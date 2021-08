Magda Linette i Kamil Majchrzak zagrają pierwszego dnia wielkoszlemowego turnieju US Open. W poniedziałek czekają ich mecze z wyżej notowanymi tenisistami. Wydaje się, że trudniej o zwycięstwo może być poznaniance, która trafiła na młodą Amerykankę Cori Gauff.

(zdjęcie ilustracyjne) / pixabay.com /

Magda Linette w minionym tygodniu dotarła do półfinału turnieju WTA w Cleveland, dzięki czemu awansowała w światowym rankingu z 51. miejsca na 48. Wcześniej w San Jose odpadła w ćwierćfinale, a w prestiżowych imprezach rangi 1000 w Montrealu i Cincinnati co prawda przegrała swoje pierwsze mecze, ale zmierzyła się z wyżej notowanymi rywalkami.

Na otwarcie w Nowym Jorku czeka ją pierwszy w karierze pojedynek z rozstawioną z numerem 21 Cori Gauff. Ta 17-letnia zawodniczka to największa obecnie nadzieja amerykańskiego tenisa. Jak na razie przeważnie dobrze sobie radzi z presją i błyszczy często podczas największych imprez. Z ośmiu dotychczasowych startów w turniejach wielkoszlemowych cztery razy dotarła co najmniej do 1/8 finału. Na osiągnięcie tego etapu w zmaganiach tej rangi wciąż czeka starsza o 12 lat poznanianka.

W US Open obie nie wyszły dotychczas poza trzecią rundę. Ćwierćfinalistka tegorocznego French Open zatrzymała się na niej w 2019 roku, a Polka w kolejnym sezonie.

Ich poniedziałkowy pojedynek rozpocznie się prawdopodobnie między godz. 21 a 22 czasu polskiego. Będzie trzecim tego dnia meczem na korcie im. Louisa Armstronga, drugim co do wielkości obiekcie kompleksu Flushing Meadows.

Na zarywanie nocy muszą przygotować się kibice, którzy będą chcieli na żywo śledzić spotkanie Kamila Majchrzaka z Emilem Ruusuvuorim. Polak, który jest 115. rakietą świata i ma za sobą trzystopniowe kwalifikacje w Nowym Jorku oraz 76. w rankingu ATP Fin wystąpią w czwartym, ostatnim tego dnia meczu na korcie nr 12. Zawodnicy ci nigdy wcześniej nie mieli okazji do konfrontacji o stawkę.

22-letni Ruusuvuori jest wyżej notowany i częściej rywalizuje w turniejach ATP, ale nieco lepiej w wielkoszlemowych zmaganiach wypada starszy o trzy lata gracz z Piotrkowa Trybunalskiego. Jego najlepszym osiągnięciem jest trzecia runda właśnie US Open, do której dotarł dwa lata temu. Fin zadebiutował w rywalizacji tej rangi w poprzednim sezonie i pierwszą rundę przeszedł dotychczas dwukrotnie - w poprzednim sezonie w Nowym Jorku i w obecnym w Australian Open.

We wtorek do gry włączy się pozostała dwójka polskich singlistów. Rozstawiona z "siódemką" Iga Świątek zmierzy się z amerykańską kwalifikantką Jamie Loeb, a występujący z "10" Hubert Hurkacz z Białorusinem Jegorem Gerasimowem.