W środę czterech mężczyzn zostało wydalonych z Melbourne Park - gdzie odbywa się turniej Australian Open - po tym, jak na schodach Rod Laver Arena skandowali prorosyjskie i proputinowskie hasła, a także wymachiwali flagami Rosji, w tym jedną z wizerunkiem Putina.

Zanim grupa opuściła Melbourne Park, z prokremlowskimi kibicami spotkał się Srdan Djoković. Ojciec tenisisty Novaka Djokovicia chętnie pozował do zdjęć z osobami w koszulkach z symbolem "Z" i flagami. Na jednej z nich był wizerunek Władimira Putina.

Z nagrania opublikowanego przez proputinowskiego youtubera z Australii wynika, że Djoković w czasie pozowania krzyczał: "Niech żyją Rosjanie".

Wideo youtube

"Zamach na honor i godność"

W środę swój ćwierćfinałowy mecz w Australian Open rozgrywali Andriej Rublow i Novak Djoković. Spotkanie wygrał Serb. Przed rywalizacją Simeon Boikov, który prowadzi kanał Aussie Cossack na platformie YouTube, wzywał, aby inne osoby sympatyzujące z Władimirem Putinem pojawiły się w Melbourne Park, aby przeprowadzić "kontratak" na Australijski Związek Tenisowy.

Australijski Związku Tenisowy, przygotuj się... na fanów, na ludzi, którzy kochają tenis, jeśli wiecie, co mam na myśli. Muszę tak to sformułować, bo inaczej oskarżą mnie o podżeganie. Jest wielu kibiców, którzy zmierzają do Melbourne - mówił przed meczem Rublow-Djoković. Chodzi o honor i godność. To jest zamach na honor i godność. To przecież nie ma nic wspólnego z wojną. To atak na wolność w Australii, dyskryminacja, rasizm. Zakazywanie wnoszenia flag jest nielegalne. Zakazano flagi rosyjskiego imperium. Cóż, zgadnijcie? Życzę wam powodzenia, gdy imperium będzie kontratakować - dodawał.

Chodziło o odwet za to, że tenisowa centrala zakazała wnoszenia rosyjskich flag na Australian Open. Taka decyzja zapadła po tym, jak w meczu pierwszej rundy między ukraińską tenisistką Kateryną Baindl a Rosjanką Kamillą Rachimową na trybunach pojawili się kibice z rosyjskimi flagami. W tej sprawie interweniował ukraiński ambasador w Australii. Przypomnijmy, że rosyjscy i białoruscy tenisiści mogą rywalizować w Australian Open pod neutralną flagą ze względu na trwającą inwazję na Ukrainie.