Świętom Wielkanocnym towarzyszą potrawy, które nieodłącznie kojarzą się z celebrowaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Babka czy mazurek to klasyki na słodko, a żurek, chrzan lub jajka faszerowane na słono. Zebraliśmy dla was kilka sprawdzonych receptur, które nie zawiodą w wielkanocnej kuchni.

Przepisy wielkanocne (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Chrzan

Idealny do jajek, wędlin i pieczeni. Chrzanu na stole wielkanocnym nie może zabraknąć. Ten domowy, świeżo starty, smakuje najlepiej! Możemy przygotować go z dodatkami.

Połączenie smaku słodkich buraków z ostrym chrzanem to klasyka, której nie sposób nie lubić.

Składniki:

1 kg buraków ćwikłowych, 2 korzenie chrzanu, szczypta soli, łyżka octu lub soku z cytryny, łyżka cukru, opcjonalnie: łyżka kminku;

Przygotowanie:

Myjemy buraki, osuszamy i gotujemy do miękkości - około 1,5 godziny. Ostudzone warzywa obieramy, ścieramy na tarce, odsączamy na sitku z nadmiaru soku.

Chrzan obieramy i moczymy w zimnej wodzie (co najmniej godzinę, dzięki czemu zachowa ładny kolor i nie będzie suchy). Następnie ścieramy na tarce o drobnych otworach lub mielimy w blenderze. Chrzan przekładamy do małej miseczki, zalewamy 5-6 łyżkami wrzątku, dodajemy sok z cytryny lub ocet, sól i cukier.

Następnie chrzan łączymy ze startymi burakami. Odkładamy na kilka godzin do lodówki, by smaki mogły się "przegryźć". Później przekładamy do słoiczków i przetrzymujemy w lodówce.

Ćwikła z chrzanem / Malwina Zaborowska / RMF FM

Chrzan z tartym jabłkiem

Składniki:

1 kg jabłek (np. papierówek albo goldenów), woda, 1-2 korzenie chrzanu (zależy, czy chcemy uzyskać ostrzejszy smak), szczypta soli, pieprzu, majeranku.

Przygotowanie:

Jabłka myjemy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy na pół (razem ze skórką), zalewamy wodą i gotujemy około 20 minut aż zmiękną. Odcedzamy, zostawiamy do ostygnięcia i ścieramy na tarce.

Do jabłek dodajemy majeranek, pieprz i sól. Mieszamy ze świeżo startym chrzanem (zalanym 2 łyżkami wrzątku). Wstawiamy do lodówki. Możemy spasteryzować w słoiczkach.

Chrzan z jabłkiem tartym / Malwina Zaborowska / RMF FM

Mazurek kajmakowy z bakaliami

Słodki i kremowy mazurek z bakaliami, które pięknie wyglądają i równie wspaniale smakują. Warto dodać do niego zwłaszcza pistacji. Ich słoność komponuje się z kajmakiem idealnie.

Składniki na ciasto: 250 g mąki, 3/4 kostki masła, 2 żółtka, ok. 100 g cukru pudru, 3-4 łyżki zimnej wody.

Składniki na domową masę kajmakową i dekoracje: 400 g śmietanki 36 proc., 6 łyżek cukru (białego lub trzcinowego), wiórki kokosowe i ulubione bakalie, np. migdały, płatki migdałów, pistacje, rodzynki.

Przygotowanie ciasta: Masło razem z żółtkami i cukrem pudrem rozcieramy mikserem. Następnie dodajemy mąkę, mieszamy, dolewamy 3 łyżki wody, chwilę zagniatamy, formujemy kulę, owijamy ją folią i wkładamy na minimum 1 godzinę do lodówki.

W tym czasie przygotowujemy masę kajmakową. Zrobiona tym sposobem będzie kremowa i delikatna.

Oto przepis: Cukier przesypujemy do rondelka - podgrzewamy na małym ogniu, aż się skarmelizuje (będzie mieć złocisty kolor, zaczną pojawiać się bąbelki). UWAGA: Nie mieszamy cukru podczas karmelizacji. Dolewamy śmietankę, gotujemy na niewielkim ogniu, stale mieszając, aż zgęstnieje i cała nabierze złocistego koloru.

Wyjmujemy ciasto z lodówki, rozwałkowujemy i przekładamy do wysmarowanej masłem (i najlepiej oprószonej bułką tartą) formy. Pieczemy około 20-25 minut w temperaturze 180 stopni.

Na cieście rozsmarowujemy masę kajmakową. Dekorujemy wiórkami kokosowymi i bakaliami.

