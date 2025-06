Dwie dominatorki w bitwie o finał. To starcie elektryzuje tenisowy świat i kibiców w Polsce. Już dziś o godzinie 15 Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką w półfinale turnieju Rolanda Garrosa. Broniąca tytułu Polka jest na drodze po czwarty triumf z rzędu we French Open.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka / Marcin Cholewiński / PAP

Cztery tytuły mistrzyni Rolanda Garrosa z rzędu? To nie udało się żadnej tenisistce od ponad 100 lat. Nową historię napisać może Iga Świątek, która wygrała trzy ostatnie edycje turnieju. We French Open najlepsza była też w 2020 roku.

Świątek i Sabalenka dominują w Wielkim Szlemie i światowym rankingu

Świątek i Sabalenka to bez wątpienia najlepsze tenisistki od momentu zakończenia kariery przez Australijkę Ashleigh Barty na początku 2022 roku. Z 12 rozegranych od tego momentu turniejów wielkoszlemowych Polka wygrała cztery, a Białorusinka - trzy. Pozostałe pięć padło łupem pięciu różnych zawodniczek.

Również tylko one dwie zajmowały w tym czasie pierwsze miejsce światowego rankingu - Świątek przez 125 tygodni, a Sabalenka w poniedziałek rozpoczęła 41. tydzień panowania. Bez względu na wynik półfinału tenisistka z Mińska jeszcze długo będzie się nim cieszyła.

Bilans meczów Świątek z Sabalenką

Iga Świątek zmierzyła się z Aryną Sabalenką 12 razy. Wygrała osiem z tych pojedynków.

Na kortach ziemnych Polka pokonała Białorusinkę pięć razy w sześciu spotkaniach.

Na wielkoszlemowej arenie co prawda mierzyły się już w 2022 roku, w wygranym przez Świątek półfinale US Open, ale Sabalenka nie była jeszcze tą zawodniczką, którą jest teraz. Na koncie nie miała wówczas żadnego tytułu w turnieju tej rangi. Te zaczęły przychodzić od stycznia 2023 roku, gdy pierwszy raz wygrała Australian Open.

Świątek po raz pierwszy od 2021 roku nie gra w Paryżu jako liderka rankingu. Słabsza dyspozycja w ostatnich tygodniach, a szczególnie porażka już w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie, spowodowały, że na liście WTA jest piąta.

Świątek już nie jako murowana faworytka

Polka wygrała trzy ostatnie edycje French Open oraz w 2020 roku. Po słabszych występach wiosną, a szczególnie porażkach w półfinale w Madrycie z Amerykanką Coco Gauff 1:6, 1:6 i jej rodaczką Danielle Collins 1:6, 5:7 na wczesnym etapie w Rzymie, tym razem nie była w Paryżu postrzegana jako murowana faworytka.

W dodatku 24-letnia tenisistka z Raszyna od roku nie grała w finale imprezy WTA, a Sabalenka w tym czasie wystąpiła w dziewięciu i sześć z nich wygrała. Świątek jednak w stolicy Francji z meczu na mecz odbudowywała pozycję. Szacunek na nowo wzbudziła przede wszystkim w 1/8 finału, gdy wygrała z Jeleną Rybakiną 1:6, 6:3, 7:5.

W mediach dominują opinie, że ich szanse są równe. Bukmacherzy nieco większe dają Sabalence. Jej gra szczególnie mogła się podobać we wtorkowym ćwierćfinale, gdy zwyciężyła mistrzynię olimpijską właśnie z kortów im. Rolanda Garrosa, Chinkę Qinwen Zheng 7:6 (7-3), 6:3.

Świątek: Cieszę się na to wyzwanie

Aryna ma świetny sezon, więc nie ma się co oszukiwać, to będzie ciężki mecz. Cieszę się jednak na to wyzwanie. Muszę być skupiona na sobie, wykonać robotę. Muszę być odważna przy uderzeniach - podkreśliła Świątek.

To są mecze, w których naprawdę się rozwijasz jako zawodnik, po których stajesz się znacznie silniejszy. Zawsze cieszę się na mecz z kimś mocnym, z kimś, kto może mi rzucić wyzwanie. Podejmuję je, wychodzę na kort i walczę. Jestem gotowa dać z siebie wszystko - odpowiedziała Sabalenka.

Stawką meczu nie tylko jest awans do finału, ale również to, jak obie zawodniczki będą postrzegane. Jeśli wygra Świątek, a potem sięgnie po tytuł, potwierdzi status "królowej Paryża". Zostanie tenisistką, jakiej francuski turniej nigdy wcześniej nie widział. Sabalenka natomiast zwyciężając, na dobre wyjdzie z cienia Polki i będzie miała okazję niemal zrównać się z nią pod względem najbardziej prestiżowych sukcesów.



Iga Świątek w statystyce

kraj: Polska

wiek: 24

data i miejsce urodzenia: 31.05.2001, Warszawa

wzrost: 176 cm

miejsce w rankingu WTA: 5

najwyższa lokata w rankingu: 1 (4.04.2022)

tygodnie na 1. miejscu: 125

tytuły w Wielkim Szlemie: 5

wygrane turnieje:

w singlu - 22

w deblu - 0

wygrane/przegrane mecze w singlu: 374/84

tegoroczny bilans meczów w singlu: 32/9

zarobki w mln USD: 35,6

bilans z rywalką: 8-4

najlepsze wyniki w Wielkim Szlemie:

Australian Open - półfinał (2022, 2025)

French Open - zwycięstwo (2020, 2022-24)

Wimbledon - ćwierćfinał (2023)

US Open - zwycięstwo (2022)

Aryna Sabalenka w statystyce

kraj: Białoruś

wiek: 27

data i miejsce urodzenia: 5.05.1998, Mińsk

wzrost: 182 cm

miejsce w rankingu WTA: 1

najwyższa lokata w rankingu: 1 (11.09.2023)

tygodnie na 1. miejscu: 41

tytuły w Wielkim Szlemie: 3

wygrane turnieje:

w singlu - 20

w deblu - 6

wygrane/przegrane mecze w singlu: 455/194

tegoroczny bilans meczów w singlu: 39/6

zarobki w mln USD: 34,6

bilans z rywalką: 4-8

najlepsze wyniki w Wielkim Szlemie:

Australian Open - zwycięstwo (2023, 2024)

French Open - półfinał (2023, 2025)

Wimbledon - półfinał (2021, 2023)

US Open - zwycięstwo (2024)