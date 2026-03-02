W najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek WTA liderką pozostaje Aryna Sabalenka z Białorusi. Na drugim miejscu znajduje się Iga Świątek, a trzecia jest Jelena Rybakina. Magdalena Fręch, po sukcesie w turnieju w Meridzie, awansowała z 57. na 36. pozycję.

Magdalena Fręch / Lorenzo Hernandez / PAP/EPA

Liderką światowego rankingu tenisistek WTA pozostaje Aryna Sabalenka z Białorusi.

Magdalena Fręch, po finale w Meridzie, awansowała z 57. na 36. pozycję w rankingu - to jej najlepszy wynik w karierze.

Magdalena Fręch po raz trzeci wystąpiła w finale w cyklu WTA. Oba wcześniejsze osiągnęła w 2024 roku. Najpierw w lipcu uległa w walce o tytuł w imprezie rangi 250 w Pradze Magdzie Linette, a we wrześniu okazała się najlepsza w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie odbywał się turniej rangi WTA 500. Linette straciła miano drugiej polskiej rakiety i spadła o dwie pozycje - na 49.

W minionym tygodniu najlepsze tenisistki nie grały. Wyjątkiem była Włoszka Jasmine Paolini, która w Meridzie dotarła do półfinału. Przegrała w nim z późniejszą triumfatorką turnieju Cristiną Bucsą. Reprezentantka Hiszpanii zanotowała najlepszy wynik w karierze - awans z 63. na 31. lokatę.

Do rywalizacji światowa czołówka wróci w Indian Wells, gdzie 4 marca rozpocznie się najbardziej prestiżowy turniej z tych rangi 1000.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 2 marca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10675 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 758

3. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7253

4. (4) Coco Gauff (USA) 6803

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6583

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6070

7. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 4232

8. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 4001

9. (9) Elina Switolina (Ukraina) 3845

10. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3211

...

36. (57) Magdalena Fręch (Polska) 1348

49. (47) Magda Linette (Polska) 1234

134. (132) Maja Chwalińska (Polska) 593

143. (137) Linda Klimovicova (Polska) 537

146. (147) Katarzyna Kawa (Polska) 516