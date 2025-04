Fascynujące rozmowy, odkrywanie tajemnic i bliskiej okolicy – to znajdziecie w świątecznej ramówce Radia RMF24. Sprawdzimy, czy proces Jezusa mógłby zostać wznowiony, a Tomasz Terlikowski z biblistą prof. Marcinem Majewskim wyjaśni tajemnicę Zmartwychwstania. Kuba Śliwiński zaprosi na świąteczne spotkanie z byłą pierwszą damą, Jolantą Kwaśniewską. Odkryjemy też najbardziej wiosenne zakątki w największych polskich miastach. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla Was na Wielkanoc w Radiu RMF24.