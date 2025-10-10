Aryna Sabalenka w półfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Białorusinka pokonała w piątek rozstawioną z numerem ósmym Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 6:3, 6:3. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula (nr 6.).

Aryna Sabalenka / ADEK BERRY / AFP/EAST NEWS

Był to 13. pojedynek Sabalenki z Rybakiną i ósma wygrana 27-letniej Białorusinki, która jest o dwa zwycięstwa od czwartego w karierze triumfu w Wuhan. Poprzednio po tytuły sięgnęła tam w latach 2018-19 i 2024.

Łącznie jej licznik kolejnych wygranych meczów w tej imprezie, w której nie doznała jeszcze porażki (w latach 2020-23 turnieju nie rozgrywano), wskazuje już 20.

Bilans tenisistki z Mińska, która awansując do półfinału obroniła już 390 z 1000 punktów rankingowych za ubiegłorocznych sukces, w całym tegorocznym sezonie to 59 zwycięstw i 10 porażek.

We wcześniejszym ćwierćfinale Pegula słabo zaczęła spotkanie z Czeszką Kateriną Siniakovą, ale ostatecznie zwyciężyła 2:6, 6:0, 6:3.

Wkrótce rozpocznie się starcie Niemki Laury Siegemund, pogromczyni Magdaleny Fręch w 1/8 finału, z Amerykanką Coco Gauff (nr 3.), a w sesji wieczornej - o godz. 13 czasu polskiego - na kort wyjdą Iga Świątek (2.) i Włoszka Jasmine Paolini (7.).

Wyniki ćwierćfinałów:

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 8) 6:3, 6:3

Jessica Pegula (USA, 6) - Katerina Siniakova (Czechy) 2:6, 6:0, 6:3

Coco Gauff (USA, 3) - Laura Siegemund (Niemcy)

Iga Świątek (Polska, 2) - Jasmine Paolini (Włochy, 7)