Iga Świątek w środę zagra w drugiej rundzie turnieju Rolanda Garrosa. Jeśli nasza tenisistka dojdzie do finału, przekroczy granicę 10 milionów dolarów zarobionych na korcie od początku kariery. Do tej pory łączna suma nagród Polki to 8 929 785 USD.

Iga Świątek / YOAN VALAT / PAP/EPA Triumfatorka imprezy na kortach im. Rolanda Garrosa otrzyma 2,33 mln, a pokonana w finale 1,16 mln dolarów. W rankingu wszech czasów płac tenisistek Świątek zajmuje 64. miejsce. Dzięki ostatniemu zwycięstwu w Rzymie 20-latka z Raszyna wyprzedziła słynną Amerykankę Chris Evert, która 18-krotnie triumfowała w turniejach wielkoszlemowych, oraz Argentynkę Gabrielę Sabatini. W zestawieniu tym króluje zdobywczyni 23 tytułów indywidualnych w Wielkim Szlemie Serena Williams. Amerykanka zarobiła 94 518 971 dolarów. Druga jest jej siostra Venus, której łączna suma premii wyniosła 42 280 540. Zobacz również: Spacer Igi Świątek. Polka wygrała z Łesią Curenko Świątek wciąż sporo jeszcze brakuje do najlepiej zarabiającej polskiej tenisistki w historii - Agnieszki Radwańskiej. Zawodniczka, która zakończyła karierę pod koniec 2018 roku, z kwotą 27 683 807 USD plasuje się w historycznym rankingu na wysokim dziewiątym miejscu. Dla porównania inna polska tenisistka Magda Linette zarobiła 3 741 680 dolarów, co daje jej 169. lokatę. W tym sezonie Świątek, która wygrała pięć turniejów z rzędu, odniosła 29 kolejne zwycięstwa, a ostatniej porażki doznała w połowie lutego, "podniosła z kortu" 4 070 233 USD i jest zdecydowaną liderką tegorocznej listy płac. Za nią sklasyfikowane są Australijka Ashleigh Barty - 2 289 320, która zanim ogłosiła zakończenie kariery zwyciężyła w wielkoszlemowym Australian Open, oraz pokonana przez Linette w 1. rundzie w Paryżu Tunezyjka Ons Jabeur - 1 868 217. W zmaganiach na kortach im. Rolanda Garrosa Świątek jest według bukmacherów główną kandydatką do końcowego sukcesu. To byłby jej drugi triumf w tej imprezie; poprzednio zwyciężyła w 2020 roku. Polka w poniedziałek pokonała Ukrainkę Łesię Curenko 6:2, 6:0 i o awans do 3. rundy powalczy z Amerykanką Alison Riske. Zobacz również: Djoković: Wykluczenie Rosjan i Białorusinów z Wimbledonu to zła decyzja