Mazurek kajmakowy z migdałami / Malwina Zaborowska / RMF FM

Czekoladowa babka z burakiem

Z burakami zrobiliśmy już ćwikłę, ale na tym możliwości się nie kończą. Dla niebojących się eksperymentować polecamy czekoladową babkę wielkanocną z burakiem.

Składniki:

400 g maki pszennej, pół szklanki kakao, 3/4 szklanki cukry trzcinowego, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżeczki sody, 1 łyżeczka soli; łyżka siemienia lnianego; kilka łyżeczek ciepłej wody; puree z dwóch pieczonych buraków, pół szklanki oleju rzepakowego, 1,5 szklanki mleka, łyżeczka startego cynamonu; 3 łyżki posiekanej gorzkiej czekolady.

Do dekoracji: pół tabliczki białej czekolady, płatki migdałów.

Przygotowanie:

*Jak robimy puree z buraka? W piekarniku nagrzanym do 200 stopni pieczemy umyte, owinięte w folię aluminiową buraki - około 1 godzinę. Po tym czasie odkładamy do ostygnięcia, obieramy ze skórki i blenderem robimy gładkie puree. W międzyczasie kilkoma łyżkami ciepłej wody zalewamy siemię lniane - musi spęcznieć.



Następnie łączymy suche składniki: mąkę, kakao, cukier, proszek do pieczenia, sodę i sól. Mieszamy, dodajemy cynamon. W drugiej misce łączymy dokładnie: puree buraczane z mlekim, olejem, siemieniem lnianym.



Mokre składniki mieszamy z suchymi. Po chwili dodajemy czekoladę. Mieszamy. Ciasto wlewamy do naoliwionej formy na babkę i pieczemy około 50 minut (do suchego patyczka), w piecu nagrzanym do 200 stopni. Możemy polać roztopioną w kąpieli wodnej białej czekoladzie i migdałami.

Czekoladowa babka z burakiem / Malwina Zaborowska / RMF FM

Jajka faszerowane

Kontynuujemy temat eksperymentów. W poniższym artykule znajdziecie wyjątkowy przepis na jajka zapiekane w awokado, z chrzanowym koglem moglem.

Dla ceniących prostsze rozwiązania mamy błyskawiczne smarowidło, którego można użyć do ugotowanych i przepołowionych jajek.

Hummus z dodatkiem chrzanu:

Puszka ciecierzycy, 2 łyżki tahini, łyżka soku z cytryny, sól, pieprz, 4 łyżki wody; łyżka chrzanu;

Wszystkie składniki przekładamy do naczynia i blendujemy na gładką, jednolitą pastę.

Hummus z dodatkiem chrzanu /Malwina Zaborowska /RMF FM

Barszcz biały z domową kiełbasą

Barszcz biały, nazywany też żurkiem, to klasyka kuchni staropolskiej. Dziś polecamy ten na bazie ukiszonej mąki gryczanej według przepisu Karola Okrasy.

Sekret dobrego barszczu tkwi w zakwasie. Trzeba przygotować go tydzień wcześniej.

Oto potrzebne składniki: 100 gramów mąki gryczanej na jeden litr przegotowanej wody, skórka z kromki razowego chleba, posiekany ząbek czosnku, liść laurowy, ziele angielskie i roztarty kminek. Wszystkie składniki łączymy ze sobą w naczyniu i zostawiamy na tydzień, przykryte lnianą ściereczką, w temperaturze pokojowej.

Na bazie tego zakwasu, robimy barszcz typowo wielkanocny, czyli mięsny. Musimy najpierw ugotować wywar na wędzonej kiełbasie lub wędzonych żeberkach. Zalewamy nim przygotowany wcześniej zakwas, zagotowujemy, doprawiamy kminkiem, szczyptą soli i cukru.

Taki barszcz świetnie smakuje z kiełbasą, szczególnie tą domowej roboty. Jak ją zrobić? Oto jeden z prostszych przepisów!



Potrzebujemy: gęsich udek, odrobiny boczku wieprzowego (potrzebny do związania masy) łyżki czarnuszki (można ją kupić w większości sklepów ekologicznych). Trzeba się jeszcze zaopatrzyć w odpowiednie osłonki naturalne albo też sztuczne (u rzeźnika, w najbliższym mięsnym sklepie).

Z udek zdejmujemy skórkę, następnie oczyszczamy je z żyłek, usuwamy kości. Mięso drobno kroimy, dodajemy boczek, doprawiamy solą i czarnuszką, dobrze wyrabiamy. Zostawiamy na kilka godzin w chłodnym miejscu. Masą napełniamy np. cienkie jelita wieprzowe lub osłonki sztuczne.

Barszcz biały z kiełbasą i jajkiem / Shutterstock

