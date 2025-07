Dunka z naszą najwyżej notowaną tenisistką zmierzyła się dotychczas dwukrotnie. Ich pierwsze spotkanie to dawne czasy. Rok 2019. W rozgrywkach Fed Cup Świątek wygrała z Tauson 6:3, 7:6. W tenisowym tourze zagrały przeciwko sobie w Indian Wells w sezonie 2022. Tym razem potrzebne były trzy sety: 6-7, 6:2, 6:1.

"Gra całkiem dobrze"

Po zwycięstwie nad Rybakiną Tauson na konferencji prasowej była pytana o możliwy mecz przeciwko Świątek. Wtedy jeszcze nie znała swojej przeciwniczki:

Iga jest wielką mistrzynią i obecnie, sądząc po wynikach, gra całkiem dobrze. Jest niesamowitą tenisistką. Nie ma tu nic do dodania. Wiem, że na trawie nie czuje się może najbardziej komfortowo, ale ja też nie czułam się tak jeszcze tydzień temu. Zamierzam walczyć o każdy punkt, o każdego gema - mówiła duńska tenisistka.

Wymieniła także cechy gry Igi Świątek, które wyróżniają naszą zawodniczkę na tle rywalek:

Myślę, że jej intensywność jest zdecydowanie inna niż u pozostałych tenisistek. Jej praca nóg to także zupełnie inna liga. Uważam, że to jest kluczowe w jej grze: intensywność i to jak zawsze jest przygotowana do gry pod względem mentalnym - oceniła Tauson.

Trenerem Dunki jest Kasper Elsvad, który jest także... jej partnerem. Do sztabu zawodniczki dołączył w poprzednim sezonie. Pod względem tenisowym jego głównym zadaniem było poprawienie backhandu Tauson. Ufamy sobie. Dobrze mieć blisko kogoś, kto zawsze wierzy we mnie i w to, że mogę wygrać - mówiła Dunka.

Kiedy mecz Iga Świątek - Clara Tauson?

Dla Tauson mecz ze Świątek będzie bardzo istotny. Jeśli wygra, zostanie najlepszą duńską tenisistką w historii Wimbledonu. Jeszcze żadna tenisistka z tego kraju nie dotarła w Londynie do ćwierćfinału. Caroline Wozniacki 6-krotnie zatrzymywała się właśnie na czwartej rundzie.

Mecz Igi Świątek rozpocznie się zapewne późnym popołudniem albo dopiero wieczorem. Pojedynek Polki z Dunką zostanie rozegrany jako trzeci na korcie numer 1. O 14:00 dzień na tym obiekcie otworzą Jekaternina Alexandrova i Belinda Bencić. Później zagrają Ben Shelton i Lorenzo Sonego.