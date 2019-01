Jutro żaglowiec „Dar Młodzieży”, który przypłynął do Panamy z okazji Światowych Dni Młodzieży wyrusza w drogę powrotną do Polski. Potrwa ona dwa miesiące. Najpierw jednostka z Panamy weźmie kurs na port Kartagena w Kolumbii.

Światowe Dni Młodzieży. Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA/ETTORE FERRARI /

W panamskim porcie żaglowiec odbywający Rejs Niepodległości dookoła świata stoi od wtorku. W sobotę 40-osobowa delegacja załogi i młodzieży spotkała się z papieżem Franciszkiem w nuncjaturze apostolskiej w Panamie.

Obecnie na pokładzie jest 168 osób, w tym między innymi 126 praktykantów i 40 osób ze stałej załogi - powiedział marynarz Piotr Hnatiuk oprowadzając po żaglowcu, stojącym w panamskim porcie.



W rejsie jako stały członek załogi uczestniczy od ponad 4 miesięcy i będzie wracał do Polski. Marynarz wyjaśnił, że niektórzy członkowie stałej załogi są od początku Rejsu Niepodległości, czyli od maja zeszłego roku.



Na żaglowcu jest około 30 laureatów Rejsu Niepodległości. Ich ostatnia grupa weszła na pokład 22 stycznia, gdy dopłynął on do Panamy. Są oni, jak wyjaśnił Piotr Hnatiuk, praktykantami pokładowymi, do których obowiązków należą prace konserwacyjne, w tym czyszczenia pokładu, nauka nawigacji. Ta ostatnia grupa młodzieży, która dołączyła, zakończy rejs w Gdyni 28 marca. Większość tych młodych ludzi zazwyczaj zna się na żeglarstwie, ma już pewne doświadczenia, więc nie trzeba ich szkolić od samego początku - wyjaśnił przedstawiciel załogi.



W wielu portach, które były na trasie Rejsu Niepodległości, organizowano cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem dni otwarte na żaglowcu.



Jednak w przypadku obecności w Panamie możliwość zwiedzania była bardzo ograniczona z powodów bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o strategiczne znaczenie Kanału Panamskiego. Dodatkowo także w porcie, nie tylko w samym mieście, znacznie zwiększono kontrole ze względu na Światowe Dni Młodzieży. Dlatego w ostatnich dniach na pokład mogły wchodzić tylko pojedyncze osoby.



Codzienne życie na statku stojącym w porcie - opowiedział Piotr Hnatiuk - to 24-godzinne służby, natomiast w morzu załoga podzielona jest na trzy wachty.



Z powodu obowiązków i wacht tylko część osób z Daru Młodzieży może brać udział w uroczystościach Światowych Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem.



W środę 23 stycznia uczestnicy Rejsu Niepodległości zostali entuzjastycznie powitani podczas koncertu Polska dla Panamy, jaki odbył się w centrum miasta.