Do nietypowego pojedynku doszło w trakcie rozgrywanego w Paryżu prestiżowego turnieju tenisowego Rolanda Garrosa. Serbski tenisistka Novak Djoković sparodiował taniec zwycięstwa Białorusinki Aryny Sabalenki. Odpowiedź tenisistki była kwestią czasu, a jeden z najlepszych tenisistów na świecie nie musiał specjalne długo na to czekać. "Co powiesz na to, Novak?" - powiedziała Sabelenka, zwracając się do Novaka.

Aryna Sabalenka i Novak Djoković stoczyli nietypowy pojedynek / Shutterstock Taniec zwycięstwa Sabalenki Białoruska tenisistka po jednym z pojedynków, jaki stoczyła w trakcie trwającego turnieju Rolanda Garrosa, schodząc z kortu wykonała zwycięski taniec. Wprawiła tym w radość fanów tenisa na całym świecie, nagranie zyskało sporą popularność w mediach społecznościowych. Trafiło nawet na oficjalne konto organizatorów Rolanda Garrosa. Instagram Rolka Reakcja Novaka Djokovicia Nie był to jednak jedyny w tegorocznej edycji paryskiego turnieju "taniec" w wykonaniu uczestników Roland Garros. W taki sam sposób radość po zwycięstwie w 1/8 finału rywalizacji okazał pochodzący z Serbii Novak Djoković. Instagram Rolka Trudno się nie doszukiwać analogi do zachowania Białorusinki, z którą - co nie jest tajemnicą - od lat łączą tenisistę przyjacielskie relacje. Riposta Sabalenki była natychmiastowa. Tenisistka nagrała kolejny filmik, w którym odpowiedziała koledze po fachu. Ponownie roztańczona w rytm własnej piosenki rzuciła do Djokovicia, wysyłając mu przyjacielskiego buziaka: Co powiesz na to, Novak? Ty nie masz swojej piosenki. W sieci, na jednym z profili w mediach społecznościowych, zestawiono ze sobą oba taneczne wyczyny sportowców. Profil Insta Stories Novak Djoković udostępnił ten wpis, dodając opis: "Oczywiście, że zrobiłem to lepiej" - napisał. Na relację Serba ponownie zareagowała Aryna Sabalenka. "Hahaha chciałbyś" - napisała. Świątek - Sabalenka o finał Rolanda Garrosa W czwartek Białorusinka zagra o finał turnieju z Igą Świątek. Fanom polskiej rakiety nie pozostaje nic jak wierzyć, że po meczu z Polką Białorusinka nie będzie miała okazji do tańczenia na korcie.