Następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w 2022 roku. Poinformowano o tym po mszy kończącej ŚDM w Panamie.

"Wam, drodzy młodzi, wielkie "dziękuję" za #Panama2019. Nie ustawajcie w drodze, kontynuujcie życie wiarą i dzielcie się nią. Do zobaczenia w Lizbonie w 2022!" - taki wpis pojawił się na oficjalnym koncie papieża Franciszka na Twitterze.



O wyborze Lizbony poinformowano również na koncie ŚDM.

W mszy kończącej ŚDM w Panamie uczestniczyło ok. 700 tys. osób. W homilii papież Franciszek powiedział, że nieraz wierzący wolą "Boga na odległość; miłego, dobrego, wspaniałomyślnego, ale odległego, takiego, który nie przeszkadza". Bowiem Bóg bliski i codzienny, przyjaciel i brat wymaga od nas, byśmy nauczyli się bliskości, codzienności, a przede wszystkim braterstwa - dodał.

Papież przestrzegał przed uważaniem młodości za "synonim poczekalni dla oczekujących na swój czas".



A w tym czasie wymyślamy lub sami wymyślacie dla siebie przyszłość higienicznie dobrze opakowaną i bez konsekwencji, dobrze skonstruowaną i zagwarantowaną ze wszystkim dobrze zapewnionym - dodał. Taką postawę nazwał "udawaniem radości".

W ten sposób was uspokajamy i usypiamy, byście nie robili rabanu, nie zadawali pytań samym sobie i innym, abyście nie podawali w wątpliwość samych siebie i innych - mówił Franciszek.



Jak zaznaczył, w tym czasie marzenia młodzieży "tracą polot", zaczynają zasypiać i stawać się "przyziemnymi, sennymi, miernymi fikcjami tylko dlatego, że uważamy, bądź uważacie, że jeszcze nie nadeszło wasze teraz, że jesteście zbyt młodzi, by zaangażować się w marzenia i budowanie jutra".





Uczestnicy mszy kończącej ŚDM w Panamie / ESTEBAN BIBA / PAP/EPA



Papież wezwał młodych ludzi, aby "walczyli" o przestrzeń dla siebie. Tej przestrzeni, zaznaczył, "nie wygrywa się na loterii". Możemy mieć wszystko, ale jeśli brakuje nam namiętności miłości, to zabraknie wszystkiego. Niech Pan sprawi, byśmy się zakochali w Jezusie - dodał.

Żegnając się z młodzieżą na zakończenie mszy, Franciszek dziękował za możliwość ponownego przeżycia Światowych Dni Młodzieży i za ich zorganizowanie.



A wam, drodzy młodzi, wielkie dziękuję. Wasza wiara i radość wprawiły w drganie Panamę, Amerykę i cały świat - oświadczył. Proszę was, abyście nie ostudzili tego, co przeżyliście w tych dniach. Powróćcie do swoich parafii i wspólnot, do swoich rodzin i przyjaciół, i przekażcie to doświadczenie, aby inni mogli wibrować z tą siłą i radością, jaką wy macie - mówił.

Uczestnicy mszy kończącej ŚDM w Panamie / Bienvenido Velasco / PAP/EPA







Opracowanie:

Maciej Nycz