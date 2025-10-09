W szpitalu TriStar Centennial Women’s Hospital w amerykańskim stanie Nashville przyszło na świat dziecko, które pobiło rekord placówki. Noworodek ważył niemal 6 kilogramów, co czyni go największym dzieckiem urodzonym tam od lat. Poród oraz dalsze losy chłopca śledziły tysiące internautów, a historia szybko stała się internetową sensacją.

Największy noworodek od trzech lat urodził się w Nashville – ważył blisko 6 kg, fot. TikTok / Shutterstock

W szpitalu w Nashville urodził się największy noworodek od trzech lat, ważący niemal 6 kilogramów.

Chłopiec, Cassian, trafił na oddział intensywnej terapii noworodków z powodu problemów z poziomem glukozy.

Poród i historia dziecka wzbudziły ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Rekordowy poród

W jednym z największych szpitali w Nashville doszło do niezwykłego wydarzenia. Shelby Martin urodziła syna o wadze niemal 6 kilogramów (dokładnie 5,9 kg), co stanowi rekord placówki z ostatnich trzech lat. Chłopiec, któremu nadano imię Cassian, już od pierwszych chwil życia wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno wśród personelu medycznego, jak i internautów.

Największy noworodek od lat

TriStar Centennial Women’s Hospital potwierdził, że Cassian to największy noworodek, jaki przyszedł tam na świat od trzech lat. Dla porównania, przeciętny amerykański chłopiec waży przy urodzeniu około 3,3 kilograma, a dziewczynki około 3,2 kilograma. Waga Cassiana niemal dwukrotnie przekroczyła te wartości, co jest rzadko spotykane nawet w skali kraju.

Poród, który wzbudził emocje

Shelby Martin, świeżo upieczona mama, podzieliła się swoją historią w mediach społecznościowych, publikując humorystyczny wpis na TikToku. Jej post, w którym żartobliwie odnosiła się do rozmiarów syna, zyskał ogromną popularność - zebrał ponad 4,2 miliona polubień i został udostępniony ponad 738 tysięcy razy. Internauci licznie komentowali narodziny Cassiana, życząc rodzinie zdrowia i wytrwałości.

Pierwsze dni Cassiana w szpitalu

Po porodzie Cassian trafił do oddziału intensywnej terapii noworodków (NICU). Jak wyjaśniła babcia chłopca, Carolyn Hines, duże dzieci często wymagają dodatkowej opieki ze względu na zaburzenia poziomu glukozy we krwi. Cassian był podłączony do kroplówki i tlenu, a lekarze monitorowali jego stan przez całą dobę. Na szczęście, już po pierwszej dobie poziom tlenu u chłopca ustabilizował się, co pozwoliło rodzinie z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Historia, która poruszyła internautów

Zarówno Shelby, jak i jej matka, aktywnie relacjonowały przebieg narodzin i pierwszych dni życia Cassiana w mediach społecznościowych. Ich wpisy spotkały się z ogromnym odzewem - użytkownicy TikToka i Instagrama nie tylko składali gratulacje, ale także dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z narodzinami dużych dzieci. Shelby z humorem odpowiadała na komentarze, podkreślając, że jej syn jest wyjątkowy.

Największe dzieci w historii

Warto przypomnieć, że rekord największego noworodka w historii Stanów Zjednoczonych należy do dziecka urodzonego w 1879 roku. Chłopiec ważył wtedy aż 10 kilogramów (22 funty) i mierzył 71 centymetrów długości. Niestety, zmarł zaledwie 11 godzin po narodzinach. Jego matka, Anna Bates, była znana z niezwykłego wzrostu - mierzyła 241 centymetrów. Ojciec chłopca wspominał, że dziecko wyglądało jak sześciomiesięczny niemowlak.