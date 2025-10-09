Pod Alpami, na głębokości niemal 1,5 kilometra, powstaje tunel, który już wkrótce może całkowicie odmienić sposób podróżowania i transportowania towarów w Europie. Tunel Bazowy Brenner stanie się najdłuższym podziemnym tunelem kolejowym na świecie i jednym z najważniejszych elementów infrastrukturalnych w historii Unii Europejskiej.

Budowa Tunel Brenner / Shutterstock

Budowa tunelu rozpoczęła się w 2007 roku, a uroczystość przebicia ostatniego metra skały w pierwszym tunelu pod przełęczą Brenner odbyła się w połowie września 2025 roku z udziałem premier Włoch Giorgii Meloni oraz kanclerza Austrii Christiana Stockera.

Szybciej, wygodniej, ekologiczniej

Jak podaje fortune.com, tunel będzie miał długość 55 kilometrów, a w połączeniu z istniejącymi tunelami z Tulfes do Innsbrucka cała podziemna trasa wydłuży się do imponujących 64 kilometrów. Przebiega ona na głębokości aż 1400 metrów pod powierzchnią Alp, co czyni ją jednym z najbardziej zaawansowanych inżynieryjnie projektów na świecie.

Nowy tunel znacząco skróci czas podróży między Fortezzą we Włoszech a Innsbruckiem w Austrii - z dotychczasowych 80 minut do zaledwie 25 minut. Pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 250 km/h.

Docelowo trasa ma w przyszłości połączyć Helsinki na północy Europy z Palermo na południu Włoch.