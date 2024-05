Magda Linette wygrała z Rumunką Soraną Cirsteą 7:5, 7:5 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 w Strasburgu. Spotkanie trwało godzinę i 53 minuty.

/ Chema Moya / PAP/EPA

Polka, sklasyfikowana na 50. miejscu z światowym rankingu, stoczyła z 30. w tym zestawieniu Rumunką ciekawą walkę, w której nie zabrakło efektownych, kończących zagrań. Obie tenisistki przez większość meczu słabo jednak serwowały.

W dwóch pierwszych gemach serwisowych drugiego seta Linette popełniła aż cztery podwójne błędy (mimo to jeden z nich wygrała). Cirstea zrobiła to m.in. dwukrotnie w ostatnim gemie, co pozwoliło Polce prowadzić w nim 40:15 i wykorzystać pierwszą piłkę meczową.

Łącznie break-pointów w całym meczu było 22, a przełamań -10.