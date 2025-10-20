Kamil Majchrzak awansował na 70. miejsce w światowym rankingu tenisistów ATP. Hubert Hurkacz, który od lata pauzuje po operacji kolana, zajmuje obecnie 76. pozycję. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpan Carlos Alcaraz.

Awans Kamila Majchrzaka

Kamil Majchrzak kontynuuje dobrą passę na światowych kortach. Po występie w Sztokholmie, gdzie dotarł do drugiej rundy, polski tenisista awansował z 75. na 70. miejsce w najnowszym rankingu ATP.

W weekend Majchrzak przeszedł kwalifikacje do imprezy w Bazylei, gdzie zmierzy się z Benem Sheltonem, szóstym tenisistą świata. To będzie ważny sprawdzian formy dla polskiego tenisisty.

Hurkacz wciąż poza kortem

Hubert Hurkacz, który od kilku miesięcy nie pojawia się na turniejach z powodu rehabilitacji po operacji kolana, spadł na 76. miejsce w światowym rankingu. Mimo przerwy wciąż pozostaje jednym z najwyżej notowanych polskich tenisistów.

Najlepsi na świecie - bez zmian na szczycie

Na czele rankingu ATP nie doszło do zmian. Liderem pozostaje Hiszpan Carlos Alcaraz z dorobkiem 11 340 punktów. Tuż za nim plasuje się Włoch Jannik Sinner (10 000 pkt), a podium zamyka Niemiec Alexander Zverev (5 930 pkt). W pierwszej dziesiątce znaleźli się również m.in. Taylor Fritz, Novak Djokovic i Ben Shelton.

Aktualna czołówka rankingu ATP (20 października 2025):

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 11 340 pkt

2. Jannik Sinner (Włochy) - 10 000 pkt

3. Alexander Zverev (Niemcy) - 5 930 pkt

4. Taylor Fritz (USA) - 4 645 pkt

5. Novak Djokovic (Serbia) - 4 580 pkt

6. Ben Shelton (USA) - 4 100 pkt

7. Alex de Minaur (Australia) - 3 935 pkt

8. Lorenzo Musetti (Włochy) - 3 685 pkt

9. Jack Draper (Wielka Brytania) - 3 590 pkt

10. Holger Rune (Dania) - 3 180 pkt

70. Kamil Majchrzak (Polska) - 836 pkt

76. Hubert Hurkacz (Polska) - 785 pkt