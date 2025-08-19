Rozstawieni z numerem trzecim Iga Świątek i Casper Ruud awansowali do półfinału miksta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Polsko-norweska para rozegrała we wtorek dwa mecze. W pierwszej rundzie Świątek i Rudd wygrali z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe 4:1, 4:2. Później pokonali Amerykankę Caty McNally i Włocha Lorenzo Musettiego 4:1, 4:2.

Iga Świątek i Casper Ruud / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Na środę zaplanowano półfinały i finał. Singlowa rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę.

Turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywa się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa.

Mecze mają krótszy format. Gra się do dwóch wygranych setów. Każdy set jest rozgrywany do czterech gemów. Przy stanie 40-40 w gemie następny punkt jest decydujący. Przy stanie 4:4 w gemach jest rozgrywany klasyczny tie-break.

Ewentualny trzeci set to tzw. super tie-break, czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch punktów różnicy. Dopiero w finale sety będą rozgrywane do sześciu gemów.