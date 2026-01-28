Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do półfinału debla Australian Open. W ćwierćfinale pokonali rozstawionych z numerem czwartym Marcelo Arevalo z Salwadoru i Chorwata Mate Pavica 7:6 (7-5), 6:2. Turniej rozgrywany jest w Melbourne.

Jan Zieliński / Dan Himbrechts / PAP/EPA

Zieliński jest jedynym Polakiem, który pozostał w turnieju po porażce Igi Świątek w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną.

Kolejnymi rywalami Zielińskiego i Johnsona będą w czwartek Australijczycy Jason Kubler i Marc Polmans, którzy od organizatorów otrzymali tzw. dziką kartę.

W Melbourne Zieliński rywalizował też w mikście, w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu. Zwycięzcy AO z 2024 roku odpadli tym razem w pierwszej rundzie.

W deblu największy wielkoszlemowy sukces Zieliński to finał AO 2023. Wówczas grał w parze z Hugo Nysem z Monako.

Wynik meczu 1/4 finału debla:

Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) - Marcelo Arevalo, Mate Pavić (Salwador, Chorwacja, 4) 7:6 (7-5), 6:2.

