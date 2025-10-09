Magdalena Fręch prowadziła w dwóch setach 4:1 i obie partie oddała. Polka odpadła w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Wuhan, przegrywając z Niemką Laurą Siegemund 4:6, 6:7 (2-7).

Magdalena Fręch / FRANCISCO GUASCO / PAP/EPA

Magdalena Fręch, zajmująca obecnie 53. miejsce w światowym rankingu, dobrze zaczęła mecz. Szybko przełamała notowaną cztery pozycję niżej rywalkę i po kilkunastu minutach prowadziła 4:1. Później jednak na korcie dominowała 37-letnia Niemka. Wygrała pięć gemów z rzędu, co dało jej zwycięstwo w pierwszym secie.

Druga partia miała bardzo podobny przebieg. W niej również Fręch prowadziła 4:1 i ponownie nie utrzymała przewagi. Siegemund stratę przełamania odrobiła w 10. gemie, a o losach spotkaniach zdecydował tie-break.

Ten zaczął się od punktu zdobytego przez Polkę, jednak sześć kolejnych padło łupem rywalki. To oznaczało aż pięć piłek meczowych dla Siegemund. Wykorzystała drugą i awansowała do ćwierćfinału.

Rok temu Fręch dotarła w Wuhan do ćwierćfinału. Odpadnięcie na wcześniejszym etapie oznacza, że straci część punktów i w rankingu spadnie do siódmej dziesiątki.

W turnieju pozostała już tylko jedna Polka. O godz. 13.00 Iga Świątek w 1/8 finału zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencic. W 1. rundzie odpadła Magda Linette.