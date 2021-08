257 wniosków o udzielenie w Polsce ochrony międzynarodowej złożyli już Afgańczycy ewakuowani w ostatnich dniach z Kabulu do naszego kraju - dowiedział się nasz reporter w Straży Granicznej. Na taką liczbę wskazują najnowsze dane, które mają zostać zaktualizowane w czwartek. W sumie ewakuowano ponad 900 obywateli Afganistanu. To głównie afgańscy współpracownicy strony polskiej. Jak ustalił nasz reporter Michał Dobrołowicz, ostatnimi dwoma samolotami w ramach akcji ewakuacyjnej do Polski leci ponad 200 osób. Prawie 80 osób spośród nich to ewakuowani na prośbę Litwy i Estonii.

