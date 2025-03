14-krotny triumfator wielkoszlemowego French Open jest idolem 19-letniej tenisistki.

Twardo stąpa po ziemi i osiągnął więcej, niż mogłabym sobie wymarzyć, a fakt, że Nadal jest tak miły dla wszystkich wokół, jest bardzo godny podziwu - powiedziała tenisistka o hiszpańskiej legendzie tenisa w rozmowie z filipińską stacją telewizyjną GMA.

Alexandra Eala przeciera szlaki w filipińskim tenisie

Alexandra Eala zaczęła grać w tenisa jako mała dziewczynka. Spędzała w ten sposób czas z dziadkiem, który grał w klubie tenisowym i był trenerem jej brata i kuzynów. Dom rodzinny opuściła już w wieku 13 lat, by przenieść się do Akademii Rafaela Nadala w Manacorze na Majorce. Jedynym warunkiem jej rodziców, by pozwolić dziewczynce na tak daleki wyjazd, było wysłanie do akademii również jej starszego brata Miko.

W latach 2016 i 2017 tenisistka z Filipin wzięła udział w turnieju Wschodzących Gwiazd WTA w Singapurze. W 2020 r. jako 15-latka dotarła do półfinału juniorskiego French Open, a dwa lata później została mistrzynią juniorskiego US Open, w ćwierćfinale eliminując... Mirrę Andriejewą. 17-letnia Rosjanka w tym roku wygrała już dwa turnieje WTA 1000 w Dubaju oraz Indian Wells i obecnie jest notowana na szóstym miejscu w światowym rankingu.

Alexandra Eala jest obecnie jedyną reprezentantką Filipin notowaną w światowym rankingu tenisowym. Jest także pierwszą Filipinką w erze open, która odniosła zwycięstwo nad tenisistką z pierwszej dziesiątki listy WTA od czasu wprowadzenia systemu rankingowego w 1975 roku. Została również pierwszą zawodniczką spoza pierwszej setki, która dotarła do 1/8 finału w turnieju rangi WTA 1000 w tym sezonie.

Jej trzy wygrane w głównej drabince w Miami to więcej niż osiągnięcia wszystkich zawodniczej z Filipin w erze open w tej imprezie. Przypomnijmy, era open to rozpoczęty w 1968 r. okres w tenisie, kiedy zezwolono na udział zawodników amatorskich oraz zawodowych w każdym turnieju.