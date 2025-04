Co zrobić, jeśli ciasto wyszło z zakalcem, albo się spaliło? A może zapowiedzieli się goście i trzeba na szybko przygotować coś słodkiego? O niezawodne i proste przepisy pytamy panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bolimowie w Łódzkiem.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

Babka jogurtowa

Składniki: 1 szklanka jogurtu naturalnego, 2 jajka, pół szklanki oleju roślinnego, 250 g mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej, 2/3 szklanki cukru, lukier

Przygotowanie: Składniki na ciasto powinny być w temperaturze pokojowej. Formę na babkę smarujemy masłem i wysypujemy bułką tartą, żeby ciasto się nie przykleiło. Do miski wlewamy jogurt, jajka i olej, całość mieszamy łyżką.

W drugiej misce mieszamy suche składniki: mąkę z proszkiem do pieczenia, sodą i cukrem. Do suchych składników dodajemy mokre, mieszamy delikatnie łyżką do połączenia się wszystkich, możliwie krótko.

Ciasto przekładamy do formy, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy około 40 minut. Po wystudzeniu, wykładamy na paterę i polewamy lukrem.

Babka jogurtowa / KGW Bolimów /

Babka z gotowanych cytryn

Składniki: 2 średniej wielkości cytryny, 125 g roztopionego masła, 3 duże jajka, 240 g drobnego cukru, 240 g mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

Przygotowanie: Składniki na ciasto powinny być w temperaturze pokojowej. W niewielkim garnku gotujemy w całości cytryny, przez około 20 minut, do miękkości. Owoce wyjmujemy i studzimy, pozbawiamy pestek i miksujemy na gładką masę.

Do misy wbijamy białka i wsypujemy cukier, ubijamy na puszystą pianę. Do ubitej piany dodajemy masę z cytryn i ubijamy, później wlewamy roztopione masło.

Do ubitej mieszanki sypiemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, mieszamy krótko do połączenia składników. Formę smarujemy masłem, oprószamy mąką i pieczemy w temperaturze 170°C przez 50-55 minut, do momentu, aż patyczek będzie suchy. Wystudzoną babkę lukrujemy.

Babka Wielkanocna / KGW Bolimów /

Mazurek dubajski (dla doświadczonych)

Składniki na ciasto kruche: 160 g mąki pszennej, 25 g kakao, 50 g cukru pudru, 100 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę, 1 duże żółtko, 1-2 łyżki kwaśnej śmietany, szczypta soli.

Przygotowanie: Mąkę i kakao przesiewamy, dodajemy masło i siekamy ostrym nożem. Dodajemy żółtko, kwaśną śmietanę, cukier i sól. Szybko zagniatamy do momentu otrzymania zwartej kuli ciasta, lekko spłaszczamy i owijamy w folię spożywczą.

Ciasto chłodzimy w lodówce przez godzinę.

Formę 20x30 cm wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto wyjmujemy z lodówki, rozwałkowujemy i wkładamy do formy. Chłodzimy w lodówce 60 minut.

Nakłuwamy ciasto widelcem i pieczemy 20 minut w 180 stopniach. Studzimy.

Nadzienie: 200 g ciasta kataifi, 60 g masła, 450 g kremu pistacjowego, 50 g pasty sezamowej tahini, szczypta soli.

Roztapiamy masło, dorzucamy ciasto kataifi pokrojone na kawałki, smażymy do chrupkości i zrumienienia się ciasta. Studzimy.

W naczyniu łączymy podprażone ciasto z kremem pistacjowym, tahini i solą, mieszamy do połączenia składników.

Nadzienie pistacjowe wykładamy na wystudzony spód.

Składniki na czekoladowe ganache: 110 ml śmietanki kremówki 30 proc. lub 36 proc., 135 g mlecznej, posiekanej czekolady 50 g deserowej lub gorzkiej, posiekanej czekolady.

Śmietankę podgrzewamy w małym garnuszku. Zdejmujemy z palnika, dodajemy czekoladę, odstawiamy i po chwili mieszamy do uzyskania gładkiej polewy.

Mazurek z nadzieniem pistacjowym polewamy płynną polewą czekoladową, odstawiamy do lodówki i dekorujemy.

Smacznego!

/ KGW Bolimów /