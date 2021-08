Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kabulu zaleciła obywatelom USA, aby nie podróżowali na międzynarodowe lotnisko Hamida Karzaja, a znajdującym się na nim - jego natychmiastowe opuszczenie. Jeden z dyplomatów NATO informuje natomiast, że talibowie obiecali zapewnić bezpieczeństwo na lotnisku. Ale doniesień wywiadu o zbliżającym się zagrożeniu ze strony bojowników Państwa Islamskiego nie można ignorować - dodał.

Amerykanom, którzy znaleźli się już w strefach Abbey Gate, East Gate i North Gate doradzono natychmiastowe opuszczenie lotniska.

W ostrzeżeniu zamieszczonym na stronie internetowej ambasady nie podano powodu jego wydania.



Alert ukazał się po ostrzeżeniu prezydenta USA Joe Bidena i innych urzędników administracji o zagrożeniu ze strony Państwa Islamskiego dla operacji ewakuacyjnej.

Również brytyjskie MSZ zaleciło przebywającym w Afganistanie Brytyjczykom, by trzymali się z dala od lotniska w Kabulu w związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym i niestabilną sytuacją bezpieczeństwa.

Dyplomata NATO, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, odniósł się do ostrzeżeń Australii i Stanów Zjednoczonych skierowanych do swoich obywateli, aby z powodu doniesień o zagrożeniu atakiem Państwa Islamskiego natychmiast opuścili teren lotniska. Tysiące ludzi zdeterminowanych do ucieczki z kraju gromadzą się przed bramami lotniska - donosi Reuters.



Siły zachodnie w żadnym wypadku nie chcą prowadzić ofensywy lub ataku obronnego przeciwko komukolwiek w Afganistanie - dodał dyplomata. Naszym mandatem jest zapewnienie zakończenia ewakuacji 31 sierpnia.

Sky News: Bardzo wysokie ryzyko ataku terrorystycznego

W środę po południu stacja Sky News podała, powołując się na wysokie rangą brytyjskie źródło, że istnieje "bardzo wysokie ryzyko ataku terrorystycznego" w czasie operacji ewakuacyjnej prowadzonej na lotnisku w Kabulu przez USA, Wielką Brytanię i inne państwa zachodnie. Według tego źródła, największe zaniepokojenie budzi afgańska filia Państwa Islamskiego o nazwie Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISIS-K).

Talibowie przejęli kontrolę w Afganistanie. Trwa akcja ewakuacyjna

Odkąd 15 sierpnia talibowie przejęli władzę nad Afganistanem, zdobywając Kabul, na międzynarodowym lotnisku w stolicy trwają zmagania, by ewakuować jak najwięcej osób z tego kraju ogarniętego wojną domową. Poza społecznością międzynarodową, z kraju usiłuje uciec także wielu Afgańczyków, którzy boją się mieszkać w państwie rządzonym przez islamskich fundamentalistów.



Do tej pory do naszego kraju przyleciało z Afganistanu ponad 600 osób.

Wszyscy ewakuowani muszą przejść kwarantannę, a następnie decydują o swojej przyszłości. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz ujawnił, że Polska oferuje pomoc ewakuowanym, natomiast część osób już zdecydowała się dołączyć do swoich rodzin w innych krajach.

Początkowo prezydent USA Joe Biden deklarował, że ewakuacja może potrwać dłużej niż do 31 sierpnia, kiedy to minie termin opuszczenia Afganistanu przez amerykańskie i sojusznicze wojska. Talibowie określili jednak 31 sierpnia jako datę graniczną i nie zgodzili się na przedłużenie ewakuacji.