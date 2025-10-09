Pod Alpami, na głębokości niemal 1,5 kilometra, powstaje tunel, który już wkrótce może całkowicie odmienić sposób podróżowania i transportowania towarów w Europie. Tunel Bazowy Brenner stanie się najdłuższym podziemnym tunelem kolejowym na świecie i jednym z najważniejszych elementów infrastrukturalnych w historii Unii Europejskiej.

Budowa tunelu rozpoczęła się w 2007 roku, a uroczystość przebicia ostatniego metra skały w pierwszym tunelu pod przełęczą Brenner odbyła się w połowie września 2025 roku z udziałem premier Włoch Giorgii Meloni oraz kanclerza Austrii Christiana Stockera.

Szybciej, wygodniej, ekologiczniej

Jak podaje fortune.com, tunel będzie miał długość 55 kilometrów, a w połączeniu z istniejącymi tunelami z Tulfes do Innsbrucka cała podziemna trasa wydłuży się do imponujących 64 kilometrów. Przebiega ona na głębokości aż 1400 metrów pod powierzchnią Alp, co czyni ją jednym z najbardziej zaawansowanych inżynieryjnie projektów na świecie.

Nowy tunel znacząco skróci czas podróży między Fortezzą we Włoszech a Innsbruckiem w Austrii - z dotychczasowych 80 minut do zaledwie 25 minut. Pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 250 km/h.

Docelowo trasa ma w przyszłości połączyć Helsinki na północy Europy z Palermo na południu Włoch. 

Jednak to nie tylko wygoda i szybkość są tu najważniejsze. Projekt Tunelu Bazowego Brenner ma na celu także przeniesienie znacznej części ruchu towarowego z dróg na tory. Przez przełęcz Brenner każdego roku przejeżdża ponad 2,5 miliona ciężarówek, co czyni ją jedną z najbardziej zatłoczonych tras transportowych w Europie. Dzięki nowemu tunelowi nawet połowa tego ruchu może zostać przeniesiona na kolej, co odciąży autostrady i zmniejszy korki.

Podczas uroczystości otwarcia tunelu przedstawiciele Unii Europejskiej podkreślali również jego znaczenie dla ochrony środowiska. Apostolos Tzitzikostas, komisarz UE ds. zrównoważonego transportu i turystyki, zwrócił uwagę, że dzięki ograniczeniu ruchu ciężarówek poprawi się jakość powietrza, zmniejszy się hałas, a emisja dwutlenku węgla wyraźnie spadnie.

To szczególnie istotne w kontekście walki z globalnym ociepleniem i realizacji celów klimatycznych wyznaczonych przez Unię Europejską. Inwestycja w nowoczesną infrastrukturę kolejową to nie tylko krok w stronę lepszej komunikacji, ale także wyraz troski o przyszłe pokolenia.

Wspólna inwestycja Europy

Koszt budowy tunelu szacowany jest na około 8,8 miliarda euro. Projekt jest współfinansowany przez Włochy, Austrię oraz Unię Europejską, co podkreśla jego międzynarodowe znaczenie i skalę. Pierwsze pociągi mają przejechać nową trasą już w 2032 roku, a zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2031 rok.

Tunel Bazowy Brenner to jeden z czterech kluczowych projektów infrastrukturalnych, które do początku lat 30. XXI wieku mają zrewolucjonizować transport w Europie. Dzięki nim podróże i przewóz towarów staną się szybsze, tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska.