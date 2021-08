Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że dziś polskie służby zakończyły akcję ewakuacyjną w Kabulu. „Sytuacja z każdym dniem, z każdą godziną w Afganistanie jest coraz trudniejsza. Należy rzec, dramatyczna” – dodał Morawiecki. Jak poinformował – wojska sojusznicze również zdecydowały się zna zakończenie ewakuacji jutro lub w najbliższych dniach.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w siedzibie KPRM w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Morawiecki poinformował o zakończeniu działań podczas wspólnej konferencji w KPRM z ambasadorem Afganistanu w Polsce Tahirem Quadiry. Dzisiaj kończy się akcja ewakuacyjna, którą zorganizowaliśmy dla Polaków i dla współpracowników Polaków z Afganistanu - przekazał szef rządu. Zaznaczył, że wszyscy, którzy są ściągnięci z Afganistanu, to są albo Polacy, pracujący tam na rzecz stabilności i pokoju, albo współpracownicy Polaków.

Jak poinformował premier Morawiecki, akcja ewakuacyjna rozpoczęła się w Afganistanie już w czerwcu - wtedy, kiedy sytuacja zaczęła się znacznie pogarszać, Polska ściągała już pierwszych współpracowników do kraju.

Szef rządu zwrócił uwagę również, że polskie służby pomagały państwom sojuszniczym zarówno w ewakuacji obywateli, jak i sprzętu. Zostaliśmy poproszeni przez organizacje międzynarodowe o udzielenie wsparcia w procesie logistycznym. Kilka dni temu rozmawiałem z Sekretarzem Generalnym NATO, szefową MFW - dodał szef polskiego rządu.

Poinformował, że pomogliśmy w ewakuacji ludzi także innym krajom UE, m.in. Litwie i Estonii, również obywatele Niemiec byli na pokładzie polskich samolotów. Pomagamy wszędzie tam, gdzie tej pomocy musimy udzielić. Polska nie zostawia swoich przyjaciół w potrzebie - mówił premier.

Talibowie przejęli kontrolę w Afganistanie. Trwa akcja ewakuacyjna

Odkąd 15 sierpnia talibowie przejęli władzę nad Afganistanem, zdobywając Kabul, na międzynarodowym lotnisku w stolicy trwają zmagania, by ewakuować jak najwięcej osób z tego kraju ogarniętego wojną domową. Poza społecznością międzynarodową, z kraju usiłuje uciec także wielu Afgańczyków, którzy boją się mieszkać w państwie rządzonym przez islamskich fundamentalistów.



Do tej pory do naszego kraju przyleciało z Afganistanu ponad 600 osób.

Wszyscy ewakuowani muszą przejść kwarantannę, a następnie decydują o swojej przyszłości. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz ujawnił, że Polska oferuje pomoc ewakuowanym, natomiast część osób już zdecydowała się dołączyć do swoich rodzin w innych krajach.