Koniec nadziei na polski sukces w wielkoszlemowym Australian Open. Mikst Iga Świątek - Łukasz Kubot przegrał z amerykańsko-belgijska parą Hayley Carter i Sanderem Gille 4:6, 1:6, kończąc tym samym swój udział w turnieju.

Iga Świątek odniosła porażkę także w 1/8 finału singla Australian Open / DEAN LEWINS / PAP/EPA

Iga Świątek i Łukasz Kubot zakończyli swój udział w Australian Open. Parę polskich tenisistów pokonali Hayley Carter i Sanderem Gille 4:6, 1:6. Carter i Gille w obsadzie znaleźli się dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie. Swoją szansę wykorzystali - na otwarcie wyeliminowali broniących tytułu i najwyżej rozstawionych Czeszkę Barborę Krejcikovą i Chorwata Nikolę Mektica.



Świątek i Kubot w pierwszej rundzie pokonali zaś reprezentantów gospodarzy Astrę Sharmę i Johna-Patricka Smitha 5:7, 7:6 (8-6), 10-6, broniąc w drugim secie piłkę meczową.

19-letnia zawodniczka z Raszyna, jak i starszy o 19 lat lubinianin wystąpili razem w Melbourne także rok temu. Wówczas odpadli w ćwierćfinale, ulegając... Sharmie i Smithowi.



Ich wspólny start to element przygotowań do igrzysk w Tokio, w których też chcą razem zagrać w mikście.



Zarówno Świątek jak i Kubot już wcześniej zakończyli występ w tegorocznej edycji Australian Open w swoich priorytetowych konkurencjach. Ona w niedzielę odpadła w 1/8 finału singla, a on dzień później na tym samym etapie pożegnał się z rywalizacją deblową.



Ich porażka w grze mieszanej oznacza, że w seniorskiej rywalizacji w Melbourne nie ma już nikogo z Polaków.



Wynik 2. rundy (1/8 finału) miksta:

Hayley Carter, Sander Gille (USA, Belgia) - Iga Świątek, Łukasz Kubot (oboje Polska) 6:4, 6:1.