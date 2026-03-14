Trzech kuwejckich żołnierzy zostało rannych, gdy irańskie drony zaatakowały bazę lotnictwa, w której stacjonował też personel armii USA. Drony zaatakowały również międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.

"Trzech wojskowych odniosło lekkie obrażenia po ataku na bazę lotniczą Ahmed Al-Dżaber" - poinformował w sobotę w oświadczeniu pułkownik Saud Al-Atwan, rzecznik bazy.

Baza znajduje się w pobliżu Camp Arifjan, dużego amerykańskiego ośrodka wojskowego, w którym stacjonują jednostki amerykańskiego lotnictwa i marynarki wojennej.

Agencja AFP poinformowała, że drony zaatakowały również międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.

Kuwejcki sztab generalny przekazał, że systemy obrony powietrznej odpowiadają obecnie na wrogie ataki rakietowe i dronowe.

Wszelkie "odgłosy eksplozji słyszalne na pewnych obszarach" są efektem skutecznego przechwycenia nadlatujących zagrożeń przez systemy obrony powietrznej - powiadomił portal Times Kuwait.

Mieszkańców miasta wzywa się do zachowania spokoju i ścisłego stosowania się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa wydanych przez odpowiednie władze - podkreślił portal.