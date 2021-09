Nie żyje 5-letni Afgańczyk, który kilka dni temu trafił do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie po zatruciu grzybami. Brak dopływu krwi do mózgu uniemożliwił lekarzom przeprowadzenie przeszczepu wątroby. Wczoraj przeszczepiono natomiast wątrobę drugiemu z zatrutych chłopców. Rokowania co do przeżycia 6-latka są jednak niepomyślne.

