czeski samolot wojskowy, którym z Kabulu przyleciało 87 osób. Wśród ewakuowanych były dwie Polki, ambasador Czech w Kabulu, czescy dyplomaci i afgańscy współpracownicy - poinformowała agencja CTK.

Afganistan opanowany przez talibów

Kiedy Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W niedzielę wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Wcześniej prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę, prawdopodobnie do Tadżykistanu.



Siły USA musiały w poniedziałek wstrzymać wszystkie ewakuacje po tym, jak lotnisko w Kabulu zostało zatłoczone przez tysiące osób chcących opuścić zajętą w niedzielę przez talibów stolicę Afganistanu. Pas startowy i płyta lotniskowa są już wolne od tłumów, a we wtorek rano loty wznowiono.

Talibowie, afgańskie skrajnie fundamentalistyczne ugrupowanie islamskie, powstali po upadku rządów komunistycznych w 1992 r. Ich celem jest wprowadzenie w Afganistanie rygorystycznego prawa muzułmańskiego, w ramach którego m.in. zakazana jest edukacja i praca kobiet, a mężczyźni muszą nosić brody. W latach 1996-2001 kontrolowali kraj, zostali jednak wyparci przez Amerykanów po przeprowadzonym w USA ataku terrorystycznym 11 września 2001 r.