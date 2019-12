"Wielka wymiana jeńców" między władzami Ukrainy a prorosyjskimi separatystami w Donbasie odbędzie się w niedzielę - podały rosyjskie media, powołując się na źródła. Twierdzą, że obejmie ok. 200 osób. Wymianę uzgodniono podczas szczytu czwórki normandzkiej w Paryżu 9 grudnia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / ALEXEI NIKOLSKY / PAP/ITAR-TASS

O tym, że wymiana odbędzie się 29 grudnia piszą agencja Interfax i gazeta "Kommiersant". Źródło dziennika przekazało, że niektóre szczegóły dotyczące wymiany są wciąż dopracowywane.

Ukraiński portal Hromadske zaznacza, że nie jest znana liczba osób, które zostaną objęte wymianą. Podkreśla, że samozwańcza Doniecka Republika Ludowa w czwartek poinformowała, że wymiana odbędzie się w formacie 87 na 55 osób.



Portal pisze, powołując się na dane Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), że w więzieniach samozwańczych republik znajduje się 227 jeńców.



Ukraińska strona na razie nie potwierdziła formatu ani daty wymiany.



W listopadzie rosyjski portal RBK pisał, że strona ukraińska jest gotowa do przekazania republikom 250 osób w zamian za 100 jeńców.



Warunki wymiany jeńców uzgodniła w poniedziałek podczas wideokonferencji grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji w Donbasie.



Po grudniowym szczycie czwórki normandzkiej w Paryżu na temat uregulowania konfliktu w Donbasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że do końca roku dojdzie do wymiany 72 obywateli Ukrainy, którzy są obecnie przetrzymywani przez Rosję. Szczerze mówiąc, wymiana na zasadzie "wszyscy na wszystkich" jest abstrakcją. Umówiliśmy się, że wymienimy wszystkich uzgodnionych - poinformował Zełenski.